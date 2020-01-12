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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 12-1-2020

سيطر الاتجاه الصاعد على حركة أسعار الأسهم
أحمد علي 6:04 م, الأحد, 12 يناير 20 6:04 م, الأحد, 12 يناير 20

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تنشر بوابة “المال” أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية “السوق الرئيسية- بورصة النيل” في ختام جلسة تعاملات اليوم الأحد، الموافق 12 يناير 2020، مع تقسيمها إلى 3 فئات، وفقًا لحركة الأسهم صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات على مستويات أسعار جلسة الخميس الماضي.

الاتجاه الصاعد يسيطر على حركة الأسهم اليوم

وسيطر الاتجاه الصاعد على حركة أسعار الأسهم في تعاملات اليوم -الأحد- إذ ارتفعت أسعار 90 سهما، مقابل تراجع 32 سهما، في الوقت الذي لم تتغير فيه أسعار 42 سهما عن مستوياتها بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وقد واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها، للجلسة الثالثة على التوالي، لدى إغلاق تعاملات اليوم، بدعم من المشتريات القوية للمؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع.

أسعار الأسهم المرتفعة بتعاملات البورصة اليوم

اسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود1.5859.99
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات5.159.57
رواد السياحة – رواد9.017.26
حق الاكتتاب لشركة الاسماعيلية الوطنية الغذائية – فوديكو – 10.5197.01
العامة لصناعة الورق – راكتا5.555.51
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك2.285.07
بلتون المالية القابضة2.315
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.215
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات21.964.97
العربية للخزف – سيراميكا ريماس1.4884.94
الدولية للصناعات الطبية ايكمي0.6254.69
سبيد ميديكال1.5214.54
الحديد والصلب المصرية2.194.29
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير2.274.13
حديد عز8.73.94
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية12.953.6
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي10.643.5
جى بى اوتو3.593.46
مصر بنى سويف للاسمنت15.53.33
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)7.023.24
القناة للتوكيلات الملاحية14.053.23
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك13.283.11
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.4333.1
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع10.833.04
العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره25.053.04
مدينة نصر للاسكان والتعمير4.763.03
مطاحن مصر الوسطي28.062.97
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية5.592.95
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)9.032.85
الدوليه للمحاصيل الزراعيه2.422.54
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية24.022.52
مطاحن ومخابز الاسكندرية11.082.5
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى4.272.4
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول2.582.38
مصر الجديدة للاسكان والتعمير23.042.35
سيدى كرير للبتروكيماويات8.742.1
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي3.932.08
العربية للادوية والصناعات الكيماوية43.822.03
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية6.562.02
المتحدة للاسكان والتعمير3.052.01
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة3.651.96
الشمس للاسكان والتعمير2.611.95
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.2661.92
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون4.441.83
مجموعة طلعت مصطفى القابضة8.191.74
العربية لحليج الأقطان1.4271.64
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى3.31.54
ليسيكو مصر2.651.53
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما5.471.48
مصر للفنادق17.031.43
المنصورة للدواجن3.681.38
التعمير والاستشارات الهندسية13.691.33
بنك البركة مصر9.981.32
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا4.661.3
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.7051.29
ايديتا للصناعات الغذائية14.991.28
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.6331.28
اودن للاستثمارات المالية2.41.27
بنك التعمير والاسكان43.51.12
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4.551.11
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية20.531.08
إعمار مصر للتنمية2.91.05
اسيك للتعدين    –  اسكوم6.771.04
النصر للملابس والمنسوجات – كابو0.7380.96
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.5370.94
مصر الوطنية للصلب – عتاقة0.6580.92
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز9.130.88
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.50.86
الاستثمار العقاري العربي – اليكو0.3560.85
رمكو لانشاء القرى السياحيه2.370.85
النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل23.190.78
الملتقي العربي للاستثمارات10.490.77
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية106.810.76
مصر للاسمنت – قنا7.620.66
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية12.590.64
القابضة المصرية الكويتية1.2610.64
الاسماعيلية مصر للدواجن1.6280.62
الكابلات الكهربائية المصرية1.4920.54
المصرية للاتصالات9.650.52
مصر لصناعة الكيماويات6.480.47
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب2.140.47
الخدمات الملاحية والبترولية  – ماريديف0.2210.45
السويدى اليكتريك11.050.45
المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو63.270.43
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر12.220.41
البنك التجاري الدولي  (مصر)84.030.41
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو58.510.34
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.8730.34
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية6.680.3
جهينة للصناعات الغذائية8.80.23
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية5.330.19
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.5640.18
المجموعه الماليه هيرمس القابضه16.270.18
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.1990.17
مطاحن وسط وغرب الدلتا109.020.12
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )1.8150.06

