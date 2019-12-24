أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 24-12-2019

تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية “السوق الرئيسى – بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، الموافق 24 ديسمبر 2019 ، مع تقسيمها لـ3 فئات وفقًا لتحركات أسعار الأسهم صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات على مستويات أمس.

وخسرت الأسهم المقيدة 4.5 مليار جنيه ليغلق رأس المال السوقى عند مستوى 697 مليار جنيه مقابل 701.7 مليار جنيه مسجلة بنهاية تعاملات جلسة أمس.

وانخفض مؤشر “egx30” الرئيسى بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 13805 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.36% إلى 526 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.48% إلى 1384 نقطة.

أسعار الأسهم المرتفعة بتداولات اليوم

اسم الورقة المالية سعر الإقفال بالجنيه نسبة التغير المصريين للإسكان والتنمية والتعمير 2.32 6.42 الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية 3.71 6.3 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.19 4.97 مصر جنوب أفريقيا للاتصالات 0.206 4.57 العامة لصناعة الورق – راكتا 5.48 3.98 بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا 21.94 3.83 الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف 0.222 3.74 البنك المصري الخليجي 0.538 3.07 الدولية للصناعات الطبية إيكمي 0.567 2.72 اودن للاستثمارات المالية 2.55 2.41 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك 2.32 2.2 مطاحن ومخابز الإسكندرية 9.17 1.89 الشرقية – إيسترن كومبانى 15.31 1.8 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 5.49 1.48 مصر لصناعة الكيماويات 6.41 1.26 مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) 0.589 1.2 الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية 106.96 1.09 النعيم القابضة للاستثمارات 0.188 1.08 شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى (نيوداب) 9.02 0.89 العز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة 23.58 0.81 مصر للأسواق الحرة 6.75 0.75 إيديتا للصناعات الغذائية 13.96 0.72 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 4.37 0.69 الإخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي 3.87 0.52 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 9.8 0.31 جهينة للصناعات الغذائية 8.33 0.24 بنك كريدي أجريكول مصر 43 0.21 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 5.4 0.19 البنك المصري لتنمية الصادرات 7.71 0.13 المجموعه المالية هيرمس القابضة 17.16 0.12 العبوات الطبية 0.817 0.12 بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنية 12.41 0.08 سبيد ميديكال 1.498 0.07

أسعار الأسهم التي لم تتغير بنهاية تعاملات اليوم

اسم الورقة المالية سعر الإقفال بالجنيه نسبة التغير بنك قطر الوطني الاهلي 46.03 0 بنك التعمير والاسكان 43 0 العامة لمنتجات الخزف والصيني 2.54 0 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 9.72 0 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 7.44 0 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 3.76 0 الاستثمار العقاري العربي – اليكو 0.378 0 القاهرة للاسكان والتعمير 10.35 0 الشمس للاسكان والتعمير 4.08 0 العبور للاستثمار العقارى 5.03 0 العربية لاستصلاح الاراضي 7.86 0 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.478 0 العامة للصوامع والتخزين 37.88 0 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 1.13 0 راية القابضة للأستثمارات المالية 4.98 0 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 4.49 0 جينيال تورز 1.757 0 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 0.575 0 عبر المحيطات للسياحه 0.042 0 غاز مصر 55.5 0 الالومنيوم العربية 15.08 0 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 2.13 0 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 5.8 0 العربية للاسمنت 3.52 0 ليسيكو مصر 2.37 0 اسمنت بورتلاند طرة المصرية 7.15 0 مصر بنى سويف للاسمنت 15 0 اسمنت سيناء 6.48 0 العربية للمحابس 0.629 0 الاسكندرية لاسمنت بورتلاند 5.7 0 المهندس للتأمين 9.26 0 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 25.14 0 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.114 0 القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 3.93 0 برايم القابضة للاستثمارات المالية 3.5 0 الاسماعيلية مصر للدواجن 1.689 0 المصرية للدواجن 1.545 0 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 8.91 0 الدلتا للسكر 10.56 0 مطاحن شرق الدلتا 97.76 0 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 14.38 0 مطاحن مصر الوسطي 28.97 0 عبور لاند للصناعات الغذائية 5.6 0 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 42.75 0 النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل 22.77 0 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 9.77 0 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون 4.38 0 العربية للصناعات الهندسية 4.64 0 الكابلات الكهربائية المصرية 1.302 0

أسعار الأسهم المنخفضة بختام تعاملات اليوم