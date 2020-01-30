أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 30-1-2020

تنشر “المال” أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية (السوق الرئيسي – بورصة النيل) في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس 30 يناير 2020، مع تقديمها من خلال آلية تفاعلية تتيح للقارئ سهولة التعرف على تغيرات أسعار الأسهم سواء كانت الصاعدة أو المنخفضة أو الثابتة على مستويات جلسة الخميس الماضي.
واختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين وقيم تداولات بلغت 804 ملايين جنيه.
وصعد المؤشر الرئيسي egx30 بنسبة 1.13% إلى 13918 نقطة، ومؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.76% إلى 1395 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 804 ملايين جنيه تقريبا، وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 106 أسهم من إجمالى 178 سهما تداولا، بينما هبط 30، وبقى 42 دون تغيير.
واتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 13 مليون جنيه، و1.2 مليون جنيه، و21.6 مليون جنيه على التوالى.
بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 6.6 مليون جنيه، و8 ملايين جنيه، و 21.3 مليون جنيه على التوالى.
ويوضح الجراف التفاعلى التالى أسعار الأسهم المرتفعة والمنخفضة، والتي استقرت خلال تعاملات اليوم على النحو التالى:
|إسم الورقة المالية
|سعر الإقفال بالجنيه
|نسبة التغير
|بنك كريدي اجريكول مصر
|43.990
|0
|بنك البركة مصر
|10.730
|1.04
|مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر
|12.910
|-0.69
|البنك التجاري الدولي (مصر)
|85.080
|0.28
|بنك الكويت الوطنى - مصر
|36.800
|0
|البنك المصري الخليجي
|0.525
|0.57
|بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية
|7.200
|-0.41
|البنك المصري لتنمية الصادرات
|9.300
|-1.06
|بنك التعمير والاسكان
|43.660
|0.11
|بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية
|14.440
|0.77
|بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار
|1.033
|0
|العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير
|8.930
|0
|اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية
|13.900
|0.14
|زهراء المعادي للاستثمار والتعمير
|7.000
|0
|المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية
|0.832
|3.61
|الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة
|4.410
|2.8
|الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD
|0.553
|1.28
|الاستثمار العقاري العربي - اليكو
|0.378
|1.07
|المتحدة للاسكان والتعمير
|3.210
|2.56
|القاهرة للاسكان والتعمير
|11.990
|0
|التعمير والاستشارات الهندسية
|13.640
|1.19
|الشمس للاسكان والتعمير
|2.640
|1.54
|الوطنية للاسكان للنقابات المهنية
|32.510
|0.03
|الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي
|10.490
|-0.57
|المجموعه المصريه العقاريه
|2.420
|0
|المصريين للاسكان والتنمية والتعمير
|2.630
|7.79
|مينا للاستثمار السياحي والعقاري
|3.160
|0.96
|الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية
|4.810
|1.05
|العبور للاستثمار العقارى
|4.670
|-4.5
|مدينة نصر للاسكان والتعمير
|4.720
|1.07
|مصر الجديدة للاسكان والتعمير
|21.320
|0.66
|بالم هيلز للتعمير
|1.641
|3.27
|السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك
|12.670
|3.01
|اراب للتنمية والاستثمار العقاري
|0.426
|-4.7
|إعمار مصر للتنمية
|2.880
|2.86
|(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب
|0.548
|3.01
|ريكاب للاستثمارات المالية
|4.840
|0
|مجموعة طلعت مصطفى القابضة
|8.070
|1.25
|مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب
|0.557
|3.15
|اوراسكوم للتنمية مصر
|6.000
|0.67
|الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول
|2.590
|0.78
|اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية
|7.350
|0
|مصر للفنادق
|15.850
|1.93
