أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 30 -12 -2019

تنشر بوابة “المال” أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية “السوق الرئيسية – سوق النيل” في ختام تعاملات جلسة اليوم -الاثنين- الموافق 30 ديسمبر 2019، مع تقسيمها إلى 3 فئات، وفقًا لحركة أسعار الأسهم صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات على أسعار جلسة أمس -الأحد.
واختتمت السوق تعاملات جلسة اليوم الاثنين على أداء متأرجح استمر طوال الجلسة وحتى الإغلاق وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب وقيم تداولات ضعيفة.
وصعد مؤشر egx30 الرئيسى بنسبة 0.9% إلى 13937 نقطة، بينما هبط egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.06% ليسجل 528 نقطة، وتراجع «EGX100» الأوسع نطاقا 0.12% ليغلق 1390 نقطة.
أسعار الأسهم المرتفعة فى تعاملات جلسة اليوم
|اسم الورقة
|سعر الإقفال
|نسبة التغير
|الوطنية للإسكان للنقابات المهنية
|28.79
|9.97
|الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)
|1.64
|9.55
|الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
|10.63
|5.14
|الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
|0.206
|4.57
|ريكاب للاستثمارات المالية
|4.67
|4.01
|ايديتا للصناعات الغذائية
|14.57
|4
|شركة مستشفي كليوباترا
|5.98
|3.64
|ليسيكو مصر
|2.9
|3.2
|العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره
|23.72
|3.18
|سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية
|4.47
|3
|بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية
|6.91
|2.83
|اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية
|14.92
|2.75
|الشرقية – ايسترن كومباني
|15.34
|2.68
|يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك
|2.42
|2.54
|إعمار مصر للتنمية
|2.86
|2.51
|الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي
|10.1
|2.33
|مدينة نصر للاسكان والتعمير
|4.89
|2.3
|العامة لمنتجات الخزف والصيني
|2.74
|2.24
|ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية
|10.48
|2.24
|الاستثمار العقاري العربي – اليكو
|0.379
|2.16
|بنك التعمير والاسكان
|42.88
|2.1
|مطاحن ومخابز الاسكندرية
|10.28
|2.09
|الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
|1.221
|2.01
|القابضة المصرية الكويتية
|1.314
|1.7
|جهينة للصناعات الغذائية
|8.81
|1.61
|ابن سينا فارما
|9.44
|1.61
|النساجون الشرقيون للسجاد
|10.48
|1.55
|مينا للاستثمار السياحي والعقاري
|3.58
|1.42
|القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية
|2.43
|1.25
|(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب
|0.588
|1.2
|الملتقي العربي للاستثمارات
|10.55
|1.15
|القاهرة للزيوت والصابون
|11.61
|1.13
|عبور لاند للصناعات الغذائية
|5.6
|1.08
|اوراسكوم للتنمية مصر
|6.74
|1.05
|البنك التجاري الدولي (مصر)
|82.84
|1.01
|المالية و الصناعية المصرية
|11.61
|0.96
|جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى
|3.21
|0.94
|مطاحن شرق الدلتا
|98.68
|0.94
|مصر لصناعة الكيماويات
|6.5
|0.93
|القناة للتوكيلات الملاحية
|13.72
|0.88
|الصناعات الكيماوية المصرية – كيما
|5.42
|0.74
|ارابيا انفستمنتس هولدنج
|0.29
|0.69
|الكابلات الكهربائية المصرية
|1.352
|0.67
|بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية
|12.48
|0.56
|بنك كريدي اجريكول مصر
|44.14
|0.55
|النصر للملابس والمنسوجات – كابو
|0.772
|0.52
|العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا
|4.51
|0.45
|بلتون المالية القابضة
|2.27
|0.44
|فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية
|7.78
|0.39
|السويدى اليكتريك
|11.25
|0.36
|المجموعه الماليه هيرمس القابضه
|17
|0.29
|مجموعة طلعت مصطفى القابضة
|8.2
|0.24
|الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى
|0.861
|0.23
|اوراسكوم للاستثمار القابضه
|0.549
|0.18
|مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب
|0.602
|0.17
|الوادى العالمية للاستثمار و التنمية
|6.75
|0.15
|جنوب الوادى للاسمنت
|1.51
|0.13
|بنك البركة مصر
|10.15
|0.1
|العربية للخزف – سيراميكا ريماس
|1.447
|0.07
أسعار الأسهم التى ثبتت على مستويات أمس
|إسم الورقة
|سعر الإقفال
|نسبة التغير
|البنك المصري لتنمية الصادرات
|7.69
|0
|بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار
|0.999
|0
|جولدن تكس للاصواف
|5.05
|0
|العربية لحليج الأقطان
|1.552
|0
|العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب
|2.13
|0
|دايس للملابس الجاهزة
|1.785
|0
|العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير
|9.72
|0
|المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية
|0.776
|0
|الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة
|3.93
|0
|المجموعه المصريه العقاريه
|2.33
|0
|الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية
|5.46
|0
|العبور للاستثمار العقارى
|5.02
|0
|يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى
|5.52
|0
|مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى
|2.25
|0
|بى اى جى للتجارة والاستثمار
|0.742
|0
|المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)
|5.33
|0
|رواد السياحة – رواد
|9.14
|0
|بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا
