أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 9-2-2020

تنشر بوابة "المال نيوز" أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية "السوق الرئيسية - بورصة النيل" في ختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع -الأحد- ، مع تقسيمها لـ 3 جداول وفقًا لحركة أسعار الأسهم صعودًا وهبوطًا أو بالثبات على مستويات أسعار جلسة الخميس الماضي

تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية “السوق الرئيسية – بورصة النيل” في ختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع -الأحد- ، مع تقسيمها لـ 3 جداول وفقًا لحركة أسعار الأسهم صعودًا وهبوطًا أو بالثبات على مستويات أسعار جلسة الخميس الماضي .

وقد سيطر التباين على حركة أسعار الأسهم في جلسة اليوم وارتفعت أسعار 63 سهما مقابل هبوط 64 مع ثبات 35 على أسعار جلسة الخميس الماضي .

وقد أغلق مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30″ على 14108.24 نقطة ، مرتفعًا بنسبة 0.02%، وارتفع مؤشر” EGX50″ بنسبة 0.26% ليغلق عند 1938 نقطة، ومؤشر “EGX30 CAP – متساوى الأوزان – بنسبة 0.11% ليغلق عند 16268 نقطة .

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX70” – متساوى الأوزان- بنسبة 0.25% ليغلق عند 1277 نقطة، وصعد مؤشر “EGX100” بنسبة 0.31% ليغلق عند 1405 نقاط، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.41% ليغلق عند 545 نقطة.

وارتفعت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 64 شركة، ولم تتغير مستويات 35 .

وجاء صعود البورصة مدفوعا بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 116 مليون جنيه ليغلق عند 712.508 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 110.8 مليون ورقة مالية بقيمة 466.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.3 ألف عملية لعدد 162 شركة ، وسجلت تعاملات المصريين 71.65% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.06%، والعرب على 8.29% خلال جلسة تداول اليوم ، واستحوذت المؤسسات على 34.46% من المعاملات فى البورصة ، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.53% .

وسجل الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية صافي بيعي بقيمة مليون جنيه و 15.3 مليون جنيه، و 17.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية نحو الشراء بصافي قيمته 16.3 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 15.8 مليون جنيه على التوالي.

أسعار الأسهم المرتفعة

إسم الورقة المالية سعر الإقفال بالجنيه نسبة التغير الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 6.33 9.9 رواد السياحة - رواد 9.5 5.56 سبيد ميديكال 2.14 4.9 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 58 4.26 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 2.88 3.97 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 1.874 3.94 دايس للملابس الجاهزة 0.967 3.87 المتحدة للاسكان والتعمير 3.23 3.53 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 3.19 3.24 التعمير والاستشارات الهندسية 13.91 3.11 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.964 2.99 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 1.249 2.71 اسيك للتعدين - اسكوم 6.96 2.65 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 13.27 2.63 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 5.47 2.63 ابن سينا فارما 8.72 2.59 مصر للاسمنت - قنا 8.11 2.53 ليسيكو مصر 2.58 2.38 إعمار مصر للتنمية 3.04 2.36 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 27.48 2.35 الملتقي العربي للاستثمارات 11.57 2.3 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.397 2.06 اسمنت بورتلاند طرة المصرية 7.14 2 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 13.13 1.94 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 4.51 1.81 سماد مصر (ايجيفرت) 4.07 1.75 النعيم القابضة للاستثمارات 0.18 1.69 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 21.23 1.53 بلتون المالية القابضة 2.24 1.36 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.231 1.32 الكابلات الكهربائية المصرية 1.405 1.3 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.595 1.19 الالومنيوم العربية 15.64 1.16 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 0.818 1.11 حديد عز 9.12 1.11 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.6 1.1 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 16.82 1.02 مطاحن مصر الوسطي 27.79 0.98 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 0.761 0.93 البنك المصري الخليجي 0.51 0.79 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1.17 0.78 اودن للاستثمارات المالية 2.7 0.75 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 8.17 0.74 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.271 0.74 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.55 0.73 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 8.56 0.71 مدينة نصر للاسكان والتعمير 4.73 0.64 سيدى كرير للبتروكيماويات 9.59 0.63 السويس للاسمنت 8.33 0.6 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 9.01 0.56 اوراسكوم للتنمية مصر 5.67 0.53 العامة لصناعة الورق - راكتا 5.74 0.53 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 1.087 0.46 المالية و الصناعية المصرية 10.9 0.46 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 2.17 0.46 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 2.17 0.46 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 9.27 0.43 رمكو لانشاء القرى السياحيه 2.44 0.41 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 2.43 0.41 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 13.25 0.38 جنوب الوادى للاسمنت 1.401 0.36 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 46 0.26 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.555 0.18 البدر للبلاستيك 0.601 0.17 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 7.17 0.14 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 106.54 0.14 بالم هيلز للتعمير 1.634 0.12 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 13.44 0.07

أسعار الأسهم الثابتة في تعاملات البورصة اليوم

إسم الورقة المالية سعر الإقفال بالجنيه نسبة التغير بنك قطر الوطني الاهلي 51.79 0 بنك الكويت الوطنى - مصر 35.68 0 بنك التعمير والاسكان 44.91 0 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 7 0 العالمية للاستثمار والتنمية 8.1 0 جينيال تورز 1.545 0 مصر للفنادق 15.76 0 بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا 22.5 0 شارم دريمز للاستثمار السياحى 3.81 0 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 0.6 0 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 3.65 0 الدلتا للسكر 10.28 0 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 5.42 0 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 14.98 0 مطاحن وسط وغرب الدلتا 116.91 0 ايديتا للصناعات الغذائية 13.85 0 جهينة للصناعات الغذائية 9.14 0 عبور لاند للصناعات الغذائية 5.7 0 الحديد والصلب المصرية 2.17 0 الدولية للأسمدة والكيماويات 0.958 0 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.58 0 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 0.535 0 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.735 0 المصرية لنظم التعليم الحديثة 0.9 0 المهندس للتأمين 9.99 0 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 27.35 0 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 3.71 0 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 3.6 0 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 0.486 0 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 4.36 0 العربية لاستصلاح الاراضي 8.77 0 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.758 0 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 1.432 0 العربية للمحابس 0.631 0 الاهرام للطباعة و التغليف 6.77 0 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 71 0 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 23.97 0 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 0.6 0 مستشفى النزهه الدولي 47 0 الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية 20 0 أم بي للهندسةM.B 0.539 0 دلتا للطباعة والتغليف 9 0

أسعار الأسهم المنخفضة في تعاملات اليوم