أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 24-12-2019

تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية “السوق الرئيسى – بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، الموافق 24 ديسمبر 2019 ، مع تقسيمها لـ3 فئات وفقًا لتحركات أسعار الأسهم صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات على مستويات أمس.
وخسرت الأسهم المقيدة 4.5 مليار جنيه ليغلق رأس المال السوقى عند مستوى 697 مليار جنيه مقابل 701.7 مليار جنيه مسجلة بنهاية تعاملات جلسة أمس.
وانخفض مؤشر “egx30” الرئيسى بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 13805 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.36% إلى 526 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.48% إلى 1384 نقطة.
أسعار الأسهم المرتفعة بتداولات اليوم
|اسم الورقة المالية
|سعر الإقفال بالجنيه
|نسبة التغير
|المصريين للإسكان والتنمية والتعمير
|2.32
|6.42
|الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية
|3.71
|6.3
|الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
|0.19
|4.97
|مصر جنوب أفريقيا للاتصالات
|0.206
|4.57
|العامة لصناعة الورق – راكتا
|5.48
|3.98
|بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا
|21.94
|3.83
|الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف
|0.222
|3.74
|البنك المصري الخليجي
|0.538
|3.07
|الدولية للصناعات الطبية إيكمي
|0.567
|2.72
|اودن للاستثمارات المالية
|2.55
|2.41
|يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك
|2.32
|2.2
|مطاحن ومخابز الإسكندرية
|9.17
|1.89
|الشرقية – إيسترن كومبانى
|15.31
|1.8
|الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية
|5.49
|1.48
|مصر لصناعة الكيماويات
|6.41
|1.26
|مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
|0.589
|1.2
|الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية
|106.96
|1.09
|النعيم القابضة للاستثمارات
|0.188
|1.08
|شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى (نيوداب)
|9.02
|0.89
|العز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة
|23.58
|0.81
|مصر للأسواق الحرة
|6.75
|0.75
|إيديتا للصناعات الغذائية
|13.96
|0.72
|سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية
|4.37
|0.69
|الإخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي
|3.87
|0.52
|ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية
|9.8
|0.31
|جهينة للصناعات الغذائية
|8.33
|0.24
|بنك كريدي أجريكول مصر
|43
|0.21
|المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)
|5.4
|0.19
|البنك المصري لتنمية الصادرات
|7.71
|0.13
|المجموعه المالية هيرمس القابضة
|17.16
|0.12
|العبوات الطبية
|0.817
|0.12
|بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنية
|12.41
|0.08
|سبيد ميديكال
|1.498
|0.07
أسعار الأسهم التي لم تتغير بنهاية تعاملات اليوم
|اسم الورقة المالية
|سعر الإقفال بالجنيه
|نسبة التغير
|بنك قطر الوطني الاهلي
|46.03
|0
|بنك التعمير والاسكان
|43
|0
|العامة لمنتجات الخزف والصيني
|2.54
|0
|العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير
|9.72
|0
|زهراء المعادي للاستثمار والتعمير
|7.44
|0
|الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة
|3.76
|0
|الاستثمار العقاري العربي – اليكو
|0.378
|0
|القاهرة للاسكان والتعمير
|10.35
|0
|الشمس للاسكان والتعمير
|4.08
|0
|العبور للاستثمار العقارى
|5.03
|0
|العربية لاستصلاح الاراضي
|7.86
|0
|اراب للتنمية والاستثمار العقاري
|0.478
|0
|العامة للصوامع والتخزين
|37.88
|0
|بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات
|1.13
|0
|راية القابضة للأستثمارات المالية
|4.98
|0
|Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات
|4.49
|0
|جينيال تورز
|1.757
|0
|مرسى مرسى علم للتنمية السياحية
|0.575
|0
|عبر المحيطات للسياحه
|0.042
|0
|غاز مصر
|55.5
|0
|الالومنيوم العربية
|15.08
|0
|المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )
|2.13
|0
|روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك
|5.8
|0
|العربية للاسمنت
|3.52
|0
|ليسيكو مصر
|2.37
|0
|اسمنت بورتلاند طرة المصرية
|7.15
|0
|مصر بنى سويف للاسمنت
|15
|0
|اسمنت سيناء
|6.48
|0
|العربية للمحابس
|0.629
|0
|الاسكندرية لاسمنت بورتلاند
|5.7
|0
|المهندس للتأمين
|9.26
|0
|السعودية المصرية للاستثمار والتمويل
|25.14
|0
|العرفة للاستثمارات والاستشارات
|0.114
|0
|القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية
|3.93
|0
|برايم القابضة للاستثمارات المالية
|3.5
|0
|الاسماعيلية مصر للدواجن
|1.689
|0
|المصرية للدواجن
|1.545
|0
|الصناعات الغذائية العربية-دومتى
|8.91
|0
|الدلتا للسكر
|10.56
|0
|مطاحن شرق الدلتا
|97.76
|0
|مطاحن ومخابز شمال القاهرة
|14.38
|0
|مطاحن مصر الوسطي
|28.97
|0
|عبور لاند للصناعات الغذائية
|5.6
|0
|العربية للادوية والصناعات الكيماوية
|42.75
|0
|النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل
|22.77
|0
|ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية
|9.77
|0
|الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون
|4.38
|0
|العربية للصناعات الهندسية