|21.5
|0
|غاز مصر
|55.5
|0
|الالومنيوم العربية
|15.3
|0
|كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
|20.92
|0
|الدولية للأسمدة والكيماويات
|0.963
|0
|الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD
|0.552
|0
|روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك
|5.8
|0
|مصر بنى سويف للاسمنت
|15
|0
|الاسكندرية لاسمنت بورتلاند
|5.78
|0
|(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود
|1.392
|0
|المهندس للتأمين
|9.26
|0
|السعودية المصرية للاستثمار والتمويل
|24.82
|0
|الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه
|3.71
|0
|A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس
|3.25
|0
|بى انفستمنتس القابضه
|8
|0
|جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية
|4
|0
|EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات
|14.63
|0
|حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة-2
|0.149
|0
|المصرية للدواجن
|1.545
|0
|الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي
|3.84
|0
|الدلتا للسكر
|10.56
|0
|اجواء للصناعات الغذائية – مصر
|3.67
|0
|مطاحن ومخابز شمال القاهرة
|14.38
|0
|مطاحن مصر الوسطي
|28.9
|0
|مطاحن مصر العليا
|91.18
|0
|سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية
|5.04
|0
|العربية للادوية والصناعات الكيماوية
|42.26
|0
|الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية
|104.15
|0
|مستشفى النزهه الدولي
|45.12
|0
|دلتا للطباعة والتغليف
|9
|0
|الشروق الحديثة للطباعة و التغليف
|23.26
|0
|العربية للصناعات الهندسية
|4.64
|0
|العربية المتحدة للشحن والتفريغ
|0.671
|0
|الاسكندرية للزيوت المعدنية
|3.68
|0
أسعار الأسهم المنخفضة فى تعاملات اليوم
|إسم الورقة
|سعر الإقفال
|نسبة التغير
|الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف
|0.226
|-4.64
|المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )
|2.07
|-4.61
|مصر جنوب افريقيا للاتصالات
|0.19
|-4.52
|اراب للتنمية والاستثمار العقاري
|0.44
|-4.14
|Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات
|4.49
|-4.06
|البويات والصناعات الكيماوية – باكين
|20.46
|-3.76
|البنك المصري الخليجي
|0.513
|-3.21
|سبيد ميديكال
|1.438
|-3.16
|الاسماعيلية مصر للدواجن
|1.661
|-3.04
|النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية
|26.04
|-2.8
|بالم هيلز للتعمير
|1.764
|-2.33
|السويس للاسمنت
|8.01
|-2.32
|الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون
|4.34
|-2.25
|جى بى اوتو
|3.65
|-2.14
|مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية
|0.553
|-2.12
|المتحدة للاسكان والتعمير
|2.91
|-2.02
|المصرية للمنتجعات السياحية
|2.43
|-2.02
|اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية
|13.08
|-1.95
|اسمنت بورتلاند طرة المصرية
|7.02
|-1.82
|العقارية للبنوك الوطنية للتنمية
|6
|-1.8
|العرفة للاستثمارات والاستشارات
|0.115
|-1.71
|مطاحن وسط وغرب الدلتا
|109.14
|-1.61
|اودن للاستثمارات المالية
|2.46
|-1.6
|شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)
|8.99
|-1.53
|المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو
|65.04
|-1.47
|المنصورة للدواجن
|3.75
|-1.32
|الحديد والصلب المصرية
|2.36
|-1.26
|النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل
|22.5
|-1.23
|الدوليه للمحاصيل الزراعيه
|2.52
|-1.18
|القاهرة للدواجن
|4.31
|-1.15
|اسيك للتعدين – اسكوم
|6.97
|-1.13
|الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول
|2.66
|-1.12
|بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية
|5.29
|-1.12
|مصر للالومنيوم
|14.44
|-1.1
|مصر للاسمنت – قنا
|7.32
|-1.08
|شارم دريمز للاستثمار السياحى
|3.71
|-1.07
|المصرية للاتصالات
|10.09
|-0.98
|العامة لصناعة الورق – راكتا
|5.39
|-0.92
|ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية
|20.5
|-0.92
|مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو
|59.94
|-0.91
|السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك
|13.33
|-0.89
|المصريين للاسكان والتنمية والتعمير
|2.33
|-0.85
|الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)
|5.04
|-0.79
|الاهلي للتنمية والاستثمار
|6.36
|-0.78
|العبوات الطبية
|0.795
|-0.75
|الشمس للاسكان والتعمير
|2.75
|-0.72
|التعمير والاستشارات الهندسية
|14.36
|-0.69
|شركة النصر للأعمال المدنية
|10.28
|-0.68
|المصرية لصناعة النشا والجلوكوز
|10.19
|-0.68
|اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي
|100.4
|-0.64
|العربية للاسمنت
|3.4
|-0.58
|مصر الوطنية للصلب – عتاقة
|0.696
|-0.57
|النعيم القابضة للاستثمارات
|0.19
|-0.52
|مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر
|12.15
|-0.49
|المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى
|4.32
|-0.46
|رمكو لانشاء القرى السياحيه
|2.52
|-0.4
|ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية
|3.37
|-0.3
|مصر الجديدة للاسكان والتعمير
|23.95
|-0.29
|المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)
|7.17
|-0.28
|القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه
|13.88
|-0.14
|سيدى كرير للبتروكيماويات
|9.11
|-0.11
|حديد عز
|10.62
|-0.09