أسعار الأسهم المنخفضة في تعاملات اليوم

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة-20.016-51.52
اسمنت سيناء6.25-3.7
مطاحن شرق الدلتا100.34-3.34
مطاحن ومخابز شمال القاهرة14.94-2.54
السويس للاسمنت8.01-1.84
العربية للاسمنت3.26-1.81
شركة النصر للأعمال المدنية9.69-1.42
بالم هيلز للتعمير1.658-0.84
القاهرة للدواجن3.95-0.75
القاهرة للزيوت والصابون11.94-0.75
دايس للملابس الجاهزة0.789-0.75
البنك المصري لتنمية الصادرات7.51-0.66
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي94.5-0.65
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية7.85-0.63
المالية و الصناعية المصرية11.04-0.63
مينا للاستثمار السياحي والعقاري3.44-0.58
المصرية للمنتجعات السياحية2.31-0.43
العامة لمنتجات الخزف والصيني2.7-0.37
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية5.67-0.35
اوراسكوم للتنمية مصر6.3-0.32
اجواء للصناعات الغذائية – مصر3.33-0.3
مصر للالومنيوم13.42-0.3
جنوب الوادى للاسمنت1.376-0.29
شارم دريمز للاستثمار السياحى3.62-0.28
الشرقية – ايسترن كومباني14.99-0.27
البويات والصناعات الكيماوية – باكين20.35-0.2
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.547-0.18
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.576-0.17
شركة مستشفي كليوباترا6.05-0.17
العبوات الطبية0.777-0.13
ابن سينا فارما9.29-0.11
بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار1-0.1

أسعار الأسهم التي لم تتغير بنهاية التعاملات

اسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
بنك كريدي اجريكول مصر43.50
بنك الكويت الوطنى – مصر38.120
البنك المصري الخليجي0.5090
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير7.050
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية0.7080
القاهرة للاسكان والتعمير10.350
المجموعه المصريه العقاريه2.10
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية5.650
العالمية للاستثمار والتنمية90
جينيال تورز1.6590
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية0.6020
عبر المحيطات للسياحه0.0420
غاز مصر55.330
مصر جنوب افريقيا للاتصالات0.1850
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)5.220
المصرية للدواجن1.420
الصناعات الغذائية العربية-دومتى8.910
الدلتا للسكر10.10
الشرقية الوطنية للامن الغذائي3.210
العامة للصوامع والتخزين36.720
عبور لاند للصناعات الغذائية5.570
الالومنيوم العربية13.690
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية565.870
الدولية للأسمدة والكيماويات0.9260
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية0.5220
مصر للاسواق الحرة6.720
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل24.890
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس3.410
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية0.4460
الاهلي للتنمية والاستثمار5.820
راية القابضة للأستثمارات المالية4.590
برايم القابضة للاستثمارات المالية3.50
بى انفستمنتس القابضه80
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات14.530
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية2.320
النساجون الشرقيون للسجاد10.520
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.1150
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك5.80
اسمنت بورتلاند طرة المصرية7.010
العربية للمحابس0.590
الاسكندرية لاسمنت بورتلاند5.670
الاهرام للطباعة و التغليف7.50
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية9.430
مستشفى النزهه الدولي45.010
العربية للصناعات الهندسية4.670
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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أخبار البورصة المصرية، والشركات الإستثمارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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