بورصة وشركات

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 30-1-2020

سيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، اذ صعد 106 أسهم من إجمالى 178 سهما تداولا، بينما هبط 30 ، وبقى 42 دون تغير.
مصطفى طلعت 6:49 م, الخميس, 30 يناير 20 6:49 م, الخميس, 30 يناير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تنشر “المال” أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية (السوق الرئيسي – بورصة النيل) في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس 30 يناير 2020، مع تقديمها من خلال آلية تفاعلية تتيح للقارئ سهولة التعرف على تغيرات أسعار الأسهم سواء كانت الصاعدة أو المنخفضة أو الثابتة على مستويات جلسة الخميس الماضي.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين وقيم تداولات بلغت 804 ملايين جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي egx30 بنسبة 1.13% إلى 13918 نقطة، ومؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.76% إلى 1395 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 804 ملايين جنيه تقريبا، وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 106 أسهم من إجمالى 178 سهما تداولا، بينما هبط 30، وبقى 42 دون تغيير.

واتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 13 مليون جنيه، و1.2 مليون جنيه، و21.6 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 6.6 مليون جنيه، و8 ملايين جنيه، و 21.3 مليون جنيه على التوالى.

ويوضح الجراف التفاعلى التالى أسعار الأسهم المرتفعة والمنخفضة، والتي استقرت خلال تعاملات اليوم على النحو التالى:

