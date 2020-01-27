أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 27-1-2020

تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار الأسهم بالبورصة المصرية “السوق الرئيسية- بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين الموافق 27 يناير 2020، مع تقسيمها لفئات وفقًا لطبيعة حركة أسعار الأسهم، سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات على جلسة أمس الأحد.

وقد سيطر الاتجاه الهابط على تحركات أسعار الأسهم بجلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع نحو 105 أسهم، مقابل صعود 29 سهمًا، في الوقت الذي ثبتت فيه أسعار 34 سهمًا على مستويات جلسة أمس.

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على هبوط طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للمصريين والعرب وقيم تداولات ضعيفة.

هبوط مؤشرات البورصة

وهبط المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 0.6% إلى 13639 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.38% إلى 531 نقطة.

وهبط مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.64% إلى 1372 نقطة، و”egx50″ بنسبة 0.98% إلى 1879 نقطة، ومؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 0.81% إلى 15642 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 410 ملايين جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 16.8 مليون جنيه و829 ألفًا و20.7 مليون و1.9 مليون و11.8 مليون على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 52.1 مليون جنيه.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 29 سهمًا من إجمالى 168 متداولًا، بينما هبط 105، وبقي 34 دون تغير.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إن التحركات العشوائية ما زالت تسيطر على السوق، مع شح السيولة وغياب القوى المؤثرة على أطراف السوق البائعين، والمشترين.

وتوقع تحرك المؤشر الثلاثينى بين 13500 و14100 نقطة الأسبوع الحالى راهنا الوصول للمستوى الأعلى بتحقيق سهم البنك التجارى الدولى مستوى بين 88 و90 جنيهًا الأسبوع الحالى، مقابل 85 جنيهًا نهاية الأسبوع الماضى.

ورجح حركة إيجابية لبعض الأسهم الصغيرة بقطاع البنوك، منها أبو ظبى الإسلامى ليتجه صوب 13.80 جنيه، مقارنة مع 13 جنيهًا الخميس الماضى، بدعم اتجاهه للاستحواذ على بنك عوده، لافتًا إلى أن تجاوز مستوى 13.80 جنيه يدعم السهم للاتجاه إلى 14.80.

أسعارالأسهم المرتفعة في تعاملات اليوم

إسم الورقة المالية سعر الإقفال بالجنيه نسبة التغير حق الاكتتاب لشركة الاسماعيلية الوطنية الغذائية - فوديكو - 1 2.134 44.78 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 7.26 10 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 4.67 9.88 المجموعه المصريه العقاريه 2.23 8.78 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 7.7 7.84 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 38 5.56 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 5.91 5.16 سبيد ميديكال 2.032 4.9 العبور للاستثمار العقارى 4.89 4.04 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 4.31 3.36 الاسماعيلية مصر للدواجن 2.54 2.83 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.634 2.26 دايس للملابس الجاهزة 0.859 1.9 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 2.27 1.79 بنك التعمير والاسكان 45 1.12 الكابلات الكهربائية المصرية 1.406 1.08 الدلتا للسكر 10.63 0.95 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 0.534 0.95 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 2.42 0.83 الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 34.24 0.74 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 13.17 0.53 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.957 0.53 جنوب الوادى للاسمنت 1.374 0.44 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 22.87 0.22 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.63 0.22 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.544 0.18 جهينة للصناعات الغذائية 9.41 0.11 ابن سينا فارما 8.91 0.11 الشرقية - ايسترن كومباني 14.55 0.07 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 70 0.04

أسعار الأسهم الثابتة في جلسة اليوم

إسم الورقة المالية سعر الإقفال بالجنيه نسبة التغير بنك قطر الوطني الاهلي 51 0 البنك المصري الخليجي 0.524 0 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 7 0 دلتا للانشاء والتعمير 5.86 0 المتحدة للاسكان والتعمير 3.13 0 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 4.76 0 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.458 0 رواد السياحة - رواد 9 0 عبر المحيطات للسياحه 0.044 0 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 8.01 0 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 3.69 0 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 8.68 0 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 14.96 0 مطاحن وسط وغرب الدلتا 110.3 0 العامة للصوامع والتخزين 37.96 0 مطاحن مصر العليا 94 0 مطاحن ومخابز الاسكندرية 10.08 0 عبور لاند للصناعات الغذائية 6 0 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 20.52 0 الالومنيوم العربية 15.29 0 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 565.87 0 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.697 0 المصرية لنظم التعليم الحديثة 0.894 0 الدلتا للتأمين 19.18 0 المهندس للتأمين 9.5 0 الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) 36.98 0 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 23.36 0 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 3.52 0 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 0.486 0 راية القابضة للأستثمارات المالية 4.38 0 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 4.39 0 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.632 0 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 2.17 0 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 5.8 0 اسمنت بورتلاند طرة المصرية 7 0 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 43.27 0 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 24.92 0 دلتا للطباعة والتغليف 9 0

أسعار الأسهم المنخفضة في جلسة اليوم