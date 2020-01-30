أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 30-1-2020

سيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، اذ صعد 106 أسهم من إجمالى 178 سهما تداولا، بينما هبط 30 ، وبقى 42 دون تغير.

تنشر “المال” أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية (السوق الرئيسي – بورصة النيل) في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس 30 يناير 2020، مع تقديمها من خلال آلية تفاعلية تتيح للقارئ سهولة التعرف على تغيرات أسعار الأسهم سواء كانت الصاعدة أو المنخفضة أو الثابتة على مستويات جلسة الخميس الماضي.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين وقيم تداولات بلغت 804 ملايين جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي egx30 بنسبة 1.13% إلى 13918 نقطة، ومؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.76% إلى 1395 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 804 ملايين جنيه تقريبا، وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 106 أسهم من إجمالى 178 سهما تداولا، بينما هبط 30، وبقى 42 دون تغيير.

واتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 13 مليون جنيه، و1.2 مليون جنيه، و21.6 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 6.6 مليون جنيه، و8 ملايين جنيه، و 21.3 مليون جنيه على التوالى.

ويوضح الجراف التفاعلى التالى أسعار الأسهم المرتفعة والمنخفضة، والتي استقرت خلال تعاملات اليوم على النحو التالى: