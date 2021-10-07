اقتصاد وأسواق

أسعار الأسمنت والحديد للمستهلك اليوم 7-10-2021

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك ارتفع الحد الأدنى ليسجل 900 جنيه بدلًا من 800 جنيه.
دعاء حسني 6:00 ص, الخميس, 7 أكتوبر 21 6:00 ص, الخميس, 7 أكتوبر 21

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أسعار الأسمنت والحديد اليوم الخميس 7-10-2021، سجلت ارتفاعًا للحد الأدنى لسعر الطن.

سعر الحديد للمستهلك اليوم

سعر الحديد للمستهلك، اليوم الخميس، سجل زيادة في الحد الأدنى ليبلغ 14.3 ألف جنيه مقابل 14.1 ألف جنيه للطن، فيما استقر الحد الأقصي لسعر الحديد للمستهلك عند 14.8 ألف جنيه للطن، وفقًا لأحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر الأسمنت للمستهلك اليوم

وأوضح أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سعر الأسمنت اليوم للمستهلك ارتفع الحد الأدنى ليسجل 900 جنيه بدلًا من 800 جنيه.

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ويتراوح سعر الأسمنت، اليوم، بين 900 وحتى 1200 جنيه للطن.

وشهدت أسعار الأسمنت زيادات متوالية بدأت منذ منتصف يوليو، ومستمرة حتى الأسبوع الأول من أكتوبر الحالي، واتفقت عدد من الشركات علي زيادات بين 10 و50 جنيهًا للطن خلال الأسبوع الحالي فقط، بخلاف الزيادات التي شهدها سعر طن الأسمنت علي مدار شهر سبتمبر الماضي، وفقًأ للشعبة العامة لمواد البناء.

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كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد وافق، في شهر يوليو الماضي، على خفض شركات الأسمنت البورتلاندي الموجه للبيع محليًّا بنسب بين 10 وحتى 14% تدريجيًّا، وذلك كإحدى الآليات لمواجهة أزمة كورونا، في قرار يستمر من منتصف يوليو الماضي حتى يوليو 2022.

ويصل حجم إنتاج مصر من الأسمنت إلى قرابة 50 ألف طن سنويًّا وهو نفس الاستهلاك المحلي حالياً.

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بقلم دعاء حسني

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