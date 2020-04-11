أسعار الأسمنت في مصر ..و«لافارج» تخفض طن الممتاز 50 جنيها

الركود الحاد في المبيعات يرجع إلى تراجع حركة البناء من جانب المواطنين بعد قرار الحكومة بمحاربة أى بناء مخالف بالإضافة إلى حظر التجول والمخاوف من انتشار فيروس كورونا.

أعلنت شركة لافارج للأسمنت خفض أسعار أسمنت الممتاز بداية من السبت 11-4–2020 ليتراجع أسعار الأسمنت في مصر الخاص بالشركة بنحو 50 جنيها للطن.

وقال محمد عادل مدير تسويق بشركة وادي النيل للأسمنت في تصريحات لـ”المال”، إن شركة أرسلت أخطارا للوكلاء والتجار يفيد بهبوط أسعارها لتسجل نحو 900 جنيها للطن للمستهلك.

وأضاف عادل أن سعر أسمنت الممتاز سقارة يسجل نحو 850 جنيها للطن ، فيما كان يسجل الطن الممتاز كان يسجل منذ منتصف مارس نحو 950 جنيها.

أسباب تراجع سعر الأسمنت في مصر

وأرجع عادل الركود الحاد في المبيعات إلى تراجع حركة البناء من جانب المواطنين بعد قرار الحكومة بمحاربة أى بناء مخالف بالإضافة إلى حظر التجول والمخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأشار الى أن قيام الحكومة بخفض الغاز والمحروقات ساهم في خفض الأسعار بعد إعلان الحكومة مؤخرا خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

واجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية امس ، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها.

واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير/ مارس 2020، مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019، وأخذت فى اعتبارها أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى يتعديل الأسعار صعودًا وهبوطًا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.

وقررت اللجنة تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.

وبناءً على ذلك فقد تقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائى كما يلى:

-البنزين 95، 8.50 جنيه للتر.

– البنزين 92، 7.50 جنيه للتر.

– البنزين 80، 6.25 جنيه للتر

-كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن.

وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباحا يوم السبت 11 ابريل 2020، مع ثبات وعدم تغيير باقي أسعار المنتجات البترولية.

وتتوزع مصانع الأسمنت، على مستوي المحافظات بمحافظات الصعيد في كل من أسوان وقنا وسوهاج والمنيا وأسيوط وبني سويف، فضلاً عن مصانع بمحافظات إسكندرية وسيناء والسويس.

وارتفعت صادرات الأسمنت خلال الفترة يناير لأغسطس 2019 بنحو 17%، لتبلغ 104 ملايين دولار، مقابل 89 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لآخر تقرير صادر عن المجلس التصدير لمواد البناء.

وتم التصدير خلال 8 أشهر الأولى من 2019 إلى 58 دولة منها 17 دولة تم التصدير لها لأول مرة هذا العام، بقيمة 2.581 مليون دولار.