اقتصاد وأسواق

أسعار الأسمنت مستقرة اليوم الجمعة.. تعرف عليها

استقرت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة بين 800-850 جنيها للطن للمستهلك ، وبين 670-770 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، وفقا لأحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة. وأضاف الزيني لـ"المال"، أن تراجع الطلب علي الأسمنت بنحو50% خلال الفترة الحالية السبب…

دعاء حسني 1:00 م, الجمعة, 4 يونيو 21 1:00 م, الجمعة, 4 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة بين 800-850 جنيها للطن للمستهلك ، وبين 670-770 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، وفقا لأحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وأضاف الزيني لـ”المال”، أن تراجع الطلب علي الأسمنت بنحو50% خلال الفترة الحالية السبب وراء استقرار أسعار مواد البناء ومنها الأسمنت.

 وتوقع الزيني ، استمرار استقرار أسعار الأسمنت حتى نهاية يونيو الجاري، وتراجع أسعار الحديد قريباً.

ويبلغ عدد الشركات التى تمثل منتجى الأسمنت، 19، منها 18 مملوكة للقطاع الخاص، بواقع 52% استثمارات أجنبية، وفقاً لشعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات.

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 31-5-2021

وتتوزع مصانع الأسمنت على مستوى المحافظات بالصعيد من أسوان، وقنا، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، وبنى سويف، فضلاً عن مصانع بمحافظات الإسكندرية وسيناء والسويس

ولفت الزيني ، الي ان شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة ، بصدد عقد اجتماعا الخميس المقبل للوقوف حول التحديات التي تواجه القطاع ومن بينها الضرائب واشتراطات البناء الجديدة.

اقرأ أيضا  رواتب الصحفيين بجريدة الشعب تثير الجدل في اجتماع لجنة إعلام البرلمان

وتعد صناعة الأسمنت في مصر من أقدم الصناعات، حيث يرجع تاريخ إنشاء أول مصنع أسمنت في مصر إلي العشرينات من القرن الماضي. تمثل صناعة مواد البناء والتشييد حصة كبيرة من الإقتصاد المصري تقدر بنحو 6- 8.8% من الإجمالي، وهي صناعة ذات كثافة عمالية عالية، وتعتبر صناعة الاسمنت هي أحدى المحركات الرئيسية لصناعة التشييد ومواد البناء. تساهم صناعة الأسمنت وحدها بحوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي، (حوالي 10% من الانتاج القومي الإجمالي للصناعة المصرية)، وفقا لغرفة الاسمنت باتحاد الصناعات.

اقرأ أيضا  الكونغو الديمقراطية تتوصل إلى اتفاق تمويل 1.5 مليار دولار من صندوق النقد

ويبلغ حجم الإستثمارات في صناعة الأسمنت في مصر: أكثر من 255 مليار جنيه.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء حسني

ملف الكاتب دعاء حسني

اقرأ أيضاً

التموين: 60% مساهمة مصرية و40% سودانية في رأسمال شركة «التنمية والاستثمارات المتعددة»

محمد مجدي 1:05 م, الجمعة, 4 يونيو 21

المالية : 1100 شركة رفعت نحو 10 ملايين فاتورة إلكترونية بالمراحل الثلاث للمنظومة‎

منى عبدالباري 11:27 ص, الجمعة, 4 يونيو 21

الضرائب : رفع الحجز عن الممولين بعد سداد 1 إلى 5% من المديونية حسب أساس الربط

منى عبدالباري 11:04 ص, الجمعة, 4 يونيو 21

ارتفاع البصل والليمون .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 4-6-2021

الصاوي أحمد 10:41 ص, الجمعة, 4 يونيو 21

أسعار البيض اليوم 4-6-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:49 ص, الجمعة, 4 يونيو 21

بورصة الدواجن اليوم 4-6-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:44 ص, الجمعة, 4 يونيو 21