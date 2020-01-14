أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 14-1-2020

سيطر اللون الأخضر على أغلب الأسهم المتداولة، إذ صعد 86 سهما من إجمالي 46 متداولا

تنشر بوابة «المال» أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية “السوق الرئيسية – بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2020، مع تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لطبيعة تحركات أسعار الأسهم بجلسة اليوم، سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات على مستويات جلسة الخميس الماضي.

وسيطر اللون الأخضر على أغلب الأسهم المتداولة، إذ صعد 86 سهما من إجمالي 46 متداولًا، بينما هبط 46 سهما وإستقرت أسعار 38 دون تغير.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة اليوم، على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للعرب وقيم تداولات تجاوزت 763 مليون جنيه تقريبا.

وصعد مؤشر egx30 الرئيسي بنسبة 0.42 % عند مستوى 13756 نقطة، ومؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.66 % عند 530 نقطة، ومؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.58% ليغلق عند 1377 نقطة.

أسعار الأسهم المرتفعة في جلسة اليوم

اسم الورقة المالية سعر الإقفال بالجنيه نسبة التغير الحديثة للمواد العازلة – مودرن بيتومود 1.917 9.98 القاهرة للاسكان والتعمير 12.3 9.92 القاهرة للدواجن 4.4 8.37 دايس للملابس الجاهزة 0.826 7.97 العامة لصناعة الورق – راكتا 5.98 6.6 دلتا للانشاء والتعمير 5.86 5.59 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 0.788 5.07 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.231 5 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 1.087 4.92 الاسماعيلية مصر للدواجن 1.713 4.77 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 5.64 4.64 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 5.91 4.6 اودن للاستثمارات المالية 2.47 4.22 المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو 65.87 4.11 العربية للخزف – سيراميكا ريماس 1.532 3.93 الدلتا للسكر 10.49 3.86 اسمنت سيناء 6.49 3.84 مصر للالومنيوم 14.27 3.71 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.7 3.66 المصرية للمنتجعات السياحية 2.39 3.46 القناة للتوكيلات الملاحية 14.91 3.4 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 12.49 3.31 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.649 3.18 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 11.2 3.13 المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 9.65 2.99 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 7.26 2.98 المنصورة للدواجن 3.81 2.97 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 9.55 2.8 ليسيكو مصر 2.63 2.73 العامة لمنتجات الخزف والصيني 2.8 2.56 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 5.73 2.5 اسمنت بورتلاند طرة المصرية 7.17 2.28 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 10.93 2.25 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 44.78 2.19 البنك المصري لتنمية الصادرات 7.66 2.13 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 3.52 2.03 العربية للصناعات الهندسية 4.61 1.99 سبيد ميديكال 1.551 1.97 بنك كريدي اجريكول مصر 44.21 1.94 العبوات الطبية 0.816 1.75 السويدى اليكتريك 11.26 1.62 النصر للملابس والمنسوجات – كابو 0.737 1.52 العربية للاسمنت 3.35 1.52 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 6.72 1.51 حديد عز 8.8 1.5 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.274 1.48 مصر لصناعة الكيماويات 5.74 1.41 الحديد والصلب المصرية 2.18 1.4 شارم دريمز للاستثمار السياحى 3.74 1.36 شركة مستشفي كليوباترا 6.1 1.33 الالومنيوم العربية 14.18 1.29 الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف 0.241 1.26 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 6.76 1.2 الشمس للاسكان والتعمير 2.67 1.14 الصناعات الكيماوية المصرية – كيما 5.46 1.11 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.549 1.1 السويس للاسمنت 8.33 1.09 مدينة نصر للاسكان والتعمير 4.79 1.05 جنوب الوادى للاسمنت 1.399 1.01 اوراسكوم للتنمية مصر 6.39 0.95 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 4.26 0.95 مصر الوطنية للصلب – عتاقة 0.653 0.93 شركة النصر للأعمال المدنية 9.74 0.93 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك 2.26 0.89 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 107.75 0.88 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 2.41 0.84 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 12.67 0.8 مصر للاسمنت – قنا 7.86 0.77 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1.209 0.75 البنك التجاري الدولي (مصر) 83.57 0.7 النساجون الشرقيون للسجاد 10.48 0.67 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 25.05 0.64 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 95.5 0.63 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.556 0.54 الملتقي العربي للاستثمارات 10.43 0.48 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون 4.41 0.46 اسيك للتعدين – اسكوم 6.7 0.45 البنك المصري الخليجي 0.511 0.39 العربية للمحابس 0.62 0.32 اجواء للصناعات الغذائية – مصر 3.31 0.3 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 3.42 0.29 الاهلي للتنمية والاستثمار 5.93 0.17 ابن سينا فارما 9.02 0.11 المالية و الصناعية المصرية 11 0.09 القاهرة للزيوت والصابون 12.03 0.08 بنك التعمير والاسكان 43.53 0.07 الشرقية – ايسترن كومباني 15.1 0.07

أسعار الأسهم التي لم تتغير في تعاملات اليوم

إسم الورقة المالية سعر الإقفال بالجنيه نسبة التغير بنك قطر الوطني الاهلي 48.51 0 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 5.01 0 بنك الكويت الوطنى – مصر 38.12 0 العبور للاستثمار العقارى 4.52 0 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 8.2 0 مصر للفنادق 17.37 0 رمكو لانشاء القرى السياحيه 2.34 0 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 0.602 0 عبر المحيطات للسياحه 0.042 0 غاز مصر 55.34 0 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 5.19 0 المصرية للدواجن 1.42 0 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 14.94 0 مطاحن وسط وغرب الدلتا 104.09 0 العامة للصوامع والتخزين 36.72 0 ايديتا للصناعات الغذائية 14.8 0 جهينة للصناعات الغذائية 8.8 0 عبور لاند للصناعات الغذائية 5.57 0 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 21.96 0 فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات 6.31 0 العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية 565.87 0 سماد مصر (ايجيفرت) 3.88 0 الدولية للأسمدة والكيماويات 0.926 0 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.45 0 مصر للاسواق الحرة 6.81 0 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 13.5 0 المصرية لنظم التعليم الحديثة 0.89 0 الدلتا للتأمين 19.18 0 المهندس للتأمين 9.14 0 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 3.71 0 راية القابضة للأستثمارات المالية 4.59 0 النعيم القابضة للاستثمارات 0.184 0 بى انفستمنتس القابضه 8 0 القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية 2.34 0 ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.05 0 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 1.768 0 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 5.8 0 الاسكندرية لاسمنت بورتلاند 5.67 0 الاهرام للطباعة و التغليف 7.5 0 النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل 23.19 0

أسعار الأسهم المنخفضة في تعاملات اليوم