بورصة وشركات

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 8-1-2020

وبلغت تداولات الأسهم حوالي 784.5 مليون جنيه ومن إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 166 سهم هيمن الصعود على أداء 116 سهمًا وتراجع 13 أخرى ولم يتغير أداء الباقية
أسماء السيد 6:49 م, الأربعاء, 8 يناير 20 6:49 م, الأربعاء, 8 يناير 20

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تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية “السوق الرئيسية– سوق النيل”، وذلك بختام تعاملات جلسة اليوم- الأربعاء- الموافق 8 يناير 2020، مع تقسيمها لـ3 فئات مختلفة، وفقًا لطبيعة اتجاه أسعارها، سواء مرتفعة أو منخفضة أو بالثبات على مستوياتها السعرية بجلسة أمس.

وبلغت تداولات الأسهم حوالي 784.5 مليون جنيه، ومن إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 166 سهمًا، هيمن الصعود على أداء 116 سهمًا، وتراجع 13 أخرى، ولم يتغير أداء الباقية، وسجل رأس المال السوقي 683.44 مليار جنيه، مقارنة بـ672.73 مليار بجلسة الاثنين المنقضي، رابحًا 10.7 مليار جنيه.

وأنهت البورصة تعاملات أمس على صعود جماعي سجل فيه مؤشرها الرئيسي “egx30” 2.5%، وسجل 13542 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بـ1.3% عند 509.7 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا “egx100” بـ1.7% ووصل إلى 1336 نقطة، ونظيره متساوي الأوزان “egx50” بـ2.3% وبلغ 1863 نقطة.

أسعار الأسهم المرتفعة خلال تعاملات جلسة اليوم

اسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
حق الاكتتاب لشركة الاسماعيلية الوطنية الغذائية – فوديكو – 10.33136.78
حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة-20.06212.73
المصرية للمنتجعات السياحية2.27.84
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية5.547.78
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية4.857.78
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات4.477.45
إعمار مصر للتنمية2.867.12
العربية للأسمنت3.167.12
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية22.916.96
العامة لصناعة الورق- راكتا4.836.39
مطاحن ومخابز الإسكندرية10.416.33
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير- ايكون4.285.94
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي10.035.91
أودن للاستثمارات المالية2.375.8
المنصورة للدواجن3.495.76
المتحدة للإسكان والتعمير2.985.67
السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك12.445.42
أسيك للتعدين- اسكوم6.565.3
العامة لمنتجات الخزف والصيني2.675.12
بالم هيلز للتعمير1.6155.07
الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول2.495.06
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية- راميدا4.454.95
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.564.87
مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر11.924.84
دايس للملابس الجاهزة0.7864.8
مينا للاستثمار السياحي والعقاري3.34.76
الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)5.24.63
القاهرة للدواجن3.884.58
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية5.314.53
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب2.084.52
مصر للألومنيوم12.894.29
النيل للأدوية والصناعات الكيماوية – النيل23.024.21
العز للسيراميك والبورسلين- الجوهرة23.434.18
شركة مستشفى كليوباترا6.084.11
مجموعة طلعت مصطفى القابضة7.894.09
الدوليه للمحاصيل الزراعية2.34.07
النعيم القابضة للاستثمارات0.184.05
المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)6.714.03
مصر جنوب أفريقيا للاتصالات0.1833.98
مصر للأسمنت- قنا7.353.96
الملتقى العربي للاستثمارات10.063.93
القابضة المصرية الكويتية1.2243.9
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.5433.82
القاهرة للزيوت والصابون11.993.81
جنوب الوادى للأسمنت1.3373.8
بلتون المالية القابضة2.193.79
ليسيكو مصر2.523.7
الاستثمار العقاري العربي- اليكو0.3373.69
أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية19.973.69
الأهلي للتنمية والاستثمار5.643.68
البويات والصناعات الكيماوية- باكين20.063.67
الصناعات الكيماوية المصرية- كيما5.273.54
البنك المصري لتنمية الصادرات7.463.47
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية6.473.35
الجيزة العامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.8663.34
الشمس للإسكان والتعمير2.483.33
A.T.LEASE التوفيق للتأجير التمويلي – إيه.تي.ليس3.413.33
مصر لصناعة الكيماويات6.233.32
رمكو لإنشاء القرى السياحية2.283.17
مصر الوطنية للصلب – عتاقة0.6193.17
مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)0.5293.12
المجموعه المصريه العقاريه2.023.06
مدينة نصر للاسكان والتعمير4.413.04
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.122.97
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)8.462.92
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك2.122.91
النصر للملابس والمنسوجات – كابو0.7352.8
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.332.78
شركة النصر للأعمال المدنية9.622.78
التعمير والاستشارات الهندسية12.692.75
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية2.252.74
المجموعه الماليه هيرمس القابضه15.962.7
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.6922.67
عبور لاند للصناعات الغذائية5.472.63
البنك التجاري الدولي  (مصر)832.53
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي94.272.49
القناة للتوكيلات الملاحية13.012.44
سيدى كرير للبتروكيماويات8.242.36
اوراسكوم للتنمية مصر6.242.3
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى3.172.26
العربية للمحابس0.592.25
سبيد ميديكال1.3882.21
العربية لحليج الأقطان1.3462.2
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.5212.16
جى بى اوتو3.342.14
بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار1.0052.13
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع10.262.09
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.2542.01
المصرية للاتصالات9.421.95
العربية للخزف – سيراميكا ريماس1.3431.82
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة3.561.71
النساجون الشرقيون للسجاد10.241.69
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية6.311.61
مصر الجديدة للاسكان والتعمير21.931.57
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى4.051.5
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز8.581.42
المالية و الصناعية المصرية11.071.37
العربية للادوية والصناعات الكيماوية42.481.34
الشرقية – ايسترن كومباني14.991.28
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )1.761.27
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.5931.19
بنك كريدي اجريكول مصر43.481.14
جهينة للصناعات الغذائية8.51.07
الحديد والصلب المصرية1.971.03
الدلتا للسكر10.11
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.1940.76
السويس للاسمنت7.970.76
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4.350.69
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية12.370.65
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه13.50.6
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير2.150.47
الخدمات الملاحية والبترولية  – ماريديف0.2120.47
حديد عز8.150.37
ابن سينا فارما9.280.32
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية103.030.28
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية11.780.26
العربية للصناعات الهندسية4.590.22
السويدى اليكتريك10.890.18
بنك التعمير والاسكان42.510.02

