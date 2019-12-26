بورصة وشركات

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 26-12-2019

بلغت تداولات الأسهم 392.3 مليون جنيه وسجل رأس المال السوقي 700.5 مليار جنيه بمكاسب 4.1 مليار جنيه
أسماء السيد 4:16 م, الخميس, 26 ديسمبر 19 4:16 م, الخميس, 26 ديسمبر 19

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تنشر بوابة “المال” أسعار الأسهم المقيدة فى البورصة المصرية “السوق الرئيسية – بورصة النيل” فى ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس – آخر جلسات الأسبوع – الموافق 26 ديسمبر 2019، مع تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لتحركات أسعار الأسهم صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات على مستويات أمس.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على صعود جماعي سجل فيه مؤشرها الرئيسي “egx30” صعودًا بنسبة 1% ليصل 13885 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنحو 0.34% عند 529 نقطة، كما صعد الأوسع نطاقًا “egx100” حوالي 0.41% عند 1392 نقطة.

وبلغت تداولات الأسهم 392.3 مليون جنيه، وسجل رأس المال السوقي 700.5 مليار جنيه بمكاسب 4.1 مليار جنيه، بعد أن أنهى تعاملات أمس الأربعاء عند 696.4 مليار جنيه.

أسعار الأسهم الصاعدة بتعاملات اليوم

اسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
ليسيكو مصر2.568.02
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية4.737.74
النعيم القابضة للاستثمارات0.1985.88
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات4.74.44
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه13.94.28
الخدمات الملاحية والبترولية  – ماريديف0.2464.24
مطاحن ومخابز الاسكندرية9.713.85
اوراسكوم للتنمية مصر6.573.79
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.1963.7
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية13.353.49
عبور لاند للصناعات الغذائية5.662.91
العربية للخزف – سيراميكا ريماس1.4032.86
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية6.182.83
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي3.82.7
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية565.022.63
الملتقي العربي للاستثمارات10.342.58
القناة للتوكيلات الملاحية13.772.38
ابن سينا فارما9.332.08
النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل22.972.04
الشمس للاسكان والتعمير4.171.96
مصر للالومنيوم14.721.87
البنك التجاري الدولي  (مصر)82.951.77
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.1171.74
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)7.291.67
جهينة للصناعات الغذائية8.551.66
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا4.431.61
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية10.191.6
الاهلي للتنمية والاستثمار6.461.41
المتحدة للاسكان والتعمير31.35
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية2.31.32
المجموعه المصريه العقاريه2.381.28
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.7421.23
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)5.111.19
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية5.371.13
مصر الجديدة للاسكان والتعمير24.211.09
جى بى اوتو3.751.08
الشرقية – ايسترن كومباني14.961.01
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع10.141
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى3.160.96
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )2.170.93
النساجون الشرقيون للسجاد10.40.87
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير2.310.87
اسيك للتعدين    –  اسكوم7.010.86
الحديد والصلب المصرية2.40.84
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية0.5690.71
مدينة نصر للاسكان والتعمير4.810.63
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية6.740.6
شركة مستشفي كليوباترا5.850.52
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.860.47
مصر لصناعة الكيماويات6.530.46
الكابلات الكهربائية المصرية1.320.46
المصرية للمنتجعات السياحية2.520.4
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو60.540.4
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما5.250.38
مجموعة طلعت مصطفى القابضة8.210.37
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول2.70.37
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.550.36
ايديتا للصناعات الغذائية14.010.36
السويدى اليكتريك11.250.36
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)9.020.33
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك13.630.29
دايس للملابس الجاهزة1.7810.28
القاهرة للزيوت والصابون11.580.17
البنك المصري لتنمية الصادرات7.70.13
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية20.610.1
بنك كريدي اجريكول مصر43.930.05
المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو66.010.02

