أسعار الأسمنت تواصل الارتفاع.. والحديد يتراجع

المرسى عزتفى الوقت الذى بدأت فيه شركات الحديد، خفض سعر الطن، خاطبت شركات الأسمنت وكلاءها بزيادة سعره للمستهلك النهائى للأسبوع الثانى.وقال تامر عفيفى، رئيس مجلس إدارة «النجم ستيل»، إن الشركات الاستثمارية، بدأت خلال الأسبوع الجارى خفض أسعارها لطن الحديد «تسليم المصنع»، ليتر

المرسى عزت

فى الوقت الذى بدأت فيه شركات الحديد، خفض سعر الطن، خاطبت شركات الأسمنت وكلاءها بزيادة سعره للمستهلك النهائى للأسبوع الثانى.

وقال تامر عفيفى، رئيس مجلس إدارة «النجم ستيل»، إن الشركات الاستثمارية، بدأت خلال الأسبوع الجارى خفض أسعارها لطن الحديد «تسليم المصنع»، ليتراوح بين 11550 – 11600 جنيه، مقارنة بـ 11700 الأسبوع الماضى.

وأشار إلى أن شركات طنطا و«المعادى ستيل» و«بيانكو» تبيع طن الحديد بنحو 11550 جنيها، فى حين يبلغ سعر «حديد الجيوشى» 11600 جنيهاً، و«الكومى» 11750جنيهاً «تسليم المصنع».

وأضاف أن مبيعات الحديد انخفضت إلى %40 حاليا، مقارنة مع %70الشهر الماضى،لافتا إلى أن المبيعات فى حالة هدوء شديد.

وأشار إلى أن سعر الطن للمستهلك، بالمصانع الاستثمارية، يصل إلي 11800 – 11900 جنيها، ويتراوح بين 12100 – 12150 جنيها للمصانع الكبرى.

وأكد أن مبيعات «التجارى»، والتى تتم بين التجار، تصل إلي %30 و النسبة المتبقية، من نصيب الأفراد وشركات المقاولات.

فى سياق متصل، قال عبدالعزيز قاسم، سكرتير الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن شركات الأسمنت أبلغت موزعيها هذا الأسبوع بزيادة 10 جنيهات فى سعر الطن للمستهلك، ليصل إلي890 جنيها.

وأضاف أن الشركات بدأت زيادات متوالية لأسعار الأسمنت للمستهلك، بواقع 10 جنيهات للطن الأسبوع الماضى، ومثلها للأسبوع الجارى.

وأشار إلى أن سعر الطن «تسليم المصنع» من الشركات تصل إلي 950 جنيها، فيما تقوم الشركات بإجراء تسويات (دفع مبالغ مالية للوكلاء فرقا عن أسعار «تسليم المصنع»، وأسعار الأسواق).

ولفت إلى أن المبيعات فى القاهرة والإسكندرية تعد جيدة، مقارنة بمبيعات الوجه البحرى، والصعيد، والتى تعانى من انخفاض شديد.

وأكد أن السوق ستبدأ الانتعاش مع بدايات الشهر المقبل، مع بدء تنفيذ عقود المقاولات والاستثمار.

وتعمل فى السوق المصرية، عدد من كبريات شركات الأسمنت، منها مجموعة السويس للأسمنت، والتى تضم شركات السويس للأسمنت، وحلوان للأسمنت، وطرة للأسمنت، ومجموعة «تيتان للأسمنت»، والتى تضم شركتى بنى سويف للأسمنت والإسكندرية للأسمنت بورتلاند، وشركة «لافارج» المصرية للأسمنت سابقا، وشركة أسمنت أسيوط التابعة لشركة «سيمكس» العالمية، وشركة العربية للأسمنت التابعة، لعدد من المستثمرين الإسبان، إضافة إلى شركة حكومية وحيدة، