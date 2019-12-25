بورصة وشركات

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 25-12-2019

شهدت مؤشرات البورصة البورصة حالة تباين مع ختام تعاملات جلسة اليوم الاربعاء.
مصطفى طلعت 4:53 م, الأربعاء, 25 ديسمبر 19 4:53 م, الأربعاء, 25 ديسمبر 19

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تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار الأسهم المقيدة فى البورصة المصرية “السوق الرئيسى – بورصة النيل” فى ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، الموافق 25 ديسمبر 2019 ، مع تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لتحركات أسعار الأسهم صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات على مستويات أمس.

وشهدت مؤشرات البورصة حالة تباين مع ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء إذ هبط مؤشر “egx30” الرئيسى بنسبة 0.42% ليصل إلى 13747 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.27% إلى 527 نقطة، وصعد مؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.15% إلى مستوى 1386 نقطة .

أسعار الأسهم المرتفعة فى تداولات اليوم

اسم الورقةسعر الاقفالنسبة التغير
ابن سينا فارما9.146.4
الخدمات الملاحية والبترولية  – ماريديف0.2366.31
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية550.553.94
الدولية للصناعات الطبية ايكمي0.5893.88
القناة للتوكيلات الملاحية13.453.46
شركة مستشفي كليوباترا5.823.19
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز10.483.15
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك2.393.02
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4.342.84
مصر للالومنيوم14.452.56
القاهرة للدواجن4.452.53
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة3.852.39
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية10.032.35
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.5482.24
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.1972.13
بنك كريدي اجريكول مصر43.912.12
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية12.92.06
مطاحن ومخابز الاسكندرية9.351.96
اجواء للصناعات الغذائية – مصر3.761.9
شركة النصر للأعمال المدنية10.21.69
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى4.381.62
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)7.171.41
مصر لصناعة الكيماويات6.51.4
البويات والصناعات الكيماوية – باكين21.321.38
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.5971.36
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.6771.35
المصرية للمنتجعات السياحية2.511.21
سيدى كرير للبتروكيماويات9.21.1
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.731.08
بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار0.9971.01
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى3.130.97
جهينة للصناعات الغذائية8.410.96
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب2.150.94
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )2.150.94
الكابلات الكهربائية المصرية1.3140.92
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.1150.88
المصرية للاتصالات10.460.87
المالية و الصناعية المصرية11.530.79
المنصورة للدواجن3.840.79
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.2860.7
بنك البركة مصر9.780.62
مجموعة طلعت مصطفى القابضة8.180.62
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)5.050.6
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.8560.59
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية8.150.49
مصر جنوب افريقيا للاتصالات0.2070.49
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية4.390.46
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية2.270.44
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما5.230.38
إعمار مصر للتنمية2.750.36
اسمنت سيناء6.50.31
الالومنيوم العربية15.120.27
جى بى اوتو3.710.27
الشمس للاسكان والتعمير4.090.25
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا4.360.23
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات4.50.22
المجموعه الماليه هيرمس القابضه17.190.17
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.6120.16
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية12.420.08
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك13.590.07

أسعار الأسهم التى لم تتغير بنهاية تعاملات اليوم

اسم الورقةسعر الاقفالنسبة التغير
بنك الكويت الوطنى – مصر35.580
البنك المصري الخليجي0.5380
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية6.840
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.630
العامة لمنتجات الخزف والصيني2.540
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي10.750
الاستثمار العقاري العربي – اليكو0.3780
المتحدة للاسكان والتعمير2.960
القاهرة للاسكان والتعمير10.350
مينا للاستثمار السياحي والعقاري3.580
مدينة نصر للاسكان والتعمير4.780
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى5.520
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية2.290
العالمية للاستثمار والتنمية90
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.7330
راية القابضة للأستثمارات المالية4.980
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا41.460
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.5540
المصرية للمشروعات السياحية العالمية15.280
رمكو لانشاء القرى السياحيه2.530
اوراسكوم للتنمية مصر6.330
غاز مصر55.50
الحديد والصلب المصرية2.380
مصر الوطنية للصلب – عتاقة0.70
سماد مصر (ايجيفرت)40
دلتا للانشاء والتعمير5.510
العربية للخزف – سيراميكا ريماس1.3640
ليسيكو مصر2.370
مصر للاسمنت – قنا7.210
العربية للمحابس0.6290
الاسكندرية لاسمنت بورتلاند5.70
(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود1.3920
المهندس للتأمين9.260
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل25.140
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه3.710
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية0.490
بلتون المالية القابضة2.310
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات14.620
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.140
المصرية للدواجن1.5450
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية27.120
الشرقية الوطنية للامن الغذائي3.350
مطاحن شرق الدلتا97.760
مطاحن وسط وغرب الدلتا110.930
مطاحن مصر العليا91.180
ايديتا للصناعات الغذائية13.960
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية9.770
مستشفى النزهه الدولي45.120
الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية200
سبيد ميديكال1.4980

أسعار الأسهم المنخفضة بختام تعاملات اليوم

اسم الورقةسعر الاقفالنسبة التغير
حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة-20.155-13.89
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي3.7-4.39
فرتيكا للصناعة و التجارة1.831-3.63
الشرقية – ايسترن كومباني14.81-3.27
جينيال تورز1.705-2.96
عبر المحيطات للسياحه0.041-2.38
العامة لصناعة الورق – راكتا5.36-2.19
الاهلي للتنمية والاستثمار6.37-2.15
عبور لاند للصناعات الغذائية5.5-1.79
الاسماعيلية مصر للدواجن1.66-1.72
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية20.59-1.58
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي9.74-1.42
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)5.33-1.3
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير2.29-1.29
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه13.33-1.26
النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل22.51-1.14
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول2.69-1.1
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية6.7-1.03
البنك التجاري الدولي  (مصر)81.51-0.92
العبوات الطبية0.81-0.86
المجموعه المصريه العقاريه2.35-0.84
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية106.12-0.79
اودن للاستثمارات المالية2.53-0.78
النصر للملابس والمنسوجات – كابو0.774-0.77
العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره23.4-0.76
جنوب الوادى للاسمنت1.531-0.71
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية6.01-0.66
بنك التعمير والاسكان42.74-0.6
القابضة المصرية الكويتية1.285-0.54
شارم دريمز للاستثمار السياحى3.78-0.53
النعيم القابضة للاستثمارات0.187-0.53
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.189-0.53
العربية للادوية والصناعات الكيماوية42.53-0.51
الملتقي العربي للاستثمارات10.08-0.49
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر12.32-0.48
حديد عز10.79-0.46
اسيك للتعدين    –  اسكوم6.95-0.43
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.476-0.42
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي101.43-0.39
الدوليه للمحاصيل الزراعيه2.53-0.39
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية5.47-0.36
مصر الجديدة للاسكان والتعمير23.95-0.33
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)8.99-0.33
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو60.3-0.3
العربية للاسمنت3.51-0.28
التعمير والاستشارات الهندسية14.51-0.27
البنك المصري لتنمية الصادرات7.69-0.26
مطاحن مصر الوسطي28.9-0.24
العبور للاستثمار العقارى5.02-0.2
النساجون الشرقيون للسجاد10.31-0.19
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية5.31-0.19
السويدى اليكتريك11.21-0.18
القاهرة للزيوت والصابون11.56-0.17
السويس للاسمنت8.02-0.12
دايس للملابس الجاهزة1.776-0.11
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع10.04-0.1
العربية لحليج الأقطان1.572-0.06
بالم هيلز للتعمير1.825-0.05
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بقلم مصطفى طلعت

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