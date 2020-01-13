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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 13-1-2020

سجلت الأسهم تداولات مليارية بقيمة بلغت 1.1 مليار جنيه
أسماء السيد 5:14 م, الأثنين, 13 يناير 20 5:14 م, الأثنين, 13 يناير 20

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تنشر بوابة “المال” أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية “السوق الرئيسية – بورصة النيل” في ختام جلسة تعاملات اليوم الاثنين ثاني جلسات الأسبوع الحالي، والموافق 13 يناير 2020، مع تقسيمها إلى 3 فئات، وفقًا لحركتها إما صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات.

ومن إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 171 سهما، هيمن الصعود على أداء 61 سهما، وهبط 65 أخرى، ولم يتغير أداء الباقية، وسجلت تداولات مليارية بلغت 1.1 مليار جنيه.

وأنهت البورصة تعاملات اليوم على هبوط جماعي باستثناء مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” الذي حقق صعودًا طفيفًا بـنحو 0.07% وبلغ 526 نقطة، وتراجع المؤشر الرئيسي “egx30” بـ0.75% عند 13698 نقطة عقب 3 جلسات صعود متوالية.

أسعار الأسهم الصاعدة بنهاية تعاملات جلسة اليوم:

اسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
الشركة الحديثة للمواد العازلة – مودرن بيتومود1.7439.97
المتحدة للاسكان والتعمير3.598.46
القاهرة للاسكان والتعمير11.198.12
الكابلات الكهربائية المصرية1.6128.04
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى1.0367.92
الخدمات الملاحية والبترولية  – ماريديف0.2387.69
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية0.755.93
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.224.76
العربية للمحابس0.6184.75
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى3.413.33
العبوات الطبية0.8023.22
بلتون المالية القابضة2.383.03
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)9.292.88
السويس للاسمنت8.242.87
القاهرة للدواجن4.062.78
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز9.372.63
القناة للتوكيلات الملاحية14.422.63
مصر للالومنيوم13.762.53
المجموعه المصريه العقاريه2.152.38
مصر للاسمنت – قنا7.82.36
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول2.642.33
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)5.42.27
الالومنيوم العربية142.26
الاستثمار العقاري العربي – اليكو0.3642.25
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي10.862.07
مصر للفنادق17.372
شارم دريمز للاستثمار السياحى3.691.93
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية6.681.83
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.6211.8
الاهلي للتنمية والاستثمار5.921.72
النعيم القابضة للاستثمارات0.1841.66
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية13.151.54
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.271.5
مصر للاسواق الحرة6.811.34
العربية للاسمنت3.31.23
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس3.451.17
الشمس للاسكان والتعمير2.641.15
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية5.391.13
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.5431.12
العامة لمنتجات الخزف والصيني2.731.11
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.5531.1
العامة لصناعة الورق – راكتا5.611.08
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات5.650.89
التعمير والاستشارات الهندسية13.810.88
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية2.340.86
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.5680.71
القاهرة للزيوت والصابون12.020.67
الشرقية – ايسترن كومباني15.090.67
جنوب الوادى للاسمنت1.3850.65
المنصورة للدواجن3.70.54
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية9.480.53
اوراسكوم للتنمية مصر6.330.48
الاسماعيلية مصر للدواجن1.6350.43
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)7.050.43
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي94.90.42
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية20.60.34
السويدى اليكتريك11.080.27
بنك البركة مصر100.2
مجموعة طلعت مصطفى القابضة8.20.12
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.20.08
غاز مصر55.340.02
مستشفى النزهه الدولي45.020.02

أسعار الأسهم الهابطة بنهاية تعاملات جلسة اليوم :