|رمكو لانشاء القرى السياحيه
|2.390
|2.14
|رواد السياحة - رواد
|9.010
|0
|المصرية للمنتجعات السياحية
|2.380
|4.39
|شارم دريمز للاستثمار السياحى
|3.860
|1.58
|جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى
|3.260
|0.31
|مرسى مرسى علم للتنمية السياحية
|0.602
|0
|الوادى العالمية للاستثمار و التنمية
|6.640
|0.15
|عبر المحيطات للسياحه
|0.047
|0
|غاز مصر
|52.610
|0
|المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)
|5.330
|0
|المصرية للاتصالات
|12.340
|9.98
|مصر جنوب افريقيا للاتصالات
|0.199
|4.74
|Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات
|5.380
|3.07
|فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية
|8.410
|3.32
|المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى
|4.500
|2.04
|الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)
|9.640
|9.92
|الاسماعيلية مصر للدواجن
|2.670
|-1.84
|القاهرة للدواجن
|4.230
|-0.7
|المنصورة للدواجن
|4.060
|-1.22
|المصرية للدواجن
|1.758
|-2.77
|الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي
|3.650
|-4.2
|الصناعات الغذائية العربية-دومتى
|8.850
|2.19
|النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية
|23.210
|0.52
|الدلتا للسكر
|10.440
|0.97
|اجواء للصناعات الغذائية - مصر
|3.030
|0
|الشرقية الوطنية للامن الغذائي
|3.370
|6.31
|مطاحن شرق الدلتا
|100.000
|1.33
|مطاحن مصر الوسطي
|27.590
|0
|مطاحن وسط وغرب الدلتا
|109.910
|-0.35
|المصرية لصناعة النشا والجلوكوز
|9.380
|1.52
|مطاحن ومخابز الاسكندرية
|10.120
|1
|القاهرة للزيوت والصابون
|12.740
|0.24
|ايديتا للصناعات الغذائية
|14.000
|-3.45
|جهينة للصناعات الغذائية
|9.550
|0.84
|عبور لاند للصناعات الغذائية
|5.770
|-0.86
|الشرقية - ايسترن كومباني
|15.010
|1.76
|الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
|1.180
|0.68
|مصر للزيوت و الصابون
|18.000
|0
|شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)
|9.050
|0.67
|حق الاكتتاب لشركة الاسماعيلية الوطنية الغذائية - فوديكو - 1
|4.521
|23.8
|اسيك للتعدين - اسكوم
|6.720
|2.28
|سيدى كرير للبتروكيماويات
|9.700
|6.48
|ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية
|21.020
|3.04
|الصناعات الكيماوية المصرية - كيما
|5.960
|3.47
|مصر لصناعة الكيماويات
|5.810
|0.69
|البويات والصناعات الكيماوية - باكين
|18.890
|0.96
|المالية و الصناعية المصرية
|10.690
|1.42
|كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
|20.520
|0
|مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو
|56.650
|0.6
|حديد عز
|9.010
|3.8
|الالومنيوم العربية
|15.230
|-1.04
|الحديد والصلب المصرية
|2.200
|4.76
|مصر الوطنية للصلب - عتاقة
|0.724
|2.4
|مصر للالومنيوم
|15.340
|0.07
|سماد مصر (ايجيفرت)
|3.910
|0
|الدولية للأسمدة والكيماويات
|0.920
|4.9
|الاسكندرية للزيوت المعدنية
|3.650
|5.19
|الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف
|0.234
|-2.09
|الدوليه للمحاصيل الزراعيه
|2.540
|-1.93
|مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية
|0.534
|0
|بى اى جى للتجارة والاستثمار
|0.662
|-1.49
|ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية
|9.580
|4.81
|المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)
|7.730
|0.78
|الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
|10.120
|1.81
|القناة للتوكيلات الملاحية
|14.420
|1.19
|العربية المتحدة للشحن والتفريغ
|0.642
|3.05
|القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه
|13.000
|0
|القاهرة للخدمات التعليمية
|9.900
|0
|المصرية لنظم التعليم الحديثة
|0.894
|0
|قناة السويس لتوطين التكنولوجيا
|37.000
|4.64
|ارابيا انفستمنتس هولدنج
|0.279
|1.09
|الدلتا للتأمين
|19.010
|0
|المهندس للتأمين
|10.150
|6.84
|السعودية المصرية للاستثمار والتمويل
|23.360
|0
|اودن للاستثمارات المالية
|2.680
|5.51
|الملتقي العربي للاستثمارات
