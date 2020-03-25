أسعار الأسمنت في مصر .. والسويدي للأسمنت ترفع الطن 80 جنيها

اعلنت شركة السويدي للأسمنت زيادة أسعارها بداية من اليوم 25-3-2020 ليرتفع أسعار الأسمنت في مصر الخاص بالشركة بنحو 80 جنيها للطن. وقال عبدالخالق فرحات أحد تجار مواد البناء، في تصريحات لـ"المال"، أن الشركة أرسلت أخطارا للوكلاء والتجار يفيد بزيادة أسعارها…

اعلنت شركة السويدي للأسمنت زيادة أسعارها بداية من اليوم 25-3-2020 ليرتفع أسعار الأسمنت في مصر الخاص بالشركة بنحو 80 جنيها للطن.

وقال عبدالخالق فرحات أحد تجار مواد البناء، في تصريحات لـ”المال”، أن الشركة أرسلت أخطارا للوكلاء والتجار يفيد بزيادة أسعارها لتسجل نحو 900 جنيها للطن تجاري.

وأضاف فرحات أن سعر اسمنت السويس كان يسجل منذ منتصف مارس نحو 820 جنيها ، لافتا إلى أن الزيادة غير مبررة في ظل الأوضاع الحالية.

وأشار أيضا إلى أن الحكومة أعلنت مؤخرا خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.

وأكد فرحات أنه من غير المبرر تلك الزيادات في ظل القرارات الحكومية بتشجيع الصناعه وخفض الأعباء على الصناعة، بالإضافة إلى حالة الركود التى يعاني منها قطاع الاسمنت مع تراجع المبيعات بشكل قوي مؤخرا مع الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وتتوزع مصانع الأسمنت، على مستوي المحافظات بمحافظات الصعيد في كل من أسوان وقنا وسوهاج والمنيا وأسيوط وبني سويف، فضلاً عن مصانع بمحافظات إسكندرية وسيناء والسويس.

وارتفعت صادرات الأسمنت خلال الفترة يناير لأغسطس 2019 بنحو 17%، لتبلغ 104 ملايين دولار، مقابل 89 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لآخر تقرير صادر عن المجلس التصدير لمواد البناء.

وتم التصدير خلال 8 أشهر الأولى من 2019 إلى 58 دولة منها 17 دولة تم التصدير لها لأول مرة هذا العام، بقيمة 2.581 مليون دولار.

وتضمنت (زامبيا روديسيا الشمالية- فيتنام- فرنسا – المانيا الاتحادية- الصين الشعبية- جزر سليمان- سانت فنسنت، بنما، قبرص، ايطاليا، اليونان، اليابان، سلوفينيا، اثيوبيا، رومانيا،اسبانيا، ملاوي)، وفقًا للتقرير.