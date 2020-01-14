بورصة وشركات

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 14-1-2020

سيطر اللون الأخضر على أغلب الأسهم المتداولة، إذ صعد 86 سهما من إجمالي 46 متداولا
مصطفى طلعت 6:17 م, الثلاثاء, 14 يناير 20 6:17 م, الثلاثاء, 14 يناير 20

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تنشر بوابة «المال» أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية “السوق الرئيسية – بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2020، مع تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لطبيعة تحركات أسعار الأسهم بجلسة اليوم، سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات على مستويات جلسة الخميس الماضي.

وسيطر اللون الأخضر على أغلب الأسهم المتداولة، إذ صعد 86 سهما من إجمالي 46 متداولًا، بينما هبط 46 سهما وإستقرت أسعار 38 دون تغير.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة اليوم، على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للعرب وقيم تداولات تجاوزت 763 مليون جنيه تقريبا.

وصعد مؤشر egx30 الرئيسي بنسبة 0.42 % عند مستوى 13756 نقطة، ومؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.66 % عند 530 نقطة، ومؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.58% ليغلق عند 1377 نقطة.

أسعار الأسهم المرتفعة في جلسة اليوم

اسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
الحديثة للمواد العازلة – مودرن بيتومود1.9179.98
القاهرة للاسكان والتعمير12.39.92
القاهرة للدواجن4.48.37
دايس للملابس الجاهزة0.8267.97
العامة لصناعة الورق – راكتا5.986.6
دلتا للانشاء والتعمير5.865.59
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية0.7885.07
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.2315
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى1.0874.92
الاسماعيلية مصر للدواجن1.7134.77
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية5.644.64
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات5.914.6
اودن للاستثمارات المالية2.474.22
المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو65.874.11
العربية للخزف – سيراميكا ريماس1.5323.93
الدلتا للسكر10.493.86
اسمنت سيناء6.493.84
مصر للالومنيوم14.273.71
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.73.66
المصرية للمنتجعات السياحية2.393.46
القناة للتوكيلات الملاحية14.913.4
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر12.493.31
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.6493.18
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي11.23.13
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز9.652.99
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)7.262.98
المنصورة للدواجن3.812.97
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)9.552.8
ليسيكو مصر2.632.73
العامة لمنتجات الخزف والصيني2.82.56
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية5.732.5
اسمنت بورتلاند طرة المصرية7.172.28
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع10.932.25
العربية للادوية والصناعات الكيماوية44.782.19
البنك المصري لتنمية الصادرات7.662.13
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس3.522.03
العربية للصناعات الهندسية4.611.99
سبيد ميديكال1.5511.97
بنك كريدي اجريكول مصر44.211.94
العبوات الطبية0.8161.75
السويدى اليكتريك11.261.62
النصر للملابس والمنسوجات – كابو0.7371.52
العربية للاسمنت3.351.52
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية6.721.51
حديد عز8.81.5
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.2741.48
مصر لصناعة الكيماويات5.741.41
الحديد والصلب المصرية2.181.4
شارم دريمز للاستثمار السياحى3.741.36
شركة مستشفي كليوباترا6.11.33
الالومنيوم العربية14.181.29
الخدمات الملاحية والبترولية  – ماريديف0.2411.26
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية6.761.2
الشمس للاسكان والتعمير2.671.14
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما5.461.11
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.5491.1
السويس للاسمنت8.331.09
مدينة نصر للاسكان والتعمير4.791.05
جنوب الوادى للاسمنت1.3991.01
اوراسكوم للتنمية مصر6.390.95
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى4.260.95
مصر الوطنية للصلب – عتاقة0.6530.93
شركة النصر للأعمال المدنية9.740.93
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك2.260.89
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية107.750.88
الدوليه للمحاصيل الزراعيه2.410.84
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية12.670.8
مصر للاسمنت – قنا7.860.77
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.2090.75
البنك التجاري الدولي  (مصر)83.570.7
النساجون الشرقيون للسجاد10.480.67
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل25.050.64
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي95.50.63
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.5560.54
الملتقي العربي للاستثمارات10.430.48
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون4.410.46
اسيك للتعدين    –  اسكوم6.70.45
البنك المصري الخليجي0.5110.39
العربية للمحابس0.620.32
اجواء للصناعات الغذائية – مصر3.310.3
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى3.420.29
الاهلي للتنمية والاستثمار5.930.17
ابن سينا فارما9.020.11
المالية و الصناعية المصرية110.09
القاهرة للزيوت والصابون12.030.08
بنك التعمير والاسكان43.530.07
الشرقية – ايسترن كومباني15.10.07

