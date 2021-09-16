أسعار الأسمنت والحديد للمستهلك اليوم 16-9-2021

سجلت أسعار الأسمنت للمستهلك، اليوم الخميس 16-9-2021، ارتفاعات جديدة، لتبلغ قيمة الزيادة في بعض الشركات على أسعار الأسمنت 50 جنيهًا للطن منذ الاثنين الماضي حتي اليوم الخميس، ليسجل سعر الطن الأسمنت للمستهلك، اليوم الخميس، بين 1030 وحتى 1130 جنيهًا للطن، مقابل 980 وحتى 1080 جنيهًا سعر طن الأسمنت منتصف الأسبوع الحالي.

سعر الأسمنت للمستهلك من 1030وحتى 1130 جنيهًا للطن

كشف مصدر مسئول بالشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، لـ”المال”، أن شركات الأسمنت أجرت رفعًا لأسعار منتجاتها 3 مرات متتالية، خلال أسبوع فقط، وفي اتفاق مسبق بين الشركات على الرفع وأخطرت وكلاءها من التجار بالزيادات الجديدة.

وتراوحت الزيادات التي أجرتها الشركات علي أسعار الأسمنت بين 10 وحتى 70 جنيهًا للطن الواحد على مدار الأسبوع كاملًا، في زياداتٍ تدريجية تمّت على أكثر من مرة.

ومن بين الشركات التي أعلنت لوكلائها رفع سعر الأسمنت، خلال الأسبوع الحالي، مجموعة السويس للأسمنت، وشركة أسمنت العامرية، في زيادات تدريجية علي مدار الأسبوع.