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
حق الاكتتاب لشركة الاسماعيلية الوطنية الغذائية – فوديكو – 10.404-22.16
حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة-20.013-18.75
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية5.11-9.56
المهندس للتأمين9.14-8.96
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية5.32-4.83
مطاحن وسط وغرب الدلتا104.09-4.52
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية33.13-3.86
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.679-3.69
ليسيكو مصر2.56-3.4
العربية للصناعات الهندسية4.52-3.21
العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره24.25-3.19
دايس للملابس الجاهزة0.765-3.04
ابن سينا فارما9.01-3.01
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.05-2.87
إعمار مصر للتنمية2.82-2.76
مينا للاستثمار السياحي والعقاري3.35-2.62
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )1.768-2.59
بالم هيلز للتعمير1.624-2.05
الحديد والصلب المصرية2.15-1.83
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية5.01-1.76
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك2.24-1.75
مصر لصناعة الكيماويات6.37-1.7
مطاحن مصر الوسطي27.59-1.67
مصر الوطنية للصلب – عتاقة0.647-1.67
النصر للملابس والمنسوجات – كابو0.726-1.63
بنك قطر الوطني الاهلي48.51-1.54
اسيك للتعدين    –  اسكوم6.67-1.48
المجموعه الماليه هيرمس القابضه16.03-1.48
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.45-1.43
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية5.59-1.41
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع10.69-1.29
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا4.6-1.29
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما5.4-1.28
رمكو لانشاء القرى السياحيه2.34-1.27
ايديتا للصناعات الغذائية14.8-1.27
اودن للاستثمارات المالية2.37-1.25
البنك التجاري الدولي  (مصر)82.99-1.24
الدوليه للمحاصيل الزراعيه2.39-1.24
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى4.22-1.17
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون4.39-1.13
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4.5-1.1
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر12.09-1.06
الملتقي العربي للاستثمارات10.38-1.05
النساجون الشرقيون للسجاد10.41-1.05
المصرية للاتصالات9.55-1.04
العربية للخزف – سيراميكا ريماس1.474-0.94
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية6.62-0.9
اجواء للصناعات الغذائية – مصر3.3-0.9
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير2.25-0.88
البويات والصناعات الكيماوية – باكين20.17-0.88
العربية لحليج الأقطان1.415-0.84
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.629-0.63
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)5.19-0.57
جى بى اوتو3.57-0.56
شركة مستشفي كليوباترا6.02-0.5
المالية و الصناعية المصرية10.99-0.45
مدينة نصر للاسكان والتعمير4.74-0.42
شركة النصر للأعمال المدنية9.65-0.41
حديد عز8.67-0.34
بنك كريدي اجريكول مصر43.37-0.3
مصر الجديدة للاسكان والتعمير22.97-0.3
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة3.64-0.27
سيدى كرير للبتروكيماويات8.72-0.23
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية12.57-0.16
البنك المصري لتنمية الصادرات7.5-0.13
القابضة المصرية الكويتية1.26-0.08

أسعار الأسهم التى ظلت دون تغير بنهاية تعاملات جلسة اليوم :

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
بنك الكويت الوطنى – مصر38.120
البنك المصري الخليجي0.5090
بنك التعمير والاسكان43.50
بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار10
دلتا للانشاء والتعمير5.550
العبور للاستثمار العقارى4.520
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك13.280
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.4330
جينيال تورز1.6590
رواد السياحة – رواد9.010
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا21.50
جولدن بيراميدز بلازا1.240
المصرية للمنتجعات السياحية2.310
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية0.6020
عبر المحيطات للسياحه0.0420
مصر جنوب افريقيا للاتصالات0.1850
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية7.850
المصرية للدواجن1.420
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي3.930
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية24.020
الدلتا للسكر10.10
العربية لمنتجات الألبان” آراب ديرى – باندا”5.420
الشرقية الوطنية للامن الغذائي3.210
مطاحن شرق الدلتا100.340
مطاحن ومخابز شمال القاهرة14.940
العامة للصوامع والتخزين36.720
مطاحن مصر العليا94.290
جهينة للصناعات الغذائية8.80
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات21.960
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو58.510
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية565.870
سماد مصر (ايجيفرت)3.880
الدولية للأسمدة والكيماويات0.9260
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية0.5220
فرتيكا للصناعة و التجارة1.8310
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية10.840
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل24.890
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه3.710
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية0.4460
بى انفستمنتس القابضه80
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.250
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.640
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب2.140
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.1150
اسمنت بورتلاند طرة المصرية7.010
مصر بنى سويف للاسمنت15.50
اسمنت سيناء6.250
الاسكندرية لاسمنت بورتلاند5.670
العربية للادوية والصناعات الكيماوية43.820
النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل23.190
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية106.810
الدولية للصناعات الطبية ايكمي0.6250
سبيد ميديكال1.5210
دلتا للطباعة والتغليف90
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف23.260
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بقلم أسماء السيد

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