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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 9-2-2020

تنشر بوابة "المال نيوز" أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية "السوق الرئيسية - بورصة النيل" في ختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع -الأحد- ، مع تقسيمها لـ 3 جداول وفقًا لحركة أسعار الأسهم صعودًا وهبوطًا أو بالثبات على مستويات أسعار جلسة الخميس الماضي
أحمد علي 5:01 م, الأحد, 9 فبراير 20 5:01 م, الأحد, 9 فبراير 20

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تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية “السوق الرئيسية – بورصة النيل” في ختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع -الأحد- ، مع تقسيمها لـ 3 جداول وفقًا لحركة أسعار الأسهم صعودًا وهبوطًا أو بالثبات على مستويات أسعار جلسة الخميس الماضي .

وقد سيطر التباين على حركة أسعار الأسهم في جلسة اليوم وارتفعت أسعار 63 سهما مقابل هبوط 64 مع ثبات 35 على أسعار جلسة الخميس الماضي .

وقد أغلق مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30″ على 14108.24 نقطة ، مرتفعًا بنسبة 0.02%، وارتفع مؤشر” EGX50″ بنسبة 0.26% ليغلق عند 1938 نقطة، ومؤشر “EGX30 CAP – متساوى الأوزان – بنسبة 0.11% ليغلق عند 16268 نقطة .

 وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX70” – متساوى الأوزان- بنسبة 0.25% ليغلق عند 1277 نقطة، وصعد مؤشر “EGX100” بنسبة 0.31% ليغلق عند 1405 نقاط، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.41% ليغلق عند 545 نقطة.

 وارتفعت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 64 شركة، ولم تتغير مستويات 35 .

وجاء صعود البورصة مدفوعا بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 116 مليون جنيه ليغلق عند 712.508 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 110.8 مليون ورقة مالية بقيمة 466.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.3 ألف عملية لعدد 162 شركة ، وسجلت تعاملات المصريين 71.65% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.06%، والعرب على 8.29% خلال جلسة تداول اليوم ، واستحوذت المؤسسات على 34.46% من المعاملات فى البورصة ، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.53% .

 وسجل الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية صافي بيعي بقيمة مليون جنيه و 15.3 مليون جنيه، و 17.5 مليون جنيه،  على التوالى، فيما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية نحو الشراء بصافي قيمته 16.3 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 15.8 مليون جنيه على التوالي.

أسعار الأسهم المرتفعة

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية6.339.9
رواد السياحة - رواد9.55.56
سبيد ميديكال2.144.9
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو584.26
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير2.883.97
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )1.8743.94
دايس للملابس الجاهزة0.9673.87
المتحدة للاسكان والتعمير3.233.53
مينا للاستثمار السياحي والعقاري3.193.24
التعمير والاستشارات الهندسية13.913.11
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.9642.99
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات1.2492.71
اسيك للتعدين - اسكوم6.962.65
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك13.272.63
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية5.472.63
ابن سينا فارما8.722.59
مصر للاسمنت - قنا8.112.53
ليسيكو مصر2.582.38
إعمار مصر للتنمية3.042.36
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية27.482.35
الملتقي العربي للاستثمارات11.572.3
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.3972.06
اسمنت بورتلاند طرة المصرية7.142
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر13.131.94
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى4.511.81
سماد مصر (ايجيفرت)4.071.75
النعيم القابضة للاستثمارات0.181.69
مصر الجديدة للاسكان والتعمير21.231.53
بلتون المالية القابضة2.241.36
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.2311.32
الكابلات الكهربائية المصرية1.4051.3
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.5951.19
الالومنيوم العربية15.641.16
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية0.8181.11
حديد عز9.121.11
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.61.1
المجموعه الماليه هيرمس القابضه16.821.02
مطاحن مصر الوسطي27.790.98
النصر للملابس والمنسوجات - كابو0.7610.93
البنك المصري الخليجي0.510.79
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.170.78
اودن للاستثمارات المالية2.70.75
مجموعة طلعت مصطفى القابضة8.170.74
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.2710.74
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.550.73
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية8.560.71
مدينة نصر للاسكان والتعمير4.730.64
سيدى كرير للبتروكيماويات9.590.63
السويس للاسمنت8.330.6
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)9.010.56
اوراسكوم للتنمية مصر5.670.53
العامة لصناعة الورق - راكتا5.740.53
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار1.0870.46
المالية و الصناعية المصرية10.90.46
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب2.170.46
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك2.170.46
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي9.270.43
رمكو لانشاء القرى السياحيه2.440.41
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية2.430.41
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه13.250.38
جنوب الوادى للاسمنت1.4010.36
العربية للادوية والصناعات الكيماوية460.26
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.5550.18
البدر للبلاستيك0.6010.17
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية7.170.14
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية106.540.14
بالم هيلز للتعمير1.6340.12
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية13.440.07

