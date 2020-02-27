أسعار الأسهم بالبورصة المصرية الخميس 27- 2- 2020

تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية “السوق الرئيسية – بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة اليوم -الخميس- آخر جلسات الأسبوع الجاري، مع تقسيمها لـ 3 فئات وفقًا لحركة الأسعار بالجلسة.
وسيطر الاتجاه الهابط على حركة الأسهم بجلسة اليوم – الخميس- اذ تراجعت أسعار 106 أسهم مقابل صعود 29 سهما مع ثبات 41 سهما على مستويات جلسة أمس الأربعاء.
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر فبراير، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 7.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 666.968 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر “EGX30” بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 13008 نقطة، وهبط مؤشر EGX50 بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 1772 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX70 متساوى الأوزان” بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 1209 نقاط، وهبط مؤشر EGX100 بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 1311 نقطة.
وبلغت قيمة التداول على الأسهم نحو 1.2 مليار جنيه، من خلال التعامل على 275.1 مليون ورقة مالية، عبر تنفيذ 25.7 ألف عملية لعدد 175 شركة.
واستحوذت تعاملات المصريين على 44.92%، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 45.62%، والعرب على 9.46%، واستحوذت المؤسسات على 64.06% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 35.93%.
وسجلت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية صافي بيعي بقيمة 16.3 مليون جنيه، 85.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما سجلت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية صافي شراء بقيمة 32.1 ، 32.4 ، 1.7 ، 35.8 مليون جنيه على التوالي.
أسعار الأسهم المرتفعة بجلسة اليوم
|إسم الورقة المالية
|سعر الإقفال بالجنيه
|نسبة التغير
|مطاحن ومخابز الاسكندرية
|8.68
|6.77
|شارم دريمز للاستثمار السياحى
|3.89
|6.58
|اسمنت سيناء
|6.64
|5.9
|الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
|0.274
|4.98
|العربية للمحابس
|0.598
|4.91
|المالية و الصناعية المصرية
|9.92
|3.98
|الاسماعيلية مصر للدواجن
|3.7
|3.06
|اوراسكوم للاستثمار القابضه
|0.521
|2.76
|الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي
|7.27
|2.54
|جينيال تورز
|1.516
|2.5
|اجواء للصناعات الغذائية - مصر
|2.29
|1.78
|اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية
|14.22
|1.64
|ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية
|10.15
|1.5
|العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا
|4.77
|1.49
|رواد السياحة - رواد
|9.63
|1.37
|شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)
|9.03
|1.35
|بى اى جى للتجارة والاستثمار
|0.68
|1.34
|العبوات الطبية
|0.795
|1.02
|التعمير والاستشارات الهندسية
|15.64
|0.84
|العرفة للاستثمارات والاستشارات
|0.12
|0.84
|شركة النصر للأعمال المدنية
|9.77
|0.72
|الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون
|4.2
|0.72
|المصرية للاتصالات
|12.27
|0.66
|بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية
|4.57
|0.44
|مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو
|50.34
|0.38
|شركة مستشفي كليوباترا
|5.27
|0.38
|الملتقي العربي للاستثمارات
|11.95
|0.34
|اميرالد للاستثمار العقاري
|3
|0.33
|الكابلات الكهربائية المصرية
|1.418
|0.21
|بى انفستمنتس القابضه
|7.21
|0.14
|مطاحن وسط وغرب الدلتا
|110.11
|0.13
|الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية
|105.2
|0.09
الأسهم التي ثبتت على مستويات جلسة أمس
|إسم الورقة المالية
|سعر الإقفال بالجنيه
|نسبة التغير
|بنك كريدي اجريكول مصر
|42
|0
|مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر
|12.5
|0
|المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية
|0.753
|0
|القاهرة للاسكان والتعمير
|12.55
|0
