بورصة وشركات

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 20-2-2020

الصعود يسيطر على أسعار الأسهم
أحمد علي 8:53 م, الخميس, 20 فبراير 20 8:53 م, الخميس, 20 فبراير 20

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تنشر بوابة المال نيوز أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرة “السوق الرئيسية – بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة اليوم -الخميس- نهاية جلسات الأسبوع، الموافق 20 فبراير 2020، مع تقسيمها لـ 3 فئات وفقًا لحركة أسعار الأسهم اليوم .

وسيطر الاتجاه الصاعد على الأسعار اليوم – الخميس- اذ صعد نحو 86 سهم مقابل هبوط 44 سهم وسط ثبات 36 سهم على أسعار جلسة الأربعاء الماضي .

اختنمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.639 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر “EGX 30” بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 13720 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX 70 متساوى الأوزان” بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 1256 نقطة، وصعد مؤشر “EGX 100” بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1364 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 615 نقطة.

وصعد مؤشر EGX 50″ بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 1871 نقطة، وقفز مؤشر “EGX 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 15664 نقطة، واستقر مؤشر EGX 30 للعائد الكلى عند مستوى 5105 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 174.6 مليون ورقة مالية بقيمة 698.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.4 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.49% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.72%، والعرب على 16.79% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.40% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.59%.

أسعار الأسهم المرتفعة بجلسة اليوم

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)16.28.8
الحديد والصلب المصرية2.038.56
النصر للملابس والمنسوجات - كابو0.8748.03
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.6556.68
المصرية للمنتجعات السياحية2.435.65
دايس للملابس الجاهزة1.0485.33
المجموعه المصريه العقاريه2.45.26
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية10.454.81
مينا للاستثمار السياحي والعقاري3.774.43
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك2.134.41
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير2.644.35
سبيد ميديكال2.694.26
الملتقي العربي للاستثمارات11.534.25
اودن للاستثمارات المالية2.64
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل28.883.92
مصر جنوب افريقيا للاتصالات0.193.83
الالومنيوم العربية16.353.48
مصر الوطنية للصلب - عتاقة0.6853.47
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.6053.07
التعمير والاستشارات الهندسية14.342.94
العربية لحليج الأقطان1.4372.94
البنك المصري الخليجي0.5422.85
مصر للالومنيوم13.272.71
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.6322.6
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى3.222.55
بنك كريدي اجريكول مصر442.33
القاهرة للزيوت والصابون12.742.33
السويس للاسمنت7.952.32
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير8.192.25
الاهلي للتنمية والاستثمار6.032.2
السويدى اليكتريك10.192.1
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول2.442.09
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون4.392.09
بنك التعمير والاسكان44.991.93
جى بى اوتو3.21.91
اسيك للتعدين - اسكوم6.471.89
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.7581.74
حديد عز8.421.69
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية5.031.62
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى4.551.56
راية القابضة للأستثمارات المالية4.611.54
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.2661.53
بلتون المالية القابضة2.031.5
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.1891.45
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية0.5211.36
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية2.281.33
المصرية للاتصالات12.251.32
اسمنت بورتلاند طرة المصرية6.971.31
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)8.721.28
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب2.371.28
رمكو لانشاء القرى السياحيه2.391.27
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية6.421.26
اجواء للصناعات الغذائية - مصر2.611.16
النساجون الشرقيون للسجاد10.491.16
القناة للتوكيلات الملاحية11.931.02
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.2961.02
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية9.190.99
مصر للاسواق الحرة7.120.99
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.5130.98
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.5570.91
المالية و الصناعية المصرية10.120.9
العربية للاسمنت3.560.85
المجموعه الماليه هيرمس القابضه16.360.8
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار1.0790.75
الاستثمار العقاري العربي - اليكو0.4030.75
العامة لمنتجات الخزف والصيني2.670.75
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة4.370.69
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي93.60.69
غاز مصر57.760.63
العامة لصناعة الورق - راكتا5.930.51
الكابلات الكهربائية المصرية1.4550.48
العربية للصناعات الهندسية4.510.45
مدينة نصر للاسكان والتعمير4.530.44
الدوليه للمحاصيل الزراعيه2.340.43
مجموعة طلعت مصطفى القابضة7.660.39
جنوب الوادى للاسمنت1.3080.38
جلاكسو سميثكلاين11.380.35
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.220.31
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية14.420.28
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره23.060.26
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4.350.23
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.650.22
بالم هيلز للتعمير1.4920.2
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية24.550.2
المهندس للتأمين100.2
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.9870.2
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما5.320.19
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات5.530.18
البنك التجاري الدولي (مصر)86.020.06

