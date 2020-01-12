أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 12-1-2020

تنشر بوابة “المال” أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية “السوق الرئيسية- بورصة النيل” في ختام جلسة تعاملات اليوم الأحد، الموافق 12 يناير 2020، مع تقسيمها إلى 3 فئات، وفقًا لحركة الأسهم صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات على مستويات أسعار جلسة الخميس الماضي.

الاتجاه الصاعد يسيطر على حركة الأسهم اليوم

وسيطر الاتجاه الصاعد على حركة أسعار الأسهم في تعاملات اليوم -الأحد- إذ ارتفعت أسعار 90 سهما، مقابل تراجع 32 سهما، في الوقت الذي لم تتغير فيه أسعار 42 سهما عن مستوياتها بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وقد واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها، للجلسة الثالثة على التوالي، لدى إغلاق تعاملات اليوم، بدعم من المشتريات القوية للمؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع.

أسعار الأسهم المرتفعة بتعاملات البورصة اليوم

اسم الورقة المالية سعر الإقفال بالجنيه نسبة التغير (لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود 1.585 9.99 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 5.15 9.57 رواد السياحة – رواد 9.01 7.26 حق الاكتتاب لشركة الاسماعيلية الوطنية الغذائية – فوديكو – 1 0.519 7.01 العامة لصناعة الورق – راكتا 5.55 5.51 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك 2.28 5.07 بلتون المالية القابضة 2.31 5 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.21 5 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 21.96 4.97 العربية للخزف – سيراميكا ريماس 1.488 4.94 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 0.625 4.69 سبيد ميديكال 1.521 4.54 الحديد والصلب المصرية 2.19 4.29 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 2.27 4.13 حديد عز 8.7 3.94 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 12.95 3.6 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 10.64 3.5 جى بى اوتو 3.59 3.46 مصر بنى سويف للاسمنت 15.5 3.33 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 7.02 3.24 القناة للتوكيلات الملاحية 14.05 3.23 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 13.28 3.11 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.433 3.1 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 10.83 3.04 العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره 25.05 3.04 مدينة نصر للاسكان والتعمير 4.76 3.03 مطاحن مصر الوسطي 28.06 2.97 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 5.59 2.95 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 9.03 2.85 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 2.42 2.54 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 24.02 2.52 مطاحن ومخابز الاسكندرية 11.08 2.5 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 4.27 2.4 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 2.58 2.38 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 23.04 2.35 سيدى كرير للبتروكيماويات 8.74 2.1 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 3.93 2.08 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 43.82 2.03 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 6.56 2.02 المتحدة للاسكان والتعمير 3.05 2.01 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 3.65 1.96 الشمس للاسكان والتعمير 2.61 1.95 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.266 1.92 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون 4.44 1.83 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 8.19 1.74 العربية لحليج الأقطان 1.427 1.64 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 3.3 1.54 ليسيكو مصر 2.65 1.53 الصناعات الكيماوية المصرية – كيما 5.47 1.48 مصر للفنادق 17.03 1.43 المنصورة للدواجن 3.68 1.38 التعمير والاستشارات الهندسية 13.69 1.33 بنك البركة مصر 9.98 1.32 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 4.66 1.3 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.705 1.29 ايديتا للصناعات الغذائية 14.99 1.28 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.633 1.28 اودن للاستثمارات المالية 2.4 1.27 بنك التعمير والاسكان 43.5 1.12 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 4.55 1.11 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 20.53 1.08 إعمار مصر للتنمية 2.9 1.05 اسيك للتعدين – اسكوم 6.77 1.04 النصر للملابس والمنسوجات – كابو 0.738 0.96 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.537 0.94 مصر الوطنية للصلب – عتاقة 0.658 0.92 المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 9.13 0.88 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.5 0.86 الاستثمار العقاري العربي – اليكو 0.356 0.85 رمكو لانشاء القرى السياحيه 2.37 0.85 النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل 23.19 0.78 الملتقي العربي للاستثمارات 10.49 0.77 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 106.81 0.76 مصر للاسمنت – قنا 7.62 0.66 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 12.59 0.64 القابضة المصرية الكويتية 1.261 0.64 الاسماعيلية مصر للدواجن 1.628 0.62 الكابلات الكهربائية المصرية 1.492 0.54 المصرية للاتصالات 9.65 0.52 مصر لصناعة الكيماويات 6.48 0.47 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب 2.14 0.47 الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف 0.221 0.45 السويدى اليكتريك 11.05 0.45 المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو 63.27 0.43 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 12.22 0.41 البنك التجاري الدولي (مصر) 84.03 0.41 مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو 58.51 0.34 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.873 0.34 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 6.68 0.3 جهينة للصناعات الغذائية 8.8 0.23 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 5.33 0.19 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.564 0.18 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 16.27 0.18 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1.199 0.17 مطاحن وسط وغرب الدلتا 109.02 0.12 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 1.815 0.06

أسعار الأسهم المنخفضة في تعاملات اليوم

إسم الورقة المالية سعر الإقفال بالجنيه نسبة التغير حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة-2 0.016 -51.52 اسمنت سيناء 6.25 -3.7 مطاحن شرق الدلتا 100.34 -3.34 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 14.94 -2.54 السويس للاسمنت 8.01 -1.84 العربية للاسمنت 3.26 -1.81 شركة النصر للأعمال المدنية 9.69 -1.42 بالم هيلز للتعمير 1.658 -0.84 القاهرة للدواجن 3.95 -0.75 القاهرة للزيوت والصابون 11.94 -0.75 دايس للملابس الجاهزة 0.789 -0.75 البنك المصري لتنمية الصادرات 7.51 -0.66 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 94.5 -0.65 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 7.85 -0.63 المالية و الصناعية المصرية 11.04 -0.63 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 3.44 -0.58 المصرية للمنتجعات السياحية 2.31 -0.43 العامة لمنتجات الخزف والصيني 2.7 -0.37 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 5.67 -0.35 اوراسكوم للتنمية مصر 6.3 -0.32 اجواء للصناعات الغذائية – مصر 3.33 -0.3 مصر للالومنيوم 13.42 -0.3 جنوب الوادى للاسمنت 1.376 -0.29 شارم دريمز للاستثمار السياحى 3.62 -0.28 الشرقية – ايسترن كومباني 14.99 -0.27 البويات والصناعات الكيماوية – باكين 20.35 -0.2 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.547 -0.18 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.576 -0.17 شركة مستشفي كليوباترا 6.05 -0.17 العبوات الطبية 0.777 -0.13 ابن سينا فارما 9.29 -0.11 بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار 1 -0.1

أسعار الأسهم التي لم تتغير بنهاية التعاملات