بورصة وشركات

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 24-12-2019

خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 4.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 697 مليار جنيه.
مصطفى طلعت 4:37 م, الثلاثاء, 24 ديسمبر 19 4:37 م, الثلاثاء, 24 ديسمبر 19

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تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية “السوق الرئيسى – بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، الموافق 24 ديسمبر 2019 ، مع تقسيمها لـ3 فئات وفقًا لتحركات أسعار الأسهم صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات على مستويات أمس.

وخسرت الأسهم المقيدة 4.5 مليار جنيه ليغلق رأس المال السوقى عند مستوى 697 مليار جنيه مقابل 701.7 مليار جنيه مسجلة بنهاية تعاملات جلسة أمس.

وانخفض مؤشر “egx30” الرئيسى بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 13805 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.36% إلى 526 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.48% إلى 1384 نقطة.

أسعار الأسهم المرتفعة بتداولات اليوم

اسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
المصريين للإسكان والتنمية والتعمير2.326.42
الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية3.716.3
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.194.97
مصر جنوب أفريقيا للاتصالات0.2064.57
العامة لصناعة الورق – راكتا5.483.98
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا21.943.83
الخدمات الملاحية والبترولية  – ماريديف0.2223.74
البنك المصري الخليجي0.5383.07
الدولية للصناعات الطبية إيكمي0.5672.72
اودن للاستثمارات المالية2.552.41
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك2.322.2
مطاحن ومخابز الإسكندرية9.171.89
الشرقية – إيسترن كومبانى15.311.8
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية5.491.48
مصر لصناعة الكيماويات6.411.26
مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)0.5891.2
الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية106.961.09
النعيم القابضة للاستثمارات0.1881.08
شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى (نيوداب)9.020.89
العز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة23.580.81
مصر للأسواق الحرة6.750.75
إيديتا للصناعات الغذائية13.960.72
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية4.370.69
الإخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي3.870.52
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية9.80.31
جهينة للصناعات الغذائية8.330.24
بنك كريدي أجريكول مصر430.21
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)5.40.19
البنك المصري لتنمية الصادرات7.710.13
المجموعه المالية هيرمس القابضة17.160.12
العبوات الطبية0.8170.12
بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنية12.410.08
سبيد ميديكال1.4980.07

أسعار الأسهم التي لم تتغير بنهاية تعاملات اليوم

اسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
بنك قطر الوطني الاهلي46.030
بنك التعمير والاسكان430
العامة لمنتجات الخزف والصيني2.540
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير9.720
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير7.440
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة3.760
الاستثمار العقاري العربي – اليكو0.3780
القاهرة للاسكان والتعمير10.350
الشمس للاسكان والتعمير4.080
العبور للاستثمار العقارى5.030
العربية لاستصلاح الاراضي7.860
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.4780
العامة للصوامع والتخزين37.880
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات1.130
راية القابضة للأستثمارات المالية4.980
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات4.490
جينيال تورز1.7570
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية0.5750
عبر المحيطات للسياحه0.0420
غاز مصر55.50
الالومنيوم العربية15.080
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )2.130
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك5.80
العربية للاسمنت3.520
ليسيكو مصر2.370
اسمنت بورتلاند طرة المصرية7.150
مصر بنى سويف للاسمنت150
اسمنت سيناء6.480
العربية للمحابس0.6290
الاسكندرية لاسمنت بورتلاند5.70
المهندس للتأمين9.260
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل25.140
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.1140
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية3.930
برايم القابضة للاستثمارات المالية3.50
الاسماعيلية مصر للدواجن1.6890
المصرية للدواجن1.5450
الصناعات الغذائية العربية-دومتى8.910
الدلتا للسكر10.560
مطاحن شرق الدلتا97.760
مطاحن ومخابز شمال القاهرة14.380
مطاحن مصر الوسطي28.970
عبور لاند للصناعات الغذائية5.60
العربية للادوية والصناعات الكيماوية42.750
النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل22.770
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية9.770
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون4.380
العربية للصناعات الهندسية4.640
الكابلات الكهربائية المصرية1.3020

أسعار الأسهم المنخفضة بختام تعاملات اليوم

اسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة-20.18-17.43
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية529.68-6.4
ابن سينا فارما8.59-5.6
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية2.29-4.98
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية4-4.53
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية27.12-3.93
شركة مستشفي كليوباترا5.64-3.59
شركة النصر للأعمال المدنية10.03-3.37
بلتون المالية القابضة2.31-3.35
الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية20-3.29
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.851-3.19
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.733-3.17
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى4.31-3.15
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي9.88-2.56
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع10.05-2.52
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.536-2.37
جى بى اوتو3.7-2.37
السويس للاسمنت8.03-2.31
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول2.72-2.16
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية6.05-2.1
مدينة نصر للاسكان والتعمير4.78-2.05
المالية و الصناعية المصرية11.44-2.05
المصرية للمنتجعات السياحية2.48-1.98
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)5.02-1.95
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.172-1.92
المصرية للاتصالات10.37-1.89
اجواء للصناعات الغذائية – مصر3.69-1.86
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية5.32-1.85
السويدى اليكتريك11.23-1.75
بالم هيلز للتعمير1.826-1.62
القاهرة للدواجن4.34-1.59
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية6.84-1.58
الدوليه للمحاصيل الزراعيه2.54-1.55
النساجون الشرقيون للسجاد10.33-1.53
القناة للتوكيلات الملاحية13-1.52
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية8.11-1.46
إعمار مصر للتنمية2.74-1.44
البويات والصناعات الكيماوية – باكين21.03-1.41
اوراسكوم للتنمية مصر6.33-1.4
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4.22-1.4
حديد عز10.84-1.36
الملتقي العربي للاستثمارات10.13-1.36
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.69-1.34
المتحدة للاسكان والتعمير2.96-1.33
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما5.21-1.33
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية2.26-1.31
شارم دريمز للاستثمار السياحى3.8-1.3
سيدى كرير للبتروكيماويات9.1-1.3
النصر للملابس والمنسوجات – كابو0.78-1.27
المجموعه المصريه العقاريه2.37-1.25
رمكو لانشاء القرى السياحيه2.53-1.17
مصر الوطنية للصلب – عتاقة0.7-1.13
مينا للاستثمار السياحي والعقاري3.58-1.1
مجموعة طلعت مصطفى القابضة8.13-1.09
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.668-1.04
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى3.1-0.96
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك13.58-0.95
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.14-0.95
المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو66-0.95
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب2.13-0.93
مصر للالومنيوم14.09-0.91
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز10.16-0.88
مصر الجديدة للاسكان والتعمير24.03-0.83
الحديد والصلب المصرية2.38-0.83
مصر للاسمنت – قنا7.21-0.83
سماد مصر (ايجيفرت)4-0.74
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.284-0.7
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا4.35-0.68
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.611-0.65
البنك التجاري الدولي  (مصر)82.27-0.64
العربية لحليج الأقطان1.573-0.63
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو60.48-0.54
القابضة المصرية الكويتية1.292-0.54
جنوب الوادى للاسمنت1.542-0.52
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية20.92-0.48
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر12.38-0.4
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.554-0.36
التعمير والاستشارات الهندسية14.55-0.34
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية12.64-0.32
بنك البركة مصر9.72-0.31
الاهلي للتنمية والاستثمار6.51-0.31
اسيك للتعدين    –  اسكوم6.98-0.29
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)7.07-0.28
دايس للملابس الجاهزة1.778-0.17
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي101.83-0.17
القاهرة للزيوت والصابون11.58-0.17
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية6.77-0.15
بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار0.987-0.1
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بقلم مصطفى طلعت

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