أسعار الأسهم التى لم تتغير بنهاية تعاملات جلسة اليوم

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
بنك البركة مصر9.850
البنك المصري الخليجي0.5050
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير8.930
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية32.190
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية5.650
العبور للاستثمار العقارى4.520
مصر للفنادق16.790
شارم دريمز للاستثمار السياحى3.540
غاز مصر55.330
المصرية للدواجن1.420
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي3.780
الصناعات الغذائية العربية-دومتى8.910
اجواء للصناعات الغذائية – مصر3.280
العربية لمنتجات الألبان” آراب ديرى – باندا”5.420
الشرقية الوطنية للامن الغذائي3.020
مطاحن شرق الدلتا103.810
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة13.240
مطاحن وسط وغرب الدلتا108.890
مصر للزيوت و الصابون180
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات20.920
الدولية للأسمدة والكيماويات0.9150
مصر للاسواق الحرة6.720
القاهرة للخدمات التعليمية9.90
المصرية لنظم التعليم الحديثة0.890
الدلتا للتأمين19.180
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل23.060
راية القابضة للأستثمارات المالية4.590
بى انفستمنتس القابضه80
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي10.750
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك5.80
اسمنت بورتلاند طرة المصرية6.680
مصر بنى سويف للاسمنت150
اسمنت سيناء6.50
الاسكندرية لاسمنت بورتلاند5.670
(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود1.310
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.1920
المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو630
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية360
العبوات الطبية0.7230
الدولية للصناعات الطبية ايكمي0.5770
مستشفى النزهه الدولي45.010
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف23.260

أسعار الأسهم المتراجعة بنهاية تعاملات جلسة اليوم

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
ايديتا للصناعات الغذائية14.5-3.14
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية5.1-2.86
بنك قطر الوطني الاهلي46.11-2.62
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية0.517-1.34
الالومنيوم العربية12.92-1.22
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية0.708-1.12
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية565.87-1.01
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو56.09-0.87
مطاحن ومخابز شمال القاهرة14-0.85
الكابلات الكهربائية المصرية1.482-0.47
مطاحن مصر الوسطي27.25-0.15
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية7.71-0.13
الاسماعيلية مصر للدواجن1.591-0.13
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بقلم أسماء السيد

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