أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 25-12-2019

تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار الأسهم المقيدة فى البورصة المصرية “السوق الرئيسى – بورصة النيل” فى ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، الموافق 25 ديسمبر 2019 ، مع تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لتحركات أسعار الأسهم صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات على مستويات أمس.

وشهدت مؤشرات البورصة حالة تباين مع ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء إذ هبط مؤشر “egx30” الرئيسى بنسبة 0.42% ليصل إلى 13747 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.27% إلى 527 نقطة، وصعد مؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.15% إلى مستوى 1386 نقطة .

أسعار الأسهم المرتفعة فى تداولات اليوم

اسم الورقة سعر الاقفال نسبة التغير ابن سينا فارما 9.14 6.4 الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف 0.236 6.31 العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية 550.55 3.94 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 0.589 3.88 القناة للتوكيلات الملاحية 13.45 3.46 شركة مستشفي كليوباترا 5.82 3.19 المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 10.48 3.15 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك 2.39 3.02 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 4.34 2.84 مصر للالومنيوم 14.45 2.56 القاهرة للدواجن 4.45 2.53 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 3.85 2.39 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 10.03 2.35 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.548 2.24 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1.197 2.13 بنك كريدي اجريكول مصر 43.91 2.12 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 12.9 2.06 مطاحن ومخابز الاسكندرية 9.35 1.96 اجواء للصناعات الغذائية – مصر 3.76 1.9 شركة النصر للأعمال المدنية 10.2 1.69 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 4.38 1.62 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 7.17 1.41 مصر لصناعة الكيماويات 6.5 1.4 البويات والصناعات الكيماوية – باكين 21.32 1.38 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.597 1.36 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.677 1.35 المصرية للمنتجعات السياحية 2.51 1.21 سيدى كرير للبتروكيماويات 9.2 1.1 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.73 1.08 بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار 0.997 1.01 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 3.13 0.97 جهينة للصناعات الغذائية 8.41 0.96 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب 2.15 0.94 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 2.15 0.94 الكابلات الكهربائية المصرية 1.314 0.92 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.115 0.88 المصرية للاتصالات 10.46 0.87 المالية و الصناعية المصرية 11.53 0.79 المنصورة للدواجن 3.84 0.79 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.286 0.7 بنك البركة مصر 9.78 0.62 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 8.18 0.62 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 5.05 0.6 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.856 0.59 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 8.15 0.49 مصر جنوب افريقيا للاتصالات 0.207 0.49 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 4.39 0.46 القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية 2.27 0.44 الصناعات الكيماوية المصرية – كيما 5.23 0.38 إعمار مصر للتنمية 2.75 0.36 اسمنت سيناء 6.5 0.31 الالومنيوم العربية 15.12 0.27 جى بى اوتو 3.71 0.27 الشمس للاسكان والتعمير 4.09 0.25 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 4.36 0.23 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 4.5 0.22 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 17.19 0.17 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.612 0.16 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 12.42 0.08 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 13.59 0.07

أسعار الأسهم التى لم تتغير بنهاية تعاملات اليوم

اسم الورقة سعر الاقفال نسبة التغير بنك الكويت الوطنى – مصر 35.58 0 البنك المصري الخليجي 0.538 0 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 6.84 0 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.63 0 العامة لمنتجات الخزف والصيني 2.54 0 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 10.75 0 الاستثمار العقاري العربي – اليكو 0.378 0 المتحدة للاسكان والتعمير 2.96 0 القاهرة للاسكان والتعمير 10.35 0 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 3.58 0 مدينة نصر للاسكان والتعمير 4.78 0 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 5.52 0 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 2.29 0 العالمية للاستثمار والتنمية 9 0 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.733 0 راية القابضة للأستثمارات المالية 4.98 0 قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 41.46 0 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.554 0 المصرية للمشروعات السياحية العالمية 15.28 0 رمكو لانشاء القرى السياحيه 2.53 0 اوراسكوم للتنمية مصر 6.33 0 غاز مصر 55.5 0 الحديد والصلب المصرية 2.38 0 مصر الوطنية للصلب – عتاقة 0.7 0 سماد مصر (ايجيفرت) 4 0 دلتا للانشاء والتعمير 5.51 0 العربية للخزف – سيراميكا ريماس 1.364 0 ليسيكو مصر 2.37 0 مصر للاسمنت – قنا 7.21 0 العربية للمحابس 0.629 0 الاسكندرية لاسمنت بورتلاند 5.7 0 (لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود 1.392 0 المهندس للتأمين 9.26 0 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 25.14 0 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 3.71 0 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 0.49 0 بلتون المالية القابضة 2.31 0 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 14.62 0 ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.14 0 المصرية للدواجن 1.545 0 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 27.12 0 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 3.35 0 مطاحن شرق الدلتا 97.76 0 مطاحن وسط وغرب الدلتا 110.93 0 مطاحن مصر العليا 91.18 0 ايديتا للصناعات الغذائية 13.96 0 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 9.77 0 مستشفى النزهه الدولي 45.12 0 الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية 20 0 سبيد ميديكال 1.498 0

أسعار الأسهم المنخفضة بختام تعاملات اليوم