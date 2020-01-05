أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 5-1-2020 (جراف)

سيطر الاتجاه الهابط على تحركات أسعار الأسهم في تعاملات اليوم -الأحد-

تنشر ” المال ” أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية (السوق الرئيسي – بورصة النيل) في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، مع تقديمها من خلال آلية تفاعلية تتيح للقارئ سهولة التعرف على تغيرات أسعار الأسهم سواء كانت الصاعدة أو المنخفضة أوالثابتة على مستويات جلسة الخميس الماضي .

وسيطر الاتجاه الهابط على تحركات الأسعار في تعاملات اليوم الأحد، إذ تم التداول على 173 سهما، ارتفع منها 5 فقط، فيما تراجع نحو 150 سهما مع ثبات أسعار 18 .

وتعرضت البورصة لهزة عنيفة تسببت في تكبدها خسائر قوية، في افتتاح تعاملات الأسبوع الجاري، وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 4.43% ليسجل مستوى 13,283.66 نقطة، فيما خسر رأسمال الأسهم المقيدة بالسوق نحو 28 مليار جنيه .

فيما تراجع مؤشر ”egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.7% إلى 511 نقطة، وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 552 مليون جنيه تقريبا، وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتدوالة، إذ صعدت 5 من إجمالي 173 سهما متداولا، بينما هبط 150 سهما وبقى 18 دون تغير.

واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 38.7 و6.9 و32.6 و1.7 مليون جنيه على التوالى.

جراف تفاعلي يوضح أسعار الأسهم المرتفعة اليوم

جراف تفاعلي يوضح أسعار الأسهم المنخفضة اليوم

أسعار الأسهم الثابتة في تعاملات اليوم