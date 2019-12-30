بورصة وشركات

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 30 -12 -2019

اختتمت السوق تعاملات جلسة اليوم الاثنين على أداء متأرجح استمر طوال الجلسة وحتى الإغلاق وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب وقيم تداولات ضعيفة.
مصطفى طلعت 4:25 م, الأثنين, 30 ديسمبر 19 4:25 م, الأثنين, 30 ديسمبر 19

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تنشر بوابة “المال” أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية “السوق الرئيسية – سوق النيل” في ختام تعاملات جلسة اليوم -الاثنين- الموافق 30 ديسمبر 2019، مع تقسيمها إلى 3 فئات، وفقًا لحركة أسعار الأسهم صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات على أسعار جلسة أمس -الأحد.

واختتمت السوق تعاملات جلسة اليوم الاثنين على أداء متأرجح استمر طوال الجلسة وحتى الإغلاق وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب وقيم تداولات ضعيفة.

وصعد مؤشر egx30 الرئيسى بنسبة 0.9% إلى 13937 نقطة، بينما هبط egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.06% ليسجل 528 نقطة، وتراجع «EGX100» الأوسع نطاقا 0.12% ليغلق 1390 نقطة.

أسعار الأسهم المرتفعة فى تعاملات جلسة اليوم

اسم الورقةسعر الإقفالنسبة التغير
الوطنية للإسكان للنقابات المهنية28.799.97
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.649.55
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع10.635.14
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.2064.57
ريكاب للاستثمارات المالية4.674.01
ايديتا للصناعات الغذائية14.574
شركة مستشفي كليوباترا5.983.64
ليسيكو مصر2.93.2
العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره23.723.18
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4.473
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية6.912.83
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية14.922.75
الشرقية – ايسترن كومباني15.342.68
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك2.422.54
إعمار مصر للتنمية2.862.51
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي10.12.33
مدينة نصر للاسكان والتعمير4.892.3
العامة لمنتجات الخزف والصيني2.742.24
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية10.482.24
الاستثمار العقاري العربي – اليكو0.3792.16
بنك التعمير والاسكان42.882.1
مطاحن ومخابز الاسكندرية10.282.09
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.2212.01
القابضة المصرية الكويتية1.3141.7
جهينة للصناعات الغذائية8.811.61
ابن سينا فارما9.441.61
النساجون الشرقيون للسجاد10.481.55
مينا للاستثمار السياحي والعقاري3.581.42
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية2.431.25
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.5881.2
الملتقي العربي للاستثمارات10.551.15
القاهرة للزيوت والصابون11.611.13
عبور لاند للصناعات الغذائية5.61.08
اوراسكوم للتنمية مصر6.741.05
البنك التجاري الدولي  (مصر)82.841.01
المالية و الصناعية المصرية11.610.96
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى3.210.94
مطاحن شرق الدلتا98.680.94
مصر لصناعة الكيماويات6.50.93
القناة للتوكيلات الملاحية13.720.88
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما5.420.74
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.290.69
الكابلات الكهربائية المصرية1.3520.67
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية12.480.56
بنك كريدي اجريكول مصر44.140.55
النصر للملابس والمنسوجات – كابو0.7720.52
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا4.510.45
بلتون المالية القابضة2.270.44
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية7.780.39
السويدى اليكتريك11.250.36
المجموعه الماليه هيرمس القابضه170.29
مجموعة طلعت مصطفى القابضة8.20.24
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.8610.23
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.5490.18
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.6020.17
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية6.750.15
جنوب الوادى للاسمنت1.510.13
بنك البركة مصر10.150.1
العربية للخزف – سيراميكا ريماس1.4470.07