|11.130
|3.44
|الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه
|3.710
|0
|A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس
|3.600
|2.27
|EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية
|0.486
|0
|الاهلي للتنمية والاستثمار
|5.980
|1.87
|القابضة المصرية الكويتية
|1.270
|0.79
|راية القابضة للأستثمارات المالية
|5.070
|8.33
|المجموعه الماليه هيرمس القابضه
|16.120
|0.56
|النعيم القابضة للاستثمارات
|0.179
|0
|سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية
|4.450
|-1.11
|بلتون المالية القابضة
|2.260
|0.44
|بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية
|4.670
|1.74
|اوراسكوم للاستثمار القابضه
|0.548
|1.86
|EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات
|14.850
|1.99
|القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية
|2.370
|2.6
|ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية
|3.380
|0
|شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة
|2.100
|0
|وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي
|10.060
|0
|الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى
|0.979
|1.24
|شركة النصر للأعمال المدنية
|10.220
|-1.06
|المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )
|1.906
|-2.06
|اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية
|14.070
|0
|الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون
|4.390
|0
|العقارية للبنوك الوطنية للتنمية
|5.220
|-0.38
|اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي
|96.570
|-1.22
|الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)
|1.632
|0
|العربية لحليج الأقطان
|1.422
|2.3
|العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب
|2.160
|0.47
|النساجون الشرقيون للسجاد
|10.400
|0.68
|النصر للملابس والمنسوجات - كابو
|0.739
|1.09
|دايس للملابس الجاهزة
|0.856
|0.12
|العرفة للاستثمارات والاستشارات
|0.119
|1.71
|روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك
|5.800
|0
|العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره
|23.520
|0.94
|العربية للاسمنت
|3.750
|0
|العامة لمنتجات الخزف والصيني
|2.980
|-2.3
|العربية للخزف - سيراميكا ريماس
|1.660
|0.12
|ليسيكو مصر
|2.730
|0
|السويس للاسمنت
|8.320
|2.09
|اسمنت بورتلاند طرة المصرية
|7.240
|3.13
|جنوب الوادى للاسمنت
|1.398
|1.01
|مصر بنى سويف للاسمنت
|15.700
|2.82
|مصر للاسمنت - قنا
|8.150
|2.9
|اسمنت سيناء
|6.300
|-3.08
|العربية للمحابس
|0.680
|0
|الاسكندرية لاسمنت بورتلاند
|5.570
|0
|(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود
|3.260
|-0.61
|الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
|0.266
|1.53
|العامة لصناعة الورق - راكتا
|5.890
|2.26
|يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك
|2.230
|-0.45
|المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو
|71.000
|1.21
|جلاكسو سميثكلاين
|12.060
|-1.71
|العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا
|4.750
|1.5
|سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية
|5.760
|0.7
|العربية للادوية والصناعات الكيماوية
|44.400
|2.28
|النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل
|24.780
|-3.28
|الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية
|101.100
|-0.1
|ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية
|9.480
|0
|العبوات الطبية
|0.799
|-1.48
|ابن سينا فارما
|8.530
|-1.04
|مستشفى النزهه الدولي
|45.110
|0
|شركة مستشفي كليوباترا
|5.790
|-1.19
|سبيد ميديكال
|2.240
|4.82
|أم بي للهندسةM.B
|0.539
|-4.77
|دلتا للطباعة والتغليف
|9.000
|0
|السويدى اليكتريك
|11.280
|2.83
|العربية للصناعات الهندسية
|4.620
|0
|الكابلات الكهربائية المصرية
|1.421
|0.07
|فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات
|16.260
|0
|جى بى اوتو
|3.500
|1.74