|الوطنية للاسكان للنقابات المهنية
|24.83
|0
|اراب للتنمية والاستثمار العقاري
|0.372
|0
|مصر للفنادق
|14.01
|0
|بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا
|22.13
|0
|جولدن بيراميدز بلازا
|1.521
|0
|الشمس بيراميدز للفنادق والمنشأت السياحية
|2.71
|0
|مرسى مرسى علم للتنمية السياحية
|0.595
|0
|الوادى العالمية للاستثمار و التنمية
|6.27
|0
|عبر المحيطات للسياحه
|0.049
|0
|مصر جنوب افريقيا للاتصالات
|0.18
|0
|فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية
|8.79
|0
|المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات
|0.407
|0
|الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي
|3.46
|0
|الشرقية الوطنية للامن الغذائي
|3.48
|0
|مطاحن ومخابز شمال القاهرة
|14
|0
|العامة للصوامع والتخزين
|35.15
|0
|ايديتا للصناعات الغذائية
|13.95
|0
|جهينة للصناعات الغذائية
|7.99
|0
|عبور لاند للصناعات الغذائية
|5.46
|0
|مصر للزيوت و الصابون
|18
|0
|البدر للبلاستيك
|0.591
|0
|سماد مصر (ايجيفرت)
|4.02
|0
|الدولية للأسمدة والكيماويات
|0.958
|0
|مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية
|0.514
|0
|مصر للاسواق الحرة
|7.1
|0
|القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه
|13.5
|0
|الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)
|36.98
|0
|السعودية المصرية للاستثمار والتمويل
|26.05
|0
|الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه
|3.4
|0
|EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية
|0.486
|0
|جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية
|5
|0
|العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره
|23.13
|0
|العربية للخزف - سيراميكا ريماس
|1.277
|0
|اسمنت بورتلاند طرة المصرية
|6.97
|0
|مصر بنى سويف للاسمنت
|14.24
|0
|الاسكندرية لاسمنت بورتلاند
|5.8
|0
|(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود
|3.5
|0
|الاهرام للطباعة و التغليف
|6.77
|0
|المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو
|73
|0
|الدولية للصناعات الطبية ايكمي
|0.588
|0
|الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية
|20
|0
|دلتا للطباعة والتغليف
|10.95
|0
|الشروق الحديثة للطباعة و التغليف
|18.93
|0
|العربية للصناعات الهندسية
|4.51
|0
الأسهم المنخفضة اليوم
|إسم الورقة المالية
|سعر الإقفال بالجنيه
|نسبة التغير
|بنك قطر الوطني الاهلي
|51
|-0.08
|الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى
|0.962
|-0.1
|الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
|8.75
|-0.11
|مجموعة طلعت مصطفى القابضة
|7.52
|-0.13
|بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية
|14.18
|-0.14
|الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD
|0.542
|-0.18
|الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
|1.139
|-0.26
|المتحدة للاسكان والتعمير
|3.39
|-0.29
|ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية
|3.4
|-0.29
|(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب
|0.652
|-0.31
|مصر الوطنية للصلب - عتاقة
|0.635
|-0.31
|مطاحن مصر العليا
|90
|-0.33
|ابن سينا فارما
|8.39
|-0.36
|الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة
|5.08
|-0.39
|دلتا للانشاء والتعمير
|4.5
|-0.44
|مطاحن مصر الوسطي
|26.86
|-0.52
|القاهرة للزيوت والصابون
|13.24
|-0.6
|العقارية للبنوك الوطنية للتنمية
|4.72
|-0.63
|العربية للادوية والصناعات الكيماوية
|47.14
|-0.63
|العامة لمنتجات الخزف والصيني
|2.54
|-0.78
|جى بى اوتو
|2.52
|-0.79
|مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب
|0.61
|-0.81
|بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار
|1.044
|-0.85
|الشمس للاسكان والتعمير
|2.29
|-0.87
|سيدى كرير للبتروكيماويات
|7.94
|-0.87
|النساجون الشرقيون للسجاد
|10.42
|-0.95
|البنك التجاري الدولي (مصر)
|82.56
|-1.01
|بالم هيلز للتعمير
|1.409
|-1.05
|ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية
|11.67
|-1.1
|زهراء المعادي للاستثمار والتعمير
|7.65
|-1.16
|فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية
