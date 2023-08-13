أسعار الأسمنت في مصر .. السويس يلحق بالممتاز ويعلن زيادة الطن بداية من الثلاثاء

اعلن مصنع السويس للأسمنت عن زيادة أسعار الأسمنت في مصر بداية من الثلاثاء المقبل 15-8-2023 بواقع 30 جنيه للطن في الأسواق بعد اعلان عدد من المصانع الاخري زيادات ايضا ابرزها لافارج والتى رفعت سعر أسمنت الممتاز

قال عبدالخالق فرحات رئيس شركة نيو دلتا لمواد البناء ، في تصريحات ل “المال” ان مصنع السويس للأسمنت اخطر عملائه في رسالة تتضمن انه سيتم زيادة سعر الطن السويس للاسمنت الي 1830 جنيها للتجار بدلا من 1800 جنيه حاليا.

واشار الى ان سعر الطن للمستهلك سيصل لنحو 1900 جنيها بعد اضافة النولون كما ان السعر قد يختلف لبعض المحافظات والاماكن الحدودية والنائية.

واضاف فرحات ان أسعار الأسمنت في مصر السويس مقاوم سيصل الى 1870 جنيها للطن تجاري .

واكد رئيس شركة نيو دلتا لمواد البناء ان السوق يشهد حالة ركود كبيرة في الوقت الحالي ، فيما تسعي بعض الشركات للتصدير لتحقيق عوائد تساهم في زيادة الحصيلة الدولارية لديها

وكانت مصادر مسئولة في قطاع مواد البناء ، قد كشفت للمال عن قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابع لوزارة التجارة والصناعة بمخاطبة مصانع الأسمنت بموافقته على مد مهلة سريان قرار خفض إنتاج الأسمنت لنحو 23 شركة منتجة لمدة عام إضافي.

وكان عدد من الشركات المحلية عاملة في مجال انتاج الاسمنت قد طالبت جهاز حماية المنافسة بتمديد قرار خفض الإنتاج لمدة عام آخر.

ويصل قيمة إنتاج السوق المصرية من الأسمنت لنحو 80 مليون طن، بينما الإنتاج الفعلي للأسمنت يقدر بما يقرب من 55 مليون طن وذلك بحسب أحدث التقارير الصادرة عن اتحاد الصناعات المصرية.