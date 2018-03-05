أسعار الأسمنت تواصل الارتفاع والممتاز يصل إلى 1070 جنيها للطن

عمر سالم:أعلنت شركة لافارج للأسمنت عن زيادة أسعارها بداية من غدٍ الثلاثاء 6 مارس بنحو 70 جنيها للطن. وقال أحد تجار الأسمنت، فى تصريحات، لـ"المـال"، إن الشركة أرسلت إخطارًا بالأسعار ليسجل أسمنت الممتاز سقارة نحو 1070 جنيهًا للطن تسليم مصنعوأشار إلى أن سعر طن الأسمنت العادي المعبأ س

عمر سالم:

أعلنت شركة لافارج للأسمنت عن زيادة أسعارها بداية من غدٍ الثلاثاء 6 مارس بنحو 70 جنيها للطن.

وقال أحد تجار الأسمنت، فى تصريحات، لـ”المـال”، إن الشركة أرسلت إخطارًا بالأسعار ليسجل أسمنت الممتاز سقارة نحو 1070 جنيهًا للطن تسليم مصنع

وأشار إلى أن سعر طن الأسمنت العادي المعبأ سيصل للمستهلك لنحو 1170 جنيه للطن وهو ارتفاع تاريخي.

وأوضح أن سعر أسمنت الممتاز سقارة سيصل لنحو 1050 جنيهًا للطن سعر مصنع ، فيما يصل سعر أسمنت نوع قاهر البحار إلى نحو 1110 جنيهًا للطن تسليم مصنع ونحو 1200 جنيه للمستهلك.