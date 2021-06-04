أسعار الأسمنت مستقرة اليوم الجمعة.. تعرف عليها

استقرت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة بين 800-850 جنيها للطن للمستهلك ، وبين 670-770 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، وفقا لأحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة. وأضاف الزيني لـ"المال"، أن تراجع الطلب علي الأسمنت بنحو50% خلال الفترة الحالية السبب…

استقرت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة بين 800-850 جنيها للطن للمستهلك ، وبين 670-770 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، وفقا لأحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وأضاف الزيني لـ”المال”، أن تراجع الطلب علي الأسمنت بنحو50% خلال الفترة الحالية السبب وراء استقرار أسعار مواد البناء ومنها الأسمنت.

وتوقع الزيني ، استمرار استقرار أسعار الأسمنت حتى نهاية يونيو الجاري، وتراجع أسعار الحديد قريباً.

ويبلغ عدد الشركات التى تمثل منتجى الأسمنت، 19، منها 18 مملوكة للقطاع الخاص، بواقع 52% استثمارات أجنبية، وفقاً لشعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات.

وتتوزع مصانع الأسمنت على مستوى المحافظات بالصعيد من أسوان، وقنا، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، وبنى سويف، فضلاً عن مصانع بمحافظات الإسكندرية وسيناء والسويس

ولفت الزيني ، الي ان شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة ، بصدد عقد اجتماعا الخميس المقبل للوقوف حول التحديات التي تواجه القطاع ومن بينها الضرائب واشتراطات البناء الجديدة.

وتعد صناعة الأسمنت في مصر من أقدم الصناعات، حيث يرجع تاريخ إنشاء أول مصنع أسمنت في مصر إلي العشرينات من القرن الماضي. تمثل صناعة مواد البناء والتشييد حصة كبيرة من الإقتصاد المصري تقدر بنحو 6- 8.8% من الإجمالي، وهي صناعة ذات كثافة عمالية عالية، وتعتبر صناعة الاسمنت هي أحدى المحركات الرئيسية لصناعة التشييد ومواد البناء. تساهم صناعة الأسمنت وحدها بحوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي، (حوالي 10% من الانتاج القومي الإجمالي للصناعة المصرية)، وفقا لغرفة الاسمنت باتحاد الصناعات.

ويبلغ حجم الإستثمارات في صناعة الأسمنت في مصر: أكثر من 255 مليار جنيه.