|8.79
|-1.24
|الشرقية - ايسترن كومباني
|14.34
|-1.24
|حديد عز
|7.98
|-1.24
|ليسيكو مصر
|2.33
|-1.27
|القناة للتوكيلات الملاحية
|10.84
|-1.28
|الاستثمار العقاري العربي - اليكو
|0.382
|-1.29
|رمكو لانشاء القرى السياحيه
|2.25
|-1.32
|العربية المتحدة للشحن والتفريغ
|0.573
|-1.38
|مينا للاستثمار السياحي والعقاري
|4.19
|-1.41
|السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك
|12.26
|-1.45
|اسيك للتعدين - اسكوم
|6.1
|-1.45
|المصرية لصناعة النشا والجلوكوز
|8.72
|-1.58
|الحديد والصلب المصرية
|1.87
|-1.58
|جلاكسو سميثكلاين
|10.6
|-1.58
|المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى
|4.33
|-1.59
|الصناعات الكيماوية المصرية - كيما
|4.93
|-1.6
|غاز مصر
|53.12
|-1.68
|العربية للاسمنت
|3.41
|-1.73
|الصناعات الغذائية العربية-دومتى
|7.91
|-1.74
|العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب
|2.26
|-1.74
|جنوب الوادى للاسمنت
|1.243
|-1.82
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
|4.81
|-1.84
|جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى
|3.15
|-1.87
|مصر للاسمنت - قنا
|7.22
|-1.9
|ارابيا انفستمنتس هولدنج
|0.255
|-1.92
|النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية
|23.39
|-2.05
|الاهلي للتنمية والاستثمار
|5.64
|-2.08
|دايس للملابس الجاهزة
|1.15
|-2.13
|القاهرة للدواجن
|3.62
|-2.16
|البويات والصناعات الكيماوية - باكين
|15.95
|-2.21
|مصر للالومنيوم
|12.03
|-2.27
|النعيم القابضة للاستثمارات
|0.172
|-2.27
|بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية
|7.09
|-2.34
|الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف
|0.209
|-2.34
|العربية لحليج الأقطان
|1.323
|-2.36
|يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك
|2.01
|-2.43
|مدينة نصر للاسكان والتعمير
|4.26
|-2.52
|الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول
|2.25
|-2.6
|الدوليه للمحاصيل الزراعيه
|2.24
|-2.61
|المنصورة للدواجن
|3.59
|-2.71
|اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي
|86.58
|-2.73
|مصر الجديدة للاسكان والتعمير
|5.57
|-2.79
|Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات
|5.2
|-2.8
|ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية
|16.73
|-2.85
|الالومنيوم العربية
|15.59
|-2.87
|البنك المصري لتنمية الصادرات
|8.75
|-2.89
|العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية
|500
|-2.91
|النصر للملابس والمنسوجات - كابو
|0.746
|-2.99
|المجموعه المصريه العقاريه
|2.57
|-3.02
|مصر لصناعة الكيماويات
|5.12
|-3.03
|المهندس للتأمين
|9.51
|-3.06
|بلتون المالية القابضة
|1.82
|-3.19
|الدلتا للسكر
|9.35
|-3.21
|المصرية للمنتجعات السياحية
|2.22
|-3.48
|بنك البركة مصر
|9.6
|-3.52
|السويدى اليكتريك
|9.45
|-3.67
|القابضة المصرية الكويتية
|1.142
|-3.71
|السويس للاسمنت
|7.22
|-3.73
|المصرية للدواجن
|1.386
|-3.75
|سبيد ميديكال
|2.56
|-3.76
|العامة لصناعة الورق - راكتا
|5.1
|-3.77
|اودن للاستثمارات المالية
|2.51
|-3.83
|بنك التعمير والاسكان
|41.81
|-3.89
|سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية
|4.21
|-4.1
|المصريين للاسكان والتنمية والتعمير
|2.77
|-4.15
|القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية
|2.04
|-4.23
|الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية
|5.19
|-4.24
|المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)
|8.09
|-4.26
|إعمار مصر للتنمية
|2.67
|-4.3
|المجموعه الماليه هيرمس القابضه
|14.51
|-4.48
|الاسكندرية للزيوت المعدنية
|2.94
|-4.55
|المصرية لنظم التعليم الحديثة
|0.855
|-5
|سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية
|4.5
|-5.86
|المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )
|1.267
|-6.22
|اوراسكوم للتنمية مصر
|4.44
|-6.33
|الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)
|19.52
|-6.87
|اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية
|13.31
|-9.27
|وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى
|8.69
|-9.95