أسعار الأسهم التي لم تتغير أثناء تعاملات اليوم

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
بنك قطر الوطني الاهلي51.210
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير9.080
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية0.7630
القاهرة للاسكان والتعمير13.110
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)5.10
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.4070
المنصورة للدواجن3.730
الصناعات الغذائية العربية-دومتى8.050
الدلتا للسكر9.920
الشرقية الوطنية للامن الغذائي3.480
مطاحن شرق الدلتا99.790
مطاحن ومخابز شمال القاهرة14.980
مطاحن مصر الوسطي27.940
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة13.450
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز9.020
عبور لاند للصناعات الغذائية5.550
الشرقية - ايسترن كومباني15.550
مصر للزيوت و الصابون180
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات22.070
البدر للبلاستيك0.5910
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية516.130
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.6980
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا33.340
الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)36.980
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية0.4860
برايم القابضة للاستثمارات المالية3.50
بى انفستمنتس القابضه7.20
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.850
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.190
ليسيكو مصر2.550
اسمنت سيناء6.270
الاسكندرية لاسمنت بورتلاند5.590
الاهرام للطباعة و التغليف6.770
اكتوبر فارما880
العربية للادوية والصناعات الكيماوية48.680
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية110
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية38.530
العبوات الطبية0.7990
الدولية للصناعات الطبية ايكمي0.60
مستشفى النزهه الدولي49.420
أم بي للهندسةM.B0.5640
دلتا للطباعة والتغليف10.950

أسعار الأسهم المنخفضة في تعاملات اليوم

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو73-0.07
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية105.51-0.09
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع9.15-0.11
سيدى كرير للبتروكيماويات8.47-0.12
مصر للاسمنت - قنا7.65-0.13
بنك البركة مصر10.41-0.19
شركة النصر للأعمال المدنية9.98-0.2
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك12.59-0.24
سماد مصر (ايجيفرت)4.05-0.25
مصر الجديدة للاسكان والتعمير19.08-0.31
إعمار مصر للتنمية2.89-0.34
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا4.78-0.42
البويات والصناعات الكيماوية - باكين18.06-0.44
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.222-0.45
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية4.3-0.46
القابضة المصرية الكويتية1.228-0.49
القاهرة للدواجن3.83-0.52
النعيم القابضة للاستثمارات0.175-0.57
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )1.579-0.57
البنك المصري لتنمية الصادرات9.22-0.65
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)8.77-0.68
مصر لصناعة الكيماويات5.47-0.73
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر12.79-0.78
الشمس للاسكان والتعمير2.51-0.79
شركة مستشفي كليوباترا5.5-0.9
ابن سينا فارما8.69-0.91
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية18.81-0.95
المصرية للدواجن1.498-1.06
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية6.46-1.07
اوراسكوم للتنمية مصر5.07-1.17
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.381-1.3
مطاحن ومخابز الاسكندرية9.24-1.39
المتحدة للاسكان والتعمير3.51-1.4
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.12-1.64
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه13.01-1.66
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية13.64-1.73
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية7.24-1.76
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو51.1-1.83
مصر بنى سويف للاسمنت14.97-1.96
العربية للخزف - سيراميكا ريماس1.32-2.22
جهينة للصناعات الغذائية8.5-2.3
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار1.103-2.82
(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود3.55-3.01
الاسماعيلية مصر للدواجن2.67-3.26
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي7.67-4.84
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي3.47-4.93
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه3.4-8.36
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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أخبار البورصة المصرية، والشركات الإستثمارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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