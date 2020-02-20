أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 20-2-2020

تنشر بوابة المال نيوز أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرة “السوق الرئيسية – بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة اليوم -الخميس- نهاية جلسات الأسبوع، الموافق 20 فبراير 2020، مع تقسيمها لـ 3 فئات وفقًا لحركة أسعار الأسهم اليوم .

وسيطر الاتجاه الصاعد على الأسعار اليوم – الخميس- اذ صعد نحو 86 سهم مقابل هبوط 44 سهم وسط ثبات 36 سهم على أسعار جلسة الأربعاء الماضي .

اختنمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.639 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر “EGX 30” بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 13720 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX 70 متساوى الأوزان” بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 1256 نقطة، وصعد مؤشر “EGX 100” بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1364 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 615 نقطة.

وصعد مؤشر EGX 50″ بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 1871 نقطة، وقفز مؤشر “EGX 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 15664 نقطة، واستقر مؤشر EGX 30 للعائد الكلى عند مستوى 5105 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 174.6 مليون ورقة مالية بقيمة 698.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.4 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.49% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.72%، والعرب على 16.79% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.40% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.59%.

أسعار الأسهم المرتفعة بجلسة اليوم

إسم الورقة المالية سعر الإقفال بالجنيه نسبة التغير الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 16.2 8.8 الحديد والصلب المصرية 2.03 8.56 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 0.874 8.03 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.655 6.68 المصرية للمنتجعات السياحية 2.43 5.65 دايس للملابس الجاهزة 1.048 5.33 المجموعه المصريه العقاريه 2.4 5.26 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 10.45 4.81 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 3.77 4.43 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 2.13 4.41 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 2.64 4.35 سبيد ميديكال 2.69 4.26 الملتقي العربي للاستثمارات 11.53 4.25 اودن للاستثمارات المالية 2.6 4 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 28.88 3.92 مصر جنوب افريقيا للاتصالات 0.19 3.83 الالومنيوم العربية 16.35 3.48 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 0.685 3.47 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.605 3.07 التعمير والاستشارات الهندسية 14.34 2.94 العربية لحليج الأقطان 1.437 2.94 البنك المصري الخليجي 0.542 2.85 مصر للالومنيوم 13.27 2.71 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.632 2.6 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 3.22 2.55 بنك كريدي اجريكول مصر 44 2.33 القاهرة للزيوت والصابون 12.74 2.33 السويس للاسمنت 7.95 2.32 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 8.19 2.25 الاهلي للتنمية والاستثمار 6.03 2.2 السويدى اليكتريك 10.19 2.1 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 2.44 2.09 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 4.39 2.09 بنك التعمير والاسكان 44.99 1.93 جى بى اوتو 3.2 1.91 اسيك للتعدين - اسكوم 6.47 1.89 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.758 1.74 حديد عز 8.42 1.69 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 5.03 1.62 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 4.55 1.56 راية القابضة للأستثمارات المالية 4.61 1.54 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.266 1.53 بلتون المالية القابضة 2.03 1.5 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1.189 1.45 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 0.521 1.36 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 2.28 1.33 المصرية للاتصالات 12.25 1.32 اسمنت بورتلاند طرة المصرية 6.97 1.31 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 8.72 1.28 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 2.37 1.28 رمكو لانشاء القرى السياحيه 2.39 1.27 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 6.42 1.26 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 2.61 1.16 النساجون الشرقيون للسجاد 10.49 1.16 القناة للتوكيلات الملاحية 11.93 1.02 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.296 1.02 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 9.19 0.99 مصر للاسواق الحرة 7.12 0.99 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.513 0.98 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.557 0.91 المالية و الصناعية المصرية 10.12 0.9 العربية للاسمنت 3.56 0.85 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 16.36 0.8 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 1.079 0.75 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 0.403 0.75 العامة لمنتجات الخزف والصيني 2.67 0.75 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 4.37 0.69 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 93.6 0.69 غاز مصر 57.76 0.63 العامة لصناعة الورق - راكتا 5.93 0.51 الكابلات الكهربائية المصرية 1.455 0.48 العربية للصناعات الهندسية 4.51 0.45 مدينة نصر للاسكان والتعمير 4.53 0.44 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 2.34 0.43 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 7.66 0.39 جنوب الوادى للاسمنت 1.308 0.38 جلاكسو سميثكلاين 11.38 0.35 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.22 0.31 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 14.42 0.28 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 23.06 0.26 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 4.35 0.23 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.65 0.22 بالم هيلز للتعمير 1.492 0.2 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 24.55 0.2 المهندس للتأمين 10 0.2 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.987 0.2 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 5.32 0.19 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 5.53 0.18 البنك التجاري الدولي (مصر) 86.02 0.06

أسعار الأسهم التي لم تتغير أثناء تعاملات اليوم

إسم الورقة المالية سعر الإقفال بالجنيه نسبة التغير بنك قطر الوطني الاهلي 51.21 0 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 9.08 0 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 0.763 0 القاهرة للاسكان والتعمير 13.11 0 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 5.1 0 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.407 0 المنصورة للدواجن 3.73 0 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 8.05 0 الدلتا للسكر 9.92 0 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 3.48 0 مطاحن شرق الدلتا 99.79 0 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 14.98 0 مطاحن مصر الوسطي 27.94 0 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 13.45 0 المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 9.02 0 عبور لاند للصناعات الغذائية 5.55 0 الشرقية - ايسترن كومباني 15.55 0 مصر للزيوت و الصابون 18 0 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 22.07 0 البدر للبلاستيك 0.591 0 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 516.13 0 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.698 0 قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 33.34 0 الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) 36.98 0 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 0.486 0 برايم القابضة للاستثمارات المالية 3.5 0 بى انفستمنتس القابضه 7.2 0 ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.85 0 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.19 0 ليسيكو مصر 2.55 0 اسمنت سيناء 6.27 0 الاسكندرية لاسمنت بورتلاند 5.59 0 الاهرام للطباعة و التغليف 6.77 0 اكتوبر فارما 88 0 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 48.68 0 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 11 0 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 38.53 0 العبوات الطبية 0.799 0 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 0.6 0 مستشفى النزهه الدولي 49.42 0 أم بي للهندسةM.B 0.564 0 دلتا للطباعة والتغليف 10.95 0

أسعار الأسهم المنخفضة في تعاملات اليوم