أسعار الأسهم التى ثبتت على مستويات أمس

إسم الورقةسعر الإقفالنسبة التغير
البنك المصري لتنمية الصادرات7.690
بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار0.9990
جولدن تكس للاصواف5.050
العربية لحليج الأقطان1.5520
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب2.130
دايس للملابس الجاهزة1.7850
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير9.720
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية0.7760
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة3.930
المجموعه المصريه العقاريه2.330
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية5.460
العبور للاستثمار العقارى5.020
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى5.520
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى2.250
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.7420
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)5.330
رواد السياحة – رواد9.140
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا21.50
غاز مصر55.50
الالومنيوم العربية15.30
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات20.920
الدولية للأسمدة والكيماويات0.9630
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.5520
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك5.80
مصر بنى سويف للاسمنت150
الاسكندرية لاسمنت بورتلاند5.780
(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود1.3920
المهندس للتأمين9.260
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل24.820
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه3.710
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس3.250
بى انفستمنتس القابضه80
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية40
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات14.630
حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة-20.1490
المصرية للدواجن1.5450
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي3.840
الدلتا للسكر10.560
اجواء للصناعات الغذائية – مصر3.670
مطاحن ومخابز شمال القاهرة14.380
مطاحن مصر الوسطي28.90
مطاحن مصر العليا91.180
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية5.040
العربية للادوية والصناعات الكيماوية42.260
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية104.150
مستشفى النزهه الدولي45.120
دلتا للطباعة والتغليف90
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف23.260
العربية للصناعات الهندسية4.640
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.6710
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.680

أسعار الأسهم المنخفضة فى تعاملات اليوم

إسم الورقةسعر الإقفالنسبة التغير
الخدمات الملاحية والبترولية  – ماريديف0.226-4.64
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )2.07-4.61
مصر جنوب افريقيا للاتصالات0.19-4.52
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.44-4.14
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات4.49-4.06
البويات والصناعات الكيماوية – باكين20.46-3.76
البنك المصري الخليجي0.513-3.21
سبيد ميديكال1.438-3.16
الاسماعيلية مصر للدواجن1.661-3.04
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية26.04-2.8
بالم هيلز للتعمير1.764-2.33
السويس للاسمنت8.01-2.32
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون4.34-2.25
جى بى اوتو3.65-2.14
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية0.553-2.12
المتحدة للاسكان والتعمير2.91-2.02
المصرية للمنتجعات السياحية2.43-2.02
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية13.08-1.95
اسمنت بورتلاند طرة المصرية7.02-1.82
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية6-1.8
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.115-1.71
مطاحن وسط وغرب الدلتا109.14-1.61
اودن للاستثمارات المالية2.46-1.6
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)8.99-1.53
المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو65.04-1.47
المنصورة للدواجن3.75-1.32
الحديد والصلب المصرية2.36-1.26
النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل22.5-1.23
الدوليه للمحاصيل الزراعيه2.52-1.18
القاهرة للدواجن4.31-1.15
اسيك للتعدين    –  اسكوم6.97-1.13
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول2.66-1.12
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية5.29-1.12
مصر للالومنيوم14.44-1.1
مصر للاسمنت – قنا7.32-1.08
شارم دريمز للاستثمار السياحى3.71-1.07
المصرية للاتصالات10.09-0.98
العامة لصناعة الورق – راكتا5.39-0.92
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية20.5-0.92
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو59.94-0.91
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك13.33-0.89
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير2.33-0.85
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)5.04-0.79
الاهلي للتنمية والاستثمار6.36-0.78
العبوات الطبية0.795-0.75
الشمس للاسكان والتعمير2.75-0.72
التعمير والاستشارات الهندسية14.36-0.69
شركة النصر للأعمال المدنية10.28-0.68
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز10.19-0.68
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي100.4-0.64
العربية للاسمنت3.4-0.58
مصر الوطنية للصلب – عتاقة0.696-0.57
النعيم القابضة للاستثمارات0.19-0.52
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر12.15-0.49
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى4.32-0.46
رمكو لانشاء القرى السياحيه2.52-0.4
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.37-0.3
مصر الجديدة للاسكان والتعمير23.95-0.29
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)7.17-0.28
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه13.88-0.14
سيدى كرير للبتروكيماويات9.11-0.11
حديد عز10.62-0.09
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بقلم مصطفى طلعت

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