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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية الخميس 27- 2- 2020

سيطر الاتجاه الهابط على حركة أسعار الأسهم بجلسة اليوم - الخميس
أحمد علي 4:59 م, الخميس, 27 فبراير 20 4:59 م, الخميس, 27 فبراير 20

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تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية “السوق الرئيسية – بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة اليوم -الخميس- آخر جلسات الأسبوع الجاري، مع تقسيمها لـ 3 فئات وفقًا لحركة الأسعار بالجلسة.

وسيطر الاتجاه الهابط على حركة الأسهم بجلسة اليوم – الخميس- اذ تراجعت أسعار 106 أسهم مقابل صعود 29 سهما مع ثبات 41 سهما على مستويات جلسة أمس الأربعاء.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر فبراير، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 7.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 666.968 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر “EGX30” بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 13008 نقطة، وهبط مؤشر EGX50 بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 1772 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX70 متساوى الأوزان” بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 1209 نقاط، وهبط مؤشر EGX100 بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 1311 نقطة.

وبلغت قيمة التداول على الأسهم نحو 1.2 مليار جنيه، من خلال التعامل على  275.1 مليون ورقة مالية، عبر تنفيذ 25.7 ألف عملية لعدد 175 شركة.

 واستحوذت تعاملات المصريين على 44.92%، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 45.62%، والعرب على 9.46%، واستحوذت المؤسسات على 64.06% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 35.93%.

وسجلت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية صافي بيعي  بقيمة 16.3 مليون جنيه، 85.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما سجلت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية صافي شراء بقيمة 32.1 ، 32.4 ، 1.7 ، 35.8 مليون جنيه على التوالي.

أسعار الأسهم المرتفعة بجلسة اليوم

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
مطاحن ومخابز الاسكندرية8.686.77
شارم دريمز للاستثمار السياحى3.896.58
اسمنت سيناء6.645.9
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.2744.98
العربية للمحابس0.5984.91
المالية و الصناعية المصرية9.923.98
الاسماعيلية مصر للدواجن3.73.06
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.5212.76
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي7.272.54
جينيال تورز1.5162.5
اجواء للصناعات الغذائية - مصر2.291.78
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية14.221.64
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية10.151.5
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا4.771.49
رواد السياحة - رواد9.631.37
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)9.031.35
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.681.34
العبوات الطبية0.7951.02
التعمير والاستشارات الهندسية15.640.84
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.120.84
شركة النصر للأعمال المدنية9.770.72
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون4.20.72
المصرية للاتصالات12.270.66
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.570.44
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو50.340.38
شركة مستشفي كليوباترا5.270.38
الملتقي العربي للاستثمارات11.950.34
اميرالد للاستثمار العقاري30.33
الكابلات الكهربائية المصرية1.4180.21
بى انفستمنتس القابضه7.210.14
مطاحن وسط وغرب الدلتا110.110.13
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية105.20.09

الأسهم التي ثبتت على مستويات جلسة أمس

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير  
بنك كريدي اجريكول مصر420
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر12.50
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية0.7530
القاهرة للاسكان والتعمير12.550
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية24.830
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.3720
مصر للفنادق14.010
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا22.130
جولدن بيراميدز بلازا1.5210
الشمس بيراميدز للفنادق والمنشأت السياحية2.710
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية0.5950
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية6.270
عبر المحيطات للسياحه0.0490
مصر جنوب افريقيا للاتصالات0.180
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية8.790
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.4070
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي3.460
الشرقية الوطنية للامن الغذائي3.480
مطاحن ومخابز شمال القاهرة140
العامة للصوامع والتخزين35.150
ايديتا للصناعات الغذائية13.950
جهينة للصناعات الغذائية7.990
عبور لاند للصناعات الغذائية5.460
مصر للزيوت و الصابون180
البدر للبلاستيك0.5910
سماد مصر (ايجيفرت)4.020
الدولية للأسمدة والكيماويات0.9580
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية0.5140
مصر للاسواق الحرة7.10
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه13.50
الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)36.980
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل26.050
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه3.40
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية0.4860
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية50
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره23.130
العربية للخزف - سيراميكا ريماس1.2770
اسمنت بورتلاند طرة المصرية6.970
مصر بنى سويف للاسمنت14.240
الاسكندرية لاسمنت بورتلاند5.80
(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود3.50
الاهرام للطباعة و التغليف6.770
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو730
الدولية للصناعات الطبية ايكمي0.5880
الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية200
دلتا للطباعة والتغليف10.950
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف18.930
العربية للصناعات الهندسية4.510

