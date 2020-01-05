بورصة وشركات

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 5-1-2020 (جراف)

سيطر الاتجاه الهابط على تحركات أسعار الأسهم في تعاملات اليوم -الأحد-
أحمد علي 5:26 م, الأحد, 5 يناير 20 5:26 م, الأحد, 5 يناير 20

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تنشر ” المال ” أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية (السوق الرئيسي – بورصة النيل) في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، مع تقديمها من خلال آلية تفاعلية تتيح للقارئ سهولة التعرف على تغيرات أسعار الأسهم سواء كانت الصاعدة أو المنخفضة أوالثابتة على مستويات جلسة الخميس الماضي .

وسيطر الاتجاه الهابط على تحركات الأسعار في تعاملات اليوم الأحد، إذ تم التداول على 173 سهما، ارتفع منها 5 فقط، فيما تراجع نحو 150 سهما مع ثبات أسعار 18 .

وتعرضت البورصة لهزة عنيفة تسببت في تكبدها خسائر قوية، في افتتاح تعاملات الأسبوع الجاري، وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 4.43% ليسجل مستوى 13,283.66 نقطة، فيما خسر رأسمال الأسهم المقيدة بالسوق نحو 28 مليار جنيه .

فيما تراجع مؤشر ”egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.7% إلى 511 نقطة، وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 552 مليون جنيه تقريبا، وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتدوالة، إذ صعدت 5 من إجمالي 173 سهما متداولا، بينما هبط 150 سهما وبقى 18 دون تغير.

واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 38.7 و6.9 و32.6 و1.7 مليون جنيه على التوالى.

جراف تفاعلي يوضح أسعار الأسهم المرتفعة اليوم

جراف تفاعلي يوضح أسعار الأسهم المنخفضة اليوم

أسعار الأسهم الثابتة في تعاملات اليوم

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
بنك الكويت الوطنى – مصر35.760
القاهرة للاسكان والتعمير10.350
العبور للاستثمار العقارى5.020
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية0.5750
مطاحن مصر العليا94.290
ايديتا للصناعات الغذائية14.970
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات20.920
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية571.660
سماد مصر (ايجيفرت)40
مصر للاسواق الحرة6.720
فرتيكا للصناعة و التجارة1.8310
المصرية لنظم التعليم الحديثة0.9310
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا35.690
المهندس للتأمين9.260
راية القابضة للأستثمارات المالية4.590
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي10.750
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك5.80
اسمنت سيناء6.50
النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل22.90
العربية للصناعات الهندسية4.580
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات1.120
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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أخبار البورصة المصرية، والشركات الإستثمارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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