أسعار الأسهم التي لم تتغير في تعاملات اليوم

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
بنك قطر الوطني الاهلي48.510
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية5.010
بنك الكويت الوطنى – مصر38.120
العبور للاستثمار العقارى4.520
مجموعة طلعت مصطفى القابضة8.20
مصر للفنادق17.370
رمكو لانشاء القرى السياحيه2.340
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية0.6020
عبر المحيطات للسياحه0.0420
غاز مصر55.340
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)5.190
المصرية للدواجن1.420
مطاحن ومخابز شمال القاهرة14.940
مطاحن وسط وغرب الدلتا104.090
العامة للصوامع والتخزين36.720
ايديتا للصناعات الغذائية14.80
جهينة للصناعات الغذائية8.80
عبور لاند للصناعات الغذائية5.570
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات21.960
فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات6.310
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية565.870
سماد مصر (ايجيفرت)3.880
الدولية للأسمدة والكيماويات0.9260
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.450
مصر للاسواق الحرة6.810
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه13.50
المصرية لنظم التعليم الحديثة0.890
الدلتا للتأمين19.180
المهندس للتأمين9.140
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه3.710
راية القابضة للأستثمارات المالية4.590
النعيم القابضة للاستثمارات0.1840
بى انفستمنتس القابضه80
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية2.340
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.050
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )1.7680
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك5.80
الاسكندرية لاسمنت بورتلاند5.670
الاهرام للطباعة و التغليف7.50
النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل23.190

أسعار الأسهم المنخفضة في تعاملات اليوم

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة-20.005-61.54
حق الاكتتاب لشركة الاسماعيلية الوطنية الغذائية – فوديكو – 10.28-30.69
العالمية للاستثمار والتنمية8.1-10
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف20.95-9.93
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية4.74-7.24
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية5.11-3.95
مطاحن ومخابز الاسكندرية10.68-3.61
الاستثمار العقاري العربي – اليكو0.354-2.75
مصر جنوب افريقيا للاتصالات0.18-2.7
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو57.14-2.34
المجموعه المصريه العقاريه2.1-2.33
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية0.511-2.11
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.609-1.93
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة3.57-1.92
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.113-1.74
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا4.52-1.74
المتحدة للاسكان والتعمير3.53-1.67
بلتون المالية القابضة2.41-1.63
الشرقية الوطنية للامن الغذائي3.16-1.56
التعمير والاستشارات الهندسية13.61-1.45
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية12.96-1.44
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية7.75-1.27
الكابلات الكهربائية المصرية1.592-1.24
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية23.73-1.21
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.428-1.15
جينيال تورز1.64-1.15
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.672-1.03
سيدى كرير للبتروكيماويات8.64-0.92
مينا للاستثمار السياحي والعقاري3.32-0.9
بنك البركة مصر9.92-0.8
القابضة المصرية الكويتية1.25-0.79
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي3.9-0.76
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك13.18-0.75
إعمار مصر للتنمية2.8-0.71
العربية لحليج الأقطان1.405-0.71
بالم هيلز للتعمير1.613-0.68
الدولية للصناعات الطبية ايكمي0.621-0.64
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية20.47-0.63
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية32.93-0.6
جى بى اوتو3.55-0.56
مصر الجديدة للاسكان والتعمير22.86-0.48
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب2.13-0.47
العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره24.14-0.45
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير2.24-0.44
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول2.63-0.38
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.566-0.35
المصرية للاتصالات9.52-0.31
البويات والصناعات الكيماوية – باكين20.12-0.25
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4.49-0.22
مطاحن مصر الوسطي27.54-0.18
رواد السياحة – رواد9-0.11
المجموعه الماليه هيرمس القابضه16.02-0.06
مستشفى النزهه الدولي45.01-0.02
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بقلم مصطفى طلعت

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