أسعار الأسهم الثابتة في تعاملات البورصة اليوم

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
بنك قطر الوطني الاهلي51.790
بنك الكويت الوطنى - مصر35.680
بنك التعمير والاسكان44.910
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير70
العالمية للاستثمار والتنمية8.10
جينيال تورز1.5450
مصر للفنادق15.760
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا22.50
شارم دريمز للاستثمار السياحى3.810
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية0.60
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي3.650
الدلتا للسكر10.280
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"5.420
مطاحن ومخابز شمال القاهرة14.980
مطاحن وسط وغرب الدلتا116.910
ايديتا للصناعات الغذائية13.850
جهينة للصناعات الغذائية9.140
عبور لاند للصناعات الغذائية5.70
الحديد والصلب المصرية2.170
الدولية للأسمدة والكيماويات0.9580
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.580
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية0.5350
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.7350
المصرية لنظم التعليم الحديثة0.90
المهندس للتأمين9.990
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل27.350
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه3.710
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس3.60
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية0.4860
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4.360
العربية لاستصلاح الاراضي8.770
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.7580
العربية للخزف - سيراميكا ريماس1.4320
العربية للمحابس0.6310
الاهرام للطباعة و التغليف6.770
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو710
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل23.970
الدولية للصناعات الطبية ايكمي0.60
مستشفى النزهه الدولي470
الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية200
أم بي للهندسةM.B0.5390
دلتا للطباعة والتغليف90

أسعار الأسهم المنخفضة في تعاملات اليوم

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
البويات والصناعات الكيماوية - باكين19.07-0.05
الشرقية - ايسترن كومباني15.75-0.06
مصر للالومنيوم15.02-0.07
جلاكسو سميثكلاين12.06-0.08
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي96.86-0.14
البنك التجاري الدولي (مصر)86.76-0.17
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات5.83-0.17
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)5.25-0.19
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.535-0.19
القابضة المصرية الكويتية1.267-0.24
النساجون الشرقيون للسجاد10.59-0.28
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى3.28-0.3
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع9.79-0.31
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.622-0.32
الاسكندرية لاسمنت بورتلاند5.57-0.36
الشمس للاسكان والتعمير2.56-0.39
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره22.92-0.39
دلتا للانشاء والتعمير5.03-0.4
الدوليه للمحاصيل الزراعيه2.52-0.4
مصر الوطنية للصلب - عتاقة0.71-0.42
المصرية للمنتجعات السياحية2.32-0.43
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)14.04-0.43
بنك كريدي اجريكول مصر43.51-0.46
العربية لحليج الأقطان1.458-0.48
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية10.03-0.5
مصر جنوب افريقيا للاتصالات0.195-0.51
العربية للاسمنت3.68-0.54
بنك البركة مصر10.82-0.64
العامة لمنتجات الخزف والصيني2.82-0.7
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية529.46-0.71
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.274-0.72
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية9.53-0.73
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية6.53-0.76
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول2.56-0.78
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا4.77-0.83
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز9.39-0.84
البنك المصري لتنمية الصادرات9.08-0.87
شركة مستشفي كليوباترا5.59-0.89
القناة للتوكيلات الملاحية13.58-0.95
العبوات الطبية0.798-0.99
الاسماعيلية مصر للدواجن2.84-1.05
السويدى اليكتريك10.76-1.1
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية20.08-1.13
جى بى اوتو3.4-1.16
المصرية للدواجن1.678-1.18
شركة النصر للأعمال المدنية10.17-1.26
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية14.53-1.49
القاهرة للزيوت والصابون12.47-1.58
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما5.48-1.62
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.118-1.67
المنصورة للدواجن3.96-1.74
الاستثمار العقاري العربي - اليكو0.391-1.76
القاهرة للدواجن4.2-1.87
(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود3.1-1.9
المصرية للاتصالات13.81-2.06
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة4.24-2.08
العربية للصناعات الهندسية4.49-2.18
اجواء للصناعات الغذائية - مصر2.97-2.3
مطاحن ومخابز الاسكندرية9.64-2.43
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.43-2.56
الاهلي للتنمية والاستثمار6.01-2.59
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)8.14-2.75
المجموعه المصريه العقاريه2.43-3.19
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية4.48-4.68
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.2-4.76
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير10.16-4.78
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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أخبار البورصة المصرية، والشركات الإستثمارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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