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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 27-1-2020

سيطر الاتجاه الهابط على تحركات أسعار الأسهم بجلسة اليوم -الأثنين-
أحمد علي 7:12 م, الأثنين, 27 يناير 20 7:12 م, الأثنين, 27 يناير 20

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تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار الأسهم بالبورصة المصرية “السوق الرئيسية- بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين الموافق 27 يناير 2020، مع تقسيمها لفئات وفقًا لطبيعة حركة أسعار الأسهم، سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات على جلسة أمس الأحد.

وقد سيطر الاتجاه الهابط على تحركات أسعار الأسهم بجلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع نحو 105 أسهم، مقابل صعود 29 سهمًا، في الوقت الذي ثبتت فيه أسعار 34 سهمًا على مستويات جلسة أمس.

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على هبوط طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للمصريين والعرب وقيم تداولات ضعيفة.

هبوط مؤشرات البورصة

وهبط المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 0.6% إلى 13639 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.38% إلى 531 نقطة.

وهبط مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.64% إلى 1372 نقطة، و”egx50″ بنسبة 0.98% إلى  1879 نقطة، ومؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 0.81% إلى 15642 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 410 ملايين جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 16.8 مليون جنيه و829 ألفًا و20.7 مليون و1.9 مليون و11.8 مليون على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 52.1 مليون جنيه.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 29 سهمًا من إجمالى 168 متداولًا، بينما هبط 105، وبقي 34 دون تغير.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إن التحركات العشوائية ما زالت تسيطر على السوق، مع شح السيولة وغياب القوى المؤثرة على أطراف السوق البائعين، والمشترين.

وتوقع تحرك المؤشر الثلاثينى بين 13500 و14100 نقطة الأسبوع الحالى راهنا الوصول للمستوى الأعلى بتحقيق سهم البنك التجارى الدولى مستوى بين 88 و90 جنيهًا الأسبوع الحالى، مقابل 85 جنيهًا نهاية الأسبوع الماضى.

ورجح حركة إيجابية لبعض الأسهم الصغيرة بقطاع البنوك، منها أبو ظبى الإسلامى ليتجه صوب 13.80 جنيه، مقارنة مع 13 جنيهًا الخميس الماضى، بدعم اتجاهه للاستحواذ على بنك عوده، لافتًا إلى أن تجاوز مستوى 13.80 جنيه يدعم السهم للاتجاه إلى 14.80.

أسعارالأسهم المرتفعة في تعاملات اليوم

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
حق الاكتتاب لشركة الاسماعيلية الوطنية الغذائية - فوديكو - 12.13444.78
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)7.2610
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية4.679.88
المجموعه المصريه العقاريه2.238.78
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)7.77.84
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية385.56
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية5.915.16
سبيد ميديكال2.0324.9
العبور للاستثمار العقارى4.894.04
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة4.313.36
الاسماعيلية مصر للدواجن2.542.83
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.6342.26
دايس للملابس الجاهزة0.8591.9
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك2.271.79
بنك التعمير والاسكان451.12
الكابلات الكهربائية المصرية1.4061.08
الدلتا للسكر10.630.95
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية0.5340.95
الدوليه للمحاصيل الزراعيه2.420.83
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية34.240.74
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية13.170.53
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.9570.53
جنوب الوادى للاسمنت1.3740.44
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية22.870.22
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.630.22
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.5440.18
جهينة للصناعات الغذائية9.410.11
ابن سينا فارما8.910.11
الشرقية - ايسترن كومباني14.550.07
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو700.04

أسعار الأسهم الثابتة في جلسة اليوم

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
بنك قطر الوطني الاهلي510
البنك المصري الخليجي0.5240
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير70
دلتا للانشاء والتعمير5.860
المتحدة للاسكان والتعمير3.130
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية4.760
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.4580
رواد السياحة - رواد90
عبر المحيطات للسياحه0.0440
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية8.010
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي3.690
الصناعات الغذائية العربية-دومتى8.680
مطاحن ومخابز شمال القاهرة14.960
مطاحن وسط وغرب الدلتا110.30
العامة للصوامع والتخزين37.960
مطاحن مصر العليا940
مطاحن ومخابز الاسكندرية10.080
عبور لاند للصناعات الغذائية60
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات20.520
الالومنيوم العربية15.290
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية565.870
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.6970
المصرية لنظم التعليم الحديثة0.8940
الدلتا للتأمين19.180
المهندس للتأمين9.50
الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)36.980
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل23.360
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس3.520
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية0.4860
راية القابضة للأستثمارات المالية4.380
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون4.390
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.6320
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب2.170
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك5.80
اسمنت بورتلاند طرة المصرية70
العربية للادوية والصناعات الكيماوية43.270
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل24.920
دلتا للطباعة والتغليف90

