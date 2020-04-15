أسعار الأسمنت في مصر اليوم .. والسويدي ولافارج يخفضان أسعارهما 30 جنيها للطن

أعلنت شركتا السويدي للأسمنت ولافارج عن خفض أسعار الأسمنت في مصر اليوم 15-4-2020 بواقع 30 جنيها للطن ، والتى تعد المرة الثانية التى تخفض فيهما الشركتان أسعارهما للمرة الثانية خلال الأسبوع. قال عبدالخالق فرحات رئيس شركة المتحدة للتجارة والمقاولات، لـ”المال”،…

أعلنت شركتا السويدي للأسمنت ولافارج عن خفض أسعار الأسمنت في مصر اليوم 15-4-2020 بواقع 30 جنيها للطن ، والتى تعد المرة الثانية التى تخفض فيهما الشركتان أسعارهما للمرة الثانية خلال الأسبوع.

قال عبدالخالق فرحات رئيس شركة المتحدة للتجارة والمقاولات، لـ”المال”، إن شركة لافارج للأسمنت أرسلت أخطارا للوكلاء والتجار يفيد بهبوط أسعار أسمنت الممتاز لتسجل نحو 880 جنيها للطن للمستهلك.

عبدالخالق فرحات، أحد تجار مواد البناء

وأضاف أن السعر قد يزداد نحو 20 جنيها ببعض المحافظات نتيجة نولون النقل ، لافتا إلى أن سعر طن أسمنت الممتاز ، كان يسجل منذ بداية أبريل الجاري نحو 910 جنيهات.

ولفت إلى أن شركة السويدي للأسمنت أرسلت إخطارا آخرا يفيد بتراجع أسعار الأسمنت بنحو 30 جنيها ليسجل الطن نحو 880 جنيها سعر مستهلك، ويعد أيضا هو التراجع لثاني مرة خلال أسبوع.

أسباب خفض سعر أسمنت السويدي

وأشار إلى أن قيام الحكومة بخفض الغاز والمحروقات ساهم في خفض الأسعار بعد إعلان الحكومة مؤخرا خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وأرجع الأسباب إلى توقف بعض المشروعات بالاضافة الى لجوء بعض الشركات لحلول لتصريف المخزون بمصانعها نتيجة الركود الحاد في المبيعات نتيجة تراجع حركة البناء من جانب المواطنين بعد قرار الحكومة بمحاربة اى بناء مخالف بالاضافة الى حظر التجول والمخاوف من انتشار فيروس كورونا. السويدي للأسمنت

ولفت إلى أن قيام الحكومة بخفض اسعار البنزين والمازوت من الممكن ان يساهم في تراجع الاسعار وزيادة الطاقة الانتاجية لبعض المصانع.

واجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الخميس الماضي ، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها.

وبناءً على ذلك فقد تقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائى كما يلى:

-البنزين 95، 8.50 جنيه للتر.

– البنزين 92، 7.50 جنيه للتر.

– البنزين 80، 6.25 جنيه للتر

-كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن.

وتتوزع مصانع الأسمنت، على مستوي المحافظات بمحافظات الصعيد في كل من أسوان وقنا وسوهاج والمنيا وأسيوط وبني سويف، فضلاً عن مصانع بمحافظات إسكندرية وسيناء والسويس