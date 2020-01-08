أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 8-1-2020

وبلغت تداولات الأسهم حوالي 784.5 مليون جنيه ومن إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 166 سهم هيمن الصعود على أداء 116 سهمًا وتراجع 13 أخرى ولم يتغير أداء الباقية

تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية “السوق الرئيسية– سوق النيل”، وذلك بختام تعاملات جلسة اليوم- الأربعاء- الموافق 8 يناير 2020، مع تقسيمها لـ3 فئات مختلفة، وفقًا لطبيعة اتجاه أسعارها، سواء مرتفعة أو منخفضة أو بالثبات على مستوياتها السعرية بجلسة أمس.

وبلغت تداولات الأسهم حوالي 784.5 مليون جنيه، ومن إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 166 سهمًا، هيمن الصعود على أداء 116 سهمًا، وتراجع 13 أخرى، ولم يتغير أداء الباقية، وسجل رأس المال السوقي 683.44 مليار جنيه، مقارنة بـ672.73 مليار بجلسة الاثنين المنقضي، رابحًا 10.7 مليار جنيه.

وأنهت البورصة تعاملات أمس على صعود جماعي سجل فيه مؤشرها الرئيسي “egx30” 2.5%، وسجل 13542 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بـ1.3% عند 509.7 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا “egx100” بـ1.7% ووصل إلى 1336 نقطة، ونظيره متساوي الأوزان “egx50” بـ2.3% وبلغ 1863 نقطة.

أسعار الأسهم المرتفعة خلال تعاملات جلسة اليوم

اسم الورقة المالية سعر الإقفال بالجنيه نسبة التغير حق الاكتتاب لشركة الاسماعيلية الوطنية الغذائية – فوديكو – 1 0.331 36.78 حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة-2 0.062 12.73 المصرية للمنتجعات السياحية 2.2 7.84 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 5.54 7.78 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 4.85 7.78 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 4.47 7.45 إعمار مصر للتنمية 2.86 7.12 العربية للأسمنت 3.16 7.12 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 22.91 6.96 العامة لصناعة الورق- راكتا 4.83 6.39 مطاحن ومخابز الإسكندرية 10.41 6.33 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير- ايكون 4.28 5.94 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 10.03 5.91 أودن للاستثمارات المالية 2.37 5.8 المنصورة للدواجن 3.49 5.76 المتحدة للإسكان والتعمير 2.98 5.67 السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك 12.44 5.42 أسيك للتعدين- اسكوم 6.56 5.3 العامة لمنتجات الخزف والصيني 2.67 5.12 بالم هيلز للتعمير 1.615 5.07 الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 2.49 5.06 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية- راميدا 4.45 4.95 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.56 4.87 مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر 11.92 4.84 دايس للملابس الجاهزة 0.786 4.8 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 3.3 4.76 الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 5.2 4.63 القاهرة للدواجن 3.88 4.58 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 5.31 4.53 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب 2.08 4.52 مصر للألومنيوم 12.89 4.29 النيل للأدوية والصناعات الكيماوية – النيل 23.02 4.21 العز للسيراميك والبورسلين- الجوهرة 23.43 4.18 شركة مستشفى كليوباترا 6.08 4.11 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 7.89 4.09 الدوليه للمحاصيل الزراعية 2.3 4.07 النعيم القابضة للاستثمارات 0.18 4.05 المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس) 6.71 4.03 مصر جنوب أفريقيا للاتصالات 0.183 3.98 مصر للأسمنت- قنا 7.35 3.96 الملتقى العربي للاستثمارات 10.06 3.93 القابضة المصرية الكويتية 1.224 3.9 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.543 3.82 القاهرة للزيوت والصابون 11.99 3.81 جنوب الوادى للأسمنت 1.337 3.8 بلتون المالية القابضة 2.19 3.79 ليسيكو مصر 2.52 3.7 الاستثمار العقاري العربي- اليكو 0.337 3.69 أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية 19.97 3.69 الأهلي للتنمية والاستثمار 5.64 3.68 البويات والصناعات الكيماوية- باكين 20.06 3.67 الصناعات الكيماوية المصرية- كيما 5.27 3.54 البنك المصري لتنمية الصادرات 7.46 3.47 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 6.47 3.35 الجيزة العامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.866 3.34 الشمس للإسكان والتعمير 2.48 3.33 A.T.LEASE التوفيق للتأجير التمويلي – إيه.تي.ليس 3.41 3.33 مصر لصناعة الكيماويات 6.23 3.32 رمكو لإنشاء القرى السياحية 2.28 3.17 مصر الوطنية للصلب – عتاقة 0.619 3.17 مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) 0.529 3.12 المجموعه المصريه العقاريه 2.02 3.06 مدينة نصر للاسكان والتعمير 4.41 3.04 ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.12 2.97 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 8.46 2.92 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك 2.12 2.91 النصر للملابس والمنسوجات – كابو 0.735 2.8 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.33 2.78 شركة النصر للأعمال المدنية 9.62 2.78 التعمير والاستشارات الهندسية 12.69 2.75 القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية 2.25 2.74 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 15.96 2.7 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.692 2.67 عبور لاند للصناعات الغذائية 5.47 2.63 البنك التجاري الدولي (مصر) 83 2.53 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 94.27 2.49 القناة للتوكيلات الملاحية 13.01 2.44 سيدى كرير للبتروكيماويات 8.24 2.36 اوراسكوم للتنمية مصر 6.24 2.3 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 3.17 2.26 العربية للمحابس 0.59 2.25 سبيد ميديكال 1.388 2.21 العربية لحليج الأقطان 1.346 2.2 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.521 2.16 جى بى اوتو 3.34 2.14 بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار 1.005 2.13 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 10.26 2.09 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.254 2.01 المصرية للاتصالات 9.42 1.95 العربية للخزف – سيراميكا ريماس 1.343 1.82 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 3.56 1.71 النساجون الشرقيون للسجاد 10.24 1.69 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 6.31 1.61 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 21.93 1.57 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 4.05 1.5 المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 8.58 1.42 المالية و الصناعية المصرية 11.07 1.37 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 42.48 1.34 الشرقية – ايسترن كومباني 14.99 1.28 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 1.76 1.27 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.593 1.19 بنك كريدي اجريكول مصر 43.48 1.14 جهينة للصناعات الغذائية 8.5 1.07 الحديد والصلب المصرية 1.97 1.03 الدلتا للسكر 10.1 1 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1.194 0.76 السويس للاسمنت 7.97 0.76 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 4.35 0.69 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 12.37 0.65 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 13.5 0.6 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 2.15 0.47 الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف 0.212 0.47 حديد عز 8.15 0.37 ابن سينا فارما 9.28 0.32 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 103.03 0.28 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 11.78 0.26 العربية للصناعات الهندسية 4.59 0.22 السويدى اليكتريك 10.89 0.18 بنك التعمير والاسكان 42.51 0.02