|4.64
|0
|الكابلات الكهربائية المصرية
|1.302
|0
أسعار الأسهم المنخفضة بختام تعاملات اليوم
|اسم الورقة المالية
|سعر الإقفال بالجنيه
|نسبة التغير
|حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة-2
|0.18
|-17.43
|العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية
|529.68
|-6.4
|ابن سينا فارما
|8.59
|-5.6
|الاولي للاستثمار والتنمية العقارية
|2.29
|-4.98
|جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية
|4
|-4.53
|النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية
|27.12
|-3.93
|شركة مستشفي كليوباترا
|5.64
|-3.59
|شركة النصر للأعمال المدنية
|10.03
|-3.37
|بلتون المالية القابضة
|2.31
|-3.35
|الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية
|20
|-3.29
|الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى
|0.851
|-3.19
|بى اى جى للتجارة والاستثمار
|0.733
|-3.17
|المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى
|4.31
|-3.15
|الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي
|9.88
|-2.56
|الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
|10.05
|-2.52
|الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD
|0.536
|-2.37
|جى بى اوتو
|3.7
|-2.37
|السويس للاسمنت
|8.03
|-2.31
|الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول
|2.72
|-2.16
|العقارية للبنوك الوطنية للتنمية
|6.05
|-2.1
|مدينة نصر للاسكان والتعمير
|4.78
|-2.05
|المالية و الصناعية المصرية
|11.44
|-2.05
|المصرية للمنتجعات السياحية
|2.48
|-1.98
|الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)
|5.02
|-1.95
|الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
|1.172
|-1.92
|المصرية للاتصالات
|10.37
|-1.89
|اجواء للصناعات الغذائية – مصر
|3.69
|-1.86
|بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية
|5.32
|-1.85
|السويدى اليكتريك
|11.23
|-1.75
|بالم هيلز للتعمير
|1.826
|-1.62
|القاهرة للدواجن
|4.34
|-1.59
|بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية
|6.84
|-1.58
|الدوليه للمحاصيل الزراعيه
|2.54
|-1.55
|النساجون الشرقيون للسجاد
|10.33
|-1.53
|القناة للتوكيلات الملاحية
|13
|-1.52
|فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية
|8.11
|-1.46
|إعمار مصر للتنمية
|2.74
|-1.44
|البويات والصناعات الكيماوية – باكين
|21.03
|-1.41
|اوراسكوم للتنمية مصر
|6.33
|-1.4
|سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية
|4.22
|-1.4
|حديد عز
|10.84
|-1.36
|الملتقي العربي للاستثمارات
|10.13
|-1.36
|الاسكندرية للزيوت المعدنية
|3.69
|-1.34
|المتحدة للاسكان والتعمير
|2.96
|-1.33
|الصناعات الكيماوية المصرية – كيما
|5.21
|-1.33
|القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية
|2.26
|-1.31
|شارم دريمز للاستثمار السياحى
|3.8
|-1.3
|سيدى كرير للبتروكيماويات
|9.1
|-1.3
|النصر للملابس والمنسوجات – كابو
|0.78
|-1.27
|المجموعه المصريه العقاريه
|2.37
|-1.25
|رمكو لانشاء القرى السياحيه
|2.53
|-1.17
|مصر الوطنية للصلب – عتاقة
|0.7
|-1.13
|مينا للاستثمار السياحي والعقاري
|3.58
|-1.1
|مجموعة طلعت مصطفى القابضة
|8.13
|-1.09
|العربية المتحدة للشحن والتفريغ
|0.668
|-1.04
|جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى
|3.1
|-0.96
|السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك
|13.58
|-0.95
|ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية
|3.14
|-0.95
|المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو
|66
|-0.95
|العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب
|2.13
|-0.93
|مصر للالومنيوم
|14.09
|-0.91
|المصرية لصناعة النشا والجلوكوز
|10.16
|-0.88
|مصر الجديدة للاسكان والتعمير
|24.03
|-0.83
|الحديد والصلب المصرية
|2.38
|-0.83
|مصر للاسمنت – قنا
|7.21
|-0.83
|سماد مصر (ايجيفرت)
|4
|-0.74
|ارابيا انفستمنتس هولدنج
|0.284
|-0.7
|العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا
|4.35
|-0.68
|مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب
|0.611
|-0.65
|البنك التجاري الدولي (مصر)
|82.27
|-0.64
|العربية لحليج الأقطان
|1.573
|-0.63
|مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو
|60.48
|-0.54
|القابضة المصرية الكويتية
|1.292
|-0.54
|جنوب الوادى للاسمنت
|1.542
|-0.52
|ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية
|20.92
|-0.48
|مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر
|12.38
|-0.4
|اوراسكوم للاستثمار القابضه
|0.554
|-0.36
|التعمير والاستشارات الهندسية
|14.55
|-0.34
|اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية
|12.64
|-0.32
|بنك البركة مصر
|9.72
|-0.31
|الاهلي للتنمية والاستثمار
|6.51
|-0.31
|اسيك للتعدين – اسكوم
|6.98
|-0.29
|المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)
|7.07
|-0.28
|دايس للملابس الجاهزة
|1.778
|-0.17
|اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي
|101.83
|-0.17
|القاهرة للزيوت والصابون
|11.58
|-0.17
|الوادى العالمية للاستثمار و التنمية
|6.77
|-0.15
|بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار
|0.987
|-0.1