أسعار الأسهم المنخفضة في جلسة اليوم

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
البويات والصناعات الكيماوية - باكين20-0.05
التعمير والاستشارات الهندسية13.59-0.07
القاهرة للاسكان والتعمير11.99-0.08
مطاحن شرق الدلتا98.69-0.12
البنك التجاري الدولي (مصر)84.91-0.14
شركة مستشفي كليوباترا5.65-0.18
مطاحن مصر الوسطي27.49-0.22
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر13.18-0.23
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.175-0.25
مصر الجديدة للاسكان والتعمير21.18-0.28
النساجون الشرقيون للسجاد10.16-0.29
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع10.07-0.3
العربية للمحابس0.664-0.3
مينا للاستثمار السياحي والعقاري3.13-0.32
القناة للتوكيلات الملاحية14.04-0.35
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)5.31-0.38
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.259-0.38
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول2.54-0.39
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4.48-0.44
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار1.021-0.49
العامة لصناعة الورق - راكتا6-0.5
المصرية للاتصالات9.61-0.52
مصر جنوب افريقيا للاتصالات0.184-0.54
النعيم القابضة للاستثمارات0.179-0.56
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو55.38-0.66
القابضة المصرية الكويتية1.271-0.7
المجموعه الماليه هيرمس القابضه15.61-0.7
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى4.2-0.71
البنك المصري لتنمية الصادرات9.31-0.75
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية6.65-0.75
العربية لحليج الأقطان1.385-0.79
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية9.7-0.82
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.117-0.85
جى بى اوتو3.4-0.87
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية13.59-0.88
بلتون المالية القابضة2.22-0.89
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى3.29-0.9
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره22.69-0.96
السويدى اليكتريك10.57-1.03
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية19.89-1.04
شارم دريمز للاستثمار السياحى3.75-1.06
مدينة نصر للاسكان والتعمير4.64-1.07
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز9.18-1.08
السويس للاسمنت8.03-1.11
شركة النصر للأعمال المدنية9.65-1.13
مصر للاسمنت - قنا7.61-1.17
المصرية للدواجن1.763-1.18
الملتقي العربي للاستثمارات10.56-1.22
مجموعة طلعت مصطفى القابضة8-1.23
المنصورة للدواجن3.99-1.24
مصر لصناعة الكيماويات5.57-1.24
بالم هيلز للتعمير1.582-1.25
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.235-1.26
رمكو لانشاء القرى السياحيه2.31-1.28
القاهرة للزيوت والصابون12.36-1.28
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.525-1.32
بنك كريدي اجريكول مصر44.4-1.33
العربية للاسمنت3.6-1.37
إعمار مصر للتنمية2.81-1.4
مصر للفنادق15.73-1.44
مصر للالومنيوم14.32-1.45
ايديتا للصناعات الغذائية14.5-1.49
سيدى كرير للبتروكيماويات8.4-1.52
الشمس للاسكان والتعمير2.57-1.53
الاهلي للتنمية والاستثمار5.71-1.55
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية5.06-1.56
الاستثمار العقاري العربي - اليكو0.374-1.58
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه13.09-1.58
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )1.885-1.67
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي95.66-1.7
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية101.26-1.7
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية2.25-1.75
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية7.25-1.76
المصرية للمنتجعات السياحية2.21-1.78
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.268-1.83
القاهرة للدواجن4.16-1.89
المالية و الصناعية المصرية10.4-1.98
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.32-2.06
جلاكسو سميثكلاين12.94-2.19
اجواء للصناعات الغذائية - مصر3.04-2.25
حديد عز8.25-2.25
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا4.72-2.28
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)8.46-2.31
الحديد والصلب المصرية2.07-2.36
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.533-2.38
العربية للخزف - سيراميكا ريماس1.651-2.42
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات5.21-2.43
اسيك للتعدين - اسكوم6.38-2.74
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.524-2.78
بنك البركة مصر10.33-2.82
العامة لمنتجات الخزف والصيني2.97-2.94
النصر للملابس والمنسوجات - كابو0.711-3
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي10.58-3.11
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما5.56-3.14
جينيال تورز1.609-3.19
اوراسكوم للتنمية مصر5.75-3.36
اودن للاستثمارات المالية2.56-3.4
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك12.06-3.52
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية0.8-3.96
الدولية للأسمدة والكيماويات0.836-4.02
مصر الوطنية للصلب - عتاقة0.688-4.04
مصر بنى سويف للاسمنت14.39-4.07
الاسكندرية لاسمنت بورتلاند5.55-4.15
الشرقية الوطنية للامن الغذائي3.2-4.19
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير2.43-4.33
بى انفستمنتس القابضه7.63-4.51
ليسيكو مصر2.74-4.53
(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود2.92-4.89
غاز مصر52.02-6
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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أخبار البورصة المصرية، والشركات الإستثمارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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