الأسهم المنخفضة اليوم

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
بنك قطر الوطني الاهلي51-0.08
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.962-0.1
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع8.75-0.11
مجموعة طلعت مصطفى القابضة7.52-0.13
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية14.18-0.14
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.542-0.18
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.139-0.26
المتحدة للاسكان والتعمير3.39-0.29
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.4-0.29
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.652-0.31
مصر الوطنية للصلب - عتاقة0.635-0.31
مطاحن مصر العليا90-0.33
ابن سينا فارما8.39-0.36
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة5.08-0.39
دلتا للانشاء والتعمير4.5-0.44
مطاحن مصر الوسطي26.86-0.52
القاهرة للزيوت والصابون13.24-0.6
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية4.72-0.63
العربية للادوية والصناعات الكيماوية47.14-0.63
العامة لمنتجات الخزف والصيني2.54-0.78
جى بى اوتو2.52-0.79
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.61-0.81
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار1.044-0.85
الشمس للاسكان والتعمير2.29-0.87
سيدى كرير للبتروكيماويات7.94-0.87
النساجون الشرقيون للسجاد10.42-0.95
البنك التجاري الدولي (مصر)82.56-1.01
بالم هيلز للتعمير1.409-1.05
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية11.67-1.1
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير7.65-1.16
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية8.79-1.24
الشرقية - ايسترن كومباني14.34-1.24
حديد عز7.98-1.24
ليسيكو مصر2.33-1.27
القناة للتوكيلات الملاحية10.84-1.28
الاستثمار العقاري العربي - اليكو0.382-1.29
رمكو لانشاء القرى السياحيه2.25-1.32
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.573-1.38
مينا للاستثمار السياحي والعقاري4.19-1.41
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك12.26-1.45
اسيك للتعدين - اسكوم6.1-1.45
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز8.72-1.58
الحديد والصلب المصرية1.87-1.58
جلاكسو سميثكلاين10.6-1.58
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى4.33-1.59
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما4.93-1.6
غاز مصر53.12-1.68
العربية للاسمنت3.41-1.73
الصناعات الغذائية العربية-دومتى7.91-1.74
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب2.26-1.74
جنوب الوادى للاسمنت1.243-1.82
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية4.81-1.84
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى3.15-1.87
مصر للاسمنت - قنا7.22-1.9
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.255-1.92
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية23.39-2.05
الاهلي للتنمية والاستثمار5.64-2.08
دايس للملابس الجاهزة1.15-2.13
القاهرة للدواجن3.62-2.16
البويات والصناعات الكيماوية - باكين15.95-2.21
مصر للالومنيوم12.03-2.27
النعيم القابضة للاستثمارات0.172-2.27
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية7.09-2.34
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.209-2.34
العربية لحليج الأقطان1.323-2.36
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك2.01-2.43
مدينة نصر للاسكان والتعمير4.26-2.52
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول2.25-2.6
الدوليه للمحاصيل الزراعيه2.24-2.61
المنصورة للدواجن3.59-2.71
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي86.58-2.73
مصر الجديدة للاسكان والتعمير5.57-2.79
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات5.2-2.8
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية16.73-2.85
الالومنيوم العربية15.59-2.87
البنك المصري لتنمية الصادرات8.75-2.89
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية500-2.91
النصر للملابس والمنسوجات - كابو0.746-2.99
المجموعه المصريه العقاريه2.57-3.02
مصر لصناعة الكيماويات5.12-3.03
المهندس للتأمين9.51-3.06
بلتون المالية القابضة1.82-3.19
الدلتا للسكر9.35-3.21
المصرية للمنتجعات السياحية2.22-3.48
بنك البركة مصر9.6-3.52
السويدى اليكتريك9.45-3.67
القابضة المصرية الكويتية1.142-3.71
السويس للاسمنت7.22-3.73
المصرية للدواجن1.386-3.75
سبيد ميديكال2.56-3.76
العامة لصناعة الورق - راكتا5.1-3.77
اودن للاستثمارات المالية2.51-3.83
بنك التعمير والاسكان41.81-3.89
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4.21-4.1
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير2.77-4.15
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية2.04-4.23
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية5.19-4.24
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)8.09-4.26
إعمار مصر للتنمية2.67-4.3
المجموعه الماليه هيرمس القابضه14.51-4.48
الاسكندرية للزيوت المعدنية2.94-4.55
المصرية لنظم التعليم الحديثة0.855-5
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية4.5-5.86
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )1.267-6.22
اوراسكوم للتنمية مصر4.44-6.33
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)19.52-6.87
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية13.31-9.27
وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى8.69-9.95
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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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