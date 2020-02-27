أسعار الأسهم بالبورصة المصرية الخميس 27- 2- 2020

تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية “السوق الرئيسية – بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة اليوم -الخميس- آخر جلسات الأسبوع الجاري، مع تقسيمها لـ 3 فئات وفقًا لحركة الأسعار بالجلسة.

وسيطر الاتجاه الهابط على حركة الأسهم بجلسة اليوم – الخميس- اذ تراجعت أسعار 106 أسهم مقابل صعود 29 سهما مع ثبات 41 سهما على مستويات جلسة أمس الأربعاء.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر فبراير، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 7.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 666.968 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر “EGX30” بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 13008 نقطة، وهبط مؤشر EGX50 بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 1772 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX70 متساوى الأوزان” بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 1209 نقاط، وهبط مؤشر EGX100 بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 1311 نقطة.

وبلغت قيمة التداول على الأسهم نحو 1.2 مليار جنيه، من خلال التعامل على 275.1 مليون ورقة مالية، عبر تنفيذ 25.7 ألف عملية لعدد 175 شركة.

واستحوذت تعاملات المصريين على 44.92%، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 45.62%، والعرب على 9.46%، واستحوذت المؤسسات على 64.06% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 35.93%.

وسجلت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية صافي بيعي بقيمة 16.3 مليون جنيه، 85.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما سجلت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية صافي شراء بقيمة 32.1 ، 32.4 ، 1.7 ، 35.8 مليون جنيه على التوالي.

أسعار الأسهم المرتفعة بجلسة اليوم

إسم الورقة المالية سعر الإقفال بالجنيه نسبة التغير مطاحن ومخابز الاسكندرية 8.68 6.77 شارم دريمز للاستثمار السياحى 3.89 6.58 اسمنت سيناء 6.64 5.9 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.274 4.98 العربية للمحابس 0.598 4.91 المالية و الصناعية المصرية 9.92 3.98 الاسماعيلية مصر للدواجن 3.7 3.06 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.521 2.76 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 7.27 2.54 جينيال تورز 1.516 2.5 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 2.29 1.78 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 14.22 1.64 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 10.15 1.5 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 4.77 1.49 رواد السياحة - رواد 9.63 1.37 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 9.03 1.35 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.68 1.34 العبوات الطبية 0.795 1.02 التعمير والاستشارات الهندسية 15.64 0.84 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.12 0.84 شركة النصر للأعمال المدنية 9.77 0.72 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 4.2 0.72 المصرية للاتصالات 12.27 0.66 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.57 0.44 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 50.34 0.38 شركة مستشفي كليوباترا 5.27 0.38 الملتقي العربي للاستثمارات 11.95 0.34 اميرالد للاستثمار العقاري 3 0.33 الكابلات الكهربائية المصرية 1.418 0.21 بى انفستمنتس القابضه 7.21 0.14 مطاحن وسط وغرب الدلتا 110.11 0.13 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 105.2 0.09

الأسهم التي ثبتت على مستويات جلسة أمس

إسم الورقة المالية سعر الإقفال بالجنيه نسبة التغير بنك كريدي اجريكول مصر 42 0 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 12.5 0 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 0.753 0 القاهرة للاسكان والتعمير 12.55 0 الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 24.83 0 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.372 0 مصر للفنادق 14.01 0 بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا 22.13 0 جولدن بيراميدز بلازا 1.521 0 الشمس بيراميدز للفنادق والمنشأت السياحية 2.71 0 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 0.595 0 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 6.27 0 عبر المحيطات للسياحه 0.049 0 مصر جنوب افريقيا للاتصالات 0.18 0 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 8.79 0 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.407 0 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 3.46 0 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 3.48 0 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 14 0 العامة للصوامع والتخزين 35.15 0 ايديتا للصناعات الغذائية 13.95 0 جهينة للصناعات الغذائية 7.99 0 عبور لاند للصناعات الغذائية 5.46 0 مصر للزيوت و الصابون 18 0 البدر للبلاستيك 0.591 0 سماد مصر (ايجيفرت) 4.02 0 الدولية للأسمدة والكيماويات 0.958 0 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 0.514 0 مصر للاسواق الحرة 7.1 0 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 13.5 0 الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) 36.98 0 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 26.05 0 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 3.4 0 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 0.486 0 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 5 0 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 23.13 0 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 1.277 0 اسمنت بورتلاند طرة المصرية 6.97 0 مصر بنى سويف للاسمنت 14.24 0 الاسكندرية لاسمنت بورتلاند 5.8 0 (لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود 3.5 0 الاهرام للطباعة و التغليف 6.77 0 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 73 0 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 0.588 0 الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية 20 0 دلتا للطباعة والتغليف 10.95 0 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 18.93 0 العربية للصناعات الهندسية 4.51 0

الأسهم المنخفضة اليوم