أسعار الأسمنت في مصر اليوم 20-5-2020 والسويس تخفض الطن 50 جنيها

يواجه الأسمنت حالة الركود الحاد في المبيعات وتراجع حركة البناء من جانب المواطنين بعد قرار الحكومة بمحاربة أى بناء مخالف، ووقف كل تصاريح البناء خلال الفترة الحالية، مما أسهم في تراجع حركة الإقبال.

أعلنت شركة السويس للأسمنت خفض أسعار أسمنت بداية من اليوم الأربعاء 20-5-2020 ليتراجع أسعار الأسمنت في مصر الخاص بالشركة بنحو 50 جنيهًا للطن.

قال عبد الخالق فرحات، رئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء، في تصريحات، لـ”المال”، إن الشركة أرسلت أخطارًا للوكلاء والتجار يفيد بهبوط أسعارها لتسجل نحو 800 جنيهًا للطن للمستهلك.

وأضاف أن سعر الطن أسمنت الخاص بالسويس كان يسجل منذ بداية شهر مايو الحالي نحو 850 جنيها.

أسباب تراجع أسعار الأسمنت في مصر

وأرجع فرحات تراجع أسعار الأسمنت إلى الركود الحاد في المبيعات وتراجع حركة البناء من جانب المواطنين بعد قرار الحكومة بمحاربة أى بناء مخالف، ووقف كل تصاريح البناء خلال الفترة الحالية، مما أسهم في تراجع حركة الإقبال.

وأكد أن قرارات مجلس الوزراء بحظر بشكل اكبر وغلق المحال التجارية خلال الاسبوع المقبل سيؤثر على حركه المبيعات

وأشار إلى أن دخول شهر رمضان بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا أسهم في تراجع حركة المبيعات؛ نظرًا لصعوبة النقل بين المحافظات خلال أوقات الحظر، لافتًا إلى أن قيام الحكومة بخفض الغاز والمحروقات أسهم في خفض الأسعار، بالاضافة الى خفض أسعار الكهرباء للمصانع.

واجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، مطلع مايوالجارى، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، وقررت خفض أسعار البنزين بنحو 25 قرشًا لكل لتر، بالإضافة إلى تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/ طن.

وتتوزع مصانع الأسمنت، على مستوى المحافظات بمحافظات الصعيد في كل من أسوان وقنا وسوهاج والمنيا وأسيوط وبني سويف، فضلًا عن مصانع بمحافظات إسكندرية وسيناء والسويس.

وارتفعت صادرات الأسمنت، خلال الفترة يناير لأغسطس 2019، بنحو 17%، لتبلغ 104 ملايين دولار، مقابل 89 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لآخِر تقرير صادر عن المجلس التصديرى لمواد البناء.

وتم التصدير خلال 8 أشهر الأولى من 2019 إلى 58 دولة، منها 17 دولة تم التصدير لها لأول مرة هذا العام، بقيمة 2.581 مليون دولار.