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
بنك كريدي اجريكول مصر43.9900
بنك البركة مصر10.7301.04
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر12.910-0.69
البنك التجاري الدولي (مصر)85.0800.28
بنك الكويت الوطنى - مصر36.8000
البنك المصري الخليجي0.5250.57
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية7.200-0.41
البنك المصري لتنمية الصادرات9.300-1.06
بنك التعمير والاسكان43.6600.11
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية14.4400.77
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار1.0330
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير8.9300
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية13.9000.14
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير7.0000
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية0.8323.61
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة4.4102.8
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.5531.28
الاستثمار العقاري العربي - اليكو0.3781.07
المتحدة للاسكان والتعمير3.2102.56
القاهرة للاسكان والتعمير11.9900
التعمير والاستشارات الهندسية13.6401.19
الشمس للاسكان والتعمير2.6401.54
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية32.5100.03
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي10.490-0.57
المجموعه المصريه العقاريه2.4200
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير2.6307.79
مينا للاستثمار السياحي والعقاري3.1600.96
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية4.8101.05
العبور للاستثمار العقارى4.670-4.5
مدينة نصر للاسكان والتعمير4.7201.07
مصر الجديدة للاسكان والتعمير21.3200.66
بالم هيلز للتعمير1.6413.27
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك12.6703.01
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.426-4.7
إعمار مصر للتنمية2.8802.86
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.5483.01
ريكاب للاستثمارات المالية4.8400
مجموعة طلعت مصطفى القابضة8.0701.25
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.5573.15
اوراسكوم للتنمية مصر6.0000.67
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول2.5900.78
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية7.3500
مصر للفنادق15.8501.93
رمكو لانشاء القرى السياحيه2.3902.14
رواد السياحة - رواد9.0100
المصرية للمنتجعات السياحية2.3804.39
شارم دريمز للاستثمار السياحى3.8601.58
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى3.2600.31
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية0.6020
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية6.6400.15
عبر المحيطات للسياحه0.0470
غاز مصر52.6100
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)5.3300
المصرية للاتصالات12.3409.98
مصر جنوب افريقيا للاتصالات0.1994.74
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات5.3803.07
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية8.4103.32
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى4.5002.04
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)9.6409.92
الاسماعيلية مصر للدواجن2.670-1.84
القاهرة للدواجن4.230-0.7
المنصورة للدواجن4.060-1.22
المصرية للدواجن1.758-2.77
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي3.650-4.2
الصناعات الغذائية العربية-دومتى8.8502.19
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية23.2100.52
الدلتا للسكر10.4400.97
اجواء للصناعات الغذائية - مصر3.0300
الشرقية الوطنية للامن الغذائي3.3706.31
مطاحن شرق الدلتا100.0001.33
مطاحن مصر الوسطي27.5900
مطاحن وسط وغرب الدلتا109.910-0.35
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز9.3801.52
مطاحن ومخابز الاسكندرية10.1201
القاهرة للزيوت والصابون12.7400.24
ايديتا للصناعات الغذائية14.000-3.45
جهينة للصناعات الغذائية9.5500.84
عبور لاند للصناعات الغذائية5.770-0.86
الشرقية - ايسترن كومباني15.0101.76
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.1800.68
مصر للزيوت و الصابون18.0000
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)9.0500.67
حق الاكتتاب لشركة الاسماعيلية الوطنية الغذائية - فوديكو - 14.52123.8
اسيك للتعدين - اسكوم6.7202.28
سيدى كرير للبتروكيماويات9.7006.48
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية21.0203.04
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما5.9603.47
مصر لصناعة الكيماويات5.8100.69
البويات والصناعات الكيماوية - باكين18.8900.96
المالية و الصناعية المصرية10.6901.42
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات20.5200
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو56.6500.6
حديد عز9.0103.8
الالومنيوم العربية15.230-1.04
الحديد والصلب المصرية2.2004.76
مصر الوطنية للصلب - عتاقة0.7242.4
مصر للالومنيوم15.3400.07
سماد مصر (ايجيفرت)3.9100
الدولية للأسمدة والكيماويات0.9204.9
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.6505.19
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.234-2.09
الدوليه للمحاصيل الزراعيه2.540-1.93
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية0.5340
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.662-1.49
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية9.5804.81
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)7.7300.78
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع10.1201.81
القناة للتوكيلات الملاحية14.4201.19
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.6423.05
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه13.0000
القاهرة للخدمات التعليمية9.9000
المصرية لنظم التعليم الحديثة0.8940
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا37.0004.64
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.2791.09
الدلتا للتأمين19.0100
المهندس للتأمين10.1506.84
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل23.3600
اودن للاستثمارات المالية2.6805.51
الملتقي العربي للاستثمارات11.1303.44
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه3.7100
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس3.6002.27
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية0.4860
الاهلي للتنمية والاستثمار5.9801.87
القابضة المصرية الكويتية1.2700.79
راية القابضة للأستثمارات المالية5.0708.33
المجموعه الماليه هيرمس القابضه16.1200.56
النعيم القابضة للاستثمارات0.1790
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4.450-1.11
بلتون المالية القابضة2.2600.44
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.6701.74
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.5481.86
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات14.8501.99
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية2.3702.6
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.3800
شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة2.1000
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي10.0600
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.9791.24
شركة النصر للأعمال المدنية10.220-1.06
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )1.906-2.06
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية14.0700
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون4.3900
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية5.220-0.38
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي96.570-1.22
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.6320
العربية لحليج الأقطان1.4222.3
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب2.1600.47
النساجون الشرقيون للسجاد10.4000.68
النصر للملابس والمنسوجات - كابو0.7391.09
دايس للملابس الجاهزة0.8560.12
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.1191.71
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك5.8000
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره23.5200.94
العربية للاسمنت3.7500
العامة لمنتجات الخزف والصيني2.980-2.3
العربية للخزف - سيراميكا ريماس1.6600.12
ليسيكو مصر2.7300
السويس للاسمنت8.3202.09
اسمنت بورتلاند طرة المصرية7.2403.13
جنوب الوادى للاسمنت1.3981.01
مصر بنى سويف للاسمنت15.7002.82
مصر للاسمنت - قنا8.1502.9
اسمنت سيناء6.300-3.08
العربية للمحابس0.6800
الاسكندرية لاسمنت بورتلاند5.5700
(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود3.260-0.61
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.2661.53
العامة لصناعة الورق - راكتا5.8902.26
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك2.230-0.45
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو71.0001.21
جلاكسو سميثكلاين12.060-1.71
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا4.7501.5
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية5.7600.7
العربية للادوية والصناعات الكيماوية44.4002.28
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل24.780-3.28
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية101.100-0.1
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية9.4800
العبوات الطبية0.799-1.48
ابن سينا فارما8.530-1.04
مستشفى النزهه الدولي45.1100
شركة مستشفي كليوباترا5.790-1.19
سبيد ميديكال2.2404.82
أم بي للهندسةM.B0.539-4.77
دلتا للطباعة والتغليف9.0000
السويدى اليكتريك11.2802.83
العربية للصناعات الهندسية4.6200
الكابلات الكهربائية المصرية1.4210.07
فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات16.2600
جى بى اوتو3.5001.74
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مصطفى طلعت

ملف الكاتب مصطفى طلعت

اقرأ أيضاً

سهم السويدي يقفز 3.4% متصدرا البورصة عقب الفوز بمشروع أول ميناء جاف

مصطفى طلعت 12:31 م, الخميس, 30 يناير 20

جنيهان مكاسب سوقية لسهم المصرية للاتصالات منذ عرض فودافون مصر

مصطفى طلعت 12:06 م, الخميس, 30 يناير 20

سيجما كابيتال : على الحكومة معالجة ضرائب البورصة وتحفيز إدارج الأسهم

مصطفى طلعت 1:52 م, الأثنين, 27 يناير 20

خسائر البورصة المصرية فى أسبوع.. تعرف عليها (جراف)

مصطفى طلعت 11:59 م, الجمعة, 24 يناير 20

المصريون يسيطرون على 65.4% من تعاملات البورصة في أسبوع (جراف)

مصطفى طلعت 11:30 م, الجمعة, 24 يناير 20

«نعيم» تتصدر قائمة أعلى 10 شركات سمسرة بالبورصة خلال أسبوع (جراف)

مصطفى طلعت 10:23 م, الجمعة, 24 يناير 20