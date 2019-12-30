أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 30 -12 -2019

اختتمت السوق تعاملات جلسة اليوم الاثنين على أداء متأرجح استمر طوال الجلسة وحتى الإغلاق وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب وقيم تداولات ضعيفة.

تنشر بوابة “المال” أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية “السوق الرئيسية – سوق النيل” في ختام تعاملات جلسة اليوم -الاثنين- الموافق 30 ديسمبر 2019، مع تقسيمها إلى 3 فئات، وفقًا لحركة أسعار الأسهم صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات على أسعار جلسة أمس -الأحد.

واختتمت السوق تعاملات جلسة اليوم الاثنين على أداء متأرجح استمر طوال الجلسة وحتى الإغلاق وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب وقيم تداولات ضعيفة.

وصعد مؤشر egx30 الرئيسى بنسبة 0.9% إلى 13937 نقطة، بينما هبط egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.06% ليسجل 528 نقطة، وتراجع «EGX100» الأوسع نطاقا 0.12% ليغلق 1390 نقطة.

أسعار الأسهم المرتفعة فى تعاملات جلسة اليوم

اسم الورقة سعر الإقفال نسبة التغير الوطنية للإسكان للنقابات المهنية 28.79 9.97 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.64 9.55 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 10.63 5.14 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.206 4.57 ريكاب للاستثمارات المالية 4.67 4.01 ايديتا للصناعات الغذائية 14.57 4 شركة مستشفي كليوباترا 5.98 3.64 ليسيكو مصر 2.9 3.2 العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره 23.72 3.18 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 4.47 3 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 6.91 2.83 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 14.92 2.75 الشرقية – ايسترن كومباني 15.34 2.68 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك 2.42 2.54 إعمار مصر للتنمية 2.86 2.51 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 10.1 2.33 مدينة نصر للاسكان والتعمير 4.89 2.3 العامة لمنتجات الخزف والصيني 2.74 2.24 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 10.48 2.24 الاستثمار العقاري العربي – اليكو 0.379 2.16 بنك التعمير والاسكان 42.88 2.1 مطاحن ومخابز الاسكندرية 10.28 2.09 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1.221 2.01 القابضة المصرية الكويتية 1.314 1.7 جهينة للصناعات الغذائية 8.81 1.61 ابن سينا فارما 9.44 1.61 النساجون الشرقيون للسجاد 10.48 1.55 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 3.58 1.42 القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية 2.43 1.25 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.588 1.2 الملتقي العربي للاستثمارات 10.55 1.15 القاهرة للزيوت والصابون 11.61 1.13 عبور لاند للصناعات الغذائية 5.6 1.08 اوراسكوم للتنمية مصر 6.74 1.05 البنك التجاري الدولي (مصر) 82.84 1.01 المالية و الصناعية المصرية 11.61 0.96 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 3.21 0.94 مطاحن شرق الدلتا 98.68 0.94 مصر لصناعة الكيماويات 6.5 0.93 القناة للتوكيلات الملاحية 13.72 0.88 الصناعات الكيماوية المصرية – كيما 5.42 0.74 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.29 0.69 الكابلات الكهربائية المصرية 1.352 0.67 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 12.48 0.56 بنك كريدي اجريكول مصر 44.14 0.55 النصر للملابس والمنسوجات – كابو 0.772 0.52 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 4.51 0.45 بلتون المالية القابضة 2.27 0.44 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 7.78 0.39 السويدى اليكتريك 11.25 0.36 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 17 0.29 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 8.2 0.24 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.861 0.23 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.549 0.18 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.602 0.17 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 6.75 0.15 جنوب الوادى للاسمنت 1.51 0.13 بنك البركة مصر 10.15 0.1 العربية للخزف – سيراميكا ريماس 1.447 0.07

أسعار الأسهم التى ثبتت على مستويات أمس

إسم الورقة سعر الإقفال نسبة التغير البنك المصري لتنمية الصادرات 7.69 0 بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار 0.999 0 جولدن تكس للاصواف 5.05 0 العربية لحليج الأقطان 1.552 0 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب 2.13 0 دايس للملابس الجاهزة 1.785 0 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 9.72 0 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 0.776 0 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 3.93 0 المجموعه المصريه العقاريه 2.33 0 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 5.46 0 العبور للاستثمار العقارى 5.02 0 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 5.52 0 مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى 2.25 0 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.742 0 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 5.33 0 رواد السياحة – رواد 9.14 0 بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا 21.5 0 غاز مصر 55.5 0 الالومنيوم العربية 15.3 0 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 20.92 0 الدولية للأسمدة والكيماويات 0.963 0 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.552 0 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 5.8 0 مصر بنى سويف للاسمنت 15 0 الاسكندرية لاسمنت بورتلاند 5.78 0 (لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود 1.392 0 المهندس للتأمين 9.26 0 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 24.82 0 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 3.71 0 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 3.25 0 بى انفستمنتس القابضه 8 0 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 4 0 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 14.63 0 حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة-2 0.149 0 المصرية للدواجن 1.545 0 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 3.84 0 الدلتا للسكر 10.56 0 اجواء للصناعات الغذائية – مصر 3.67 0 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 14.38 0 مطاحن مصر الوسطي 28.9 0 مطاحن مصر العليا 91.18 0 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 5.04 0 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 42.26 0 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 104.15 0 مستشفى النزهه الدولي 45.12 0 دلتا للطباعة والتغليف 9 0 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 23.26 0 العربية للصناعات الهندسية 4.64 0 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.671 0 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.68 0

أسعار الأسهم المنخفضة فى تعاملات اليوم