أسعار الأسهم التى لم تتغير بنهاية تعاملات جلسة اليوم

إسم الورقة المالية سعر الإقفال بالجنيه نسبة التغير بنك البركة مصر 9.85 0 البنك المصري الخليجي 0.505 0 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 8.93 0 الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 32.19 0 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 5.65 0 العبور للاستثمار العقارى 4.52 0 مصر للفنادق 16.79 0 شارم دريمز للاستثمار السياحى 3.54 0 غاز مصر 55.33 0 المصرية للدواجن 1.42 0 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 3.78 0 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 8.91 0 اجواء للصناعات الغذائية – مصر 3.28 0 العربية لمنتجات الألبان” آراب ديرى – باندا” 5.42 0 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 3.02 0 مطاحن شرق الدلتا 103.81 0 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 13.24 0 مطاحن وسط وغرب الدلتا 108.89 0 مصر للزيوت و الصابون 18 0 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 20.92 0 الدولية للأسمدة والكيماويات 0.915 0 مصر للاسواق الحرة 6.72 0 القاهرة للخدمات التعليمية 9.9 0 المصرية لنظم التعليم الحديثة 0.89 0 الدلتا للتأمين 19.18 0 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 23.06 0 راية القابضة للأستثمارات المالية 4.59 0 بى انفستمنتس القابضه 8 0 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 10.75 0 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 5.8 0 اسمنت بورتلاند طرة المصرية 6.68 0 مصر بنى سويف للاسمنت 15 0 اسمنت سيناء 6.5 0 الاسكندرية لاسمنت بورتلاند 5.67 0 (لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود 1.31 0 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.192 0 المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو 63 0 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 36 0 العبوات الطبية 0.723 0 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 0.577 0 مستشفى النزهه الدولي 45.01 0 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 23.26 0

أسعار الأسهم المتراجعة بنهاية تعاملات جلسة اليوم