أسعار الأسهم التى لم تتغير بتعاملات اليوم

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
بنك قطر الوطني الاهلي46.030
بنك البركة مصر9.780
البنك المصري الخليجي0.5380
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.630
جولدن تكس للاصواف5.050
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب2.150
النصر للملابس والمنسوجات – كابو0.7740
العامة لمنتجات الخزف والصيني2.540
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير9.720
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية0.7760
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة3.850
القاهرة للاسكان والتعمير10.350
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية23.80
العبور للاستثمار العقارى5.020
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.4760
إعمار مصر للتنمية2.750
أم بي للهندسةM.B0.5660
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية7.70
مصر للاسواق الحرة6.750
القاهرة للخدمات التعليمية9.90
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)5.330
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا41.460
جينيال تورز1.7050
رمكو لانشاء القرى السياحيه2.530
رواد السياحة – رواد9.140
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية0.5750
عبر المحيطات للسياحه0.0410
غاز مصر55.50
العامة لصناعة الورق – راكتا5.360
مصر الوطنية للصلب – عتاقة0.70
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات20.920
دلتا للانشاء والتعمير5.510
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك5.80
السويس للاسمنت8.020
اسمنت بورتلاند طرة المصرية7.150
اسمنت سيناء6.50
العربية للمحابس0.6290
الاسكندرية لاسمنت بورتلاند5.70
(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود1.3920
المهندس للتأمين9.260
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه3.710
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس3.250
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية0.490
برايم القابضة للاستثمارات المالية3.50
بى انفستمنتس القابضه8.030
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.140
الاسماعيلية مصر للدواجن1.660
المصرية للدواجن1.5450
الدوليه للمحاصيل الزراعيه2.530
الصناعات الغذائية العربية-دومتى8.910
الدلتا للسكر10.560
الشرقية الوطنية للامن الغذائي3.350
مطاحن شرق الدلتا97.760
مطاحن ومخابز شمال القاهرة14.380
مطاحن مصر الوسطي28.90
اكتوبر فارما660
العبوات الطبية0.810
الدولية للصناعات الطبية ايكمي0.5890
العربية للصناعات الهندسية4.640

أسعار الأسهم الهابطة بتعاملات اليوم

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة-20.131-15.48
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير7.05-5.24
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية2.18-4.8
مصر جنوب افريقيا للاتصالات0.199-3.86
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية26.11-3.72
بلتون المالية القابضة2.23-3.46
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية5.3-3.11
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية9.48-2.97
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي9.48-2.67
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.582-2.51
المصرية للاتصالات10.23-2.2
الاستثمار العقاري العربي – اليكو0.371-1.85
اودن للاستثمارات المالية2.49-1.58
جنوب الوادى للاسمنت1.509-1.44
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز10.33-1.43
العربية للاسمنت3.46-1.42
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى4.33-1.14
القاهرة للدواجن4.4-1.12
المصرية لنظم التعليم الحديثة0.931-1.06
العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره23.16-1.03
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.67-1.03
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4.3-0.92
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون4.34-0.91
المالية و الصناعية المصرية11.43-0.87
سبيد ميديكال1.485-0.87
الالومنيوم العربية14.99-0.86
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك2.37-0.84
المجموعه الماليه هيرمس القابضه17.05-0.81
اجواء للصناعات الغذائية – مصر3.73-0.8
شارم دريمز للاستثمار السياحى3.75-0.79
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.284-0.7
شركة النصر للأعمال المدنية10.13-0.69
مصر للاسمنت – قنا7.16-0.69
سيدى كرير للبتروكيماويات9.14-0.65
العربية للادوية والصناعات الكيماوية42.26-0.63
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية6.8-0.58
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.71-0.54
العربية لحليج الأقطان1.564-0.51
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.609-0.49
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية8.11-0.49
حديد عز10.74-0.46
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي101-0.42
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر12.28-0.32
القابضة المصرية الكويتية1.281-0.31
مينا للاستثمار السياحي والعقاري3.57-0.28
البويات والصناعات الكيماوية – باكين21.26-0.28
بالم هيلز للتعمير1.82-0.27
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.553-0.18
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية12.41-0.08
التعمير والاستشارات الهندسية14.5-0.07

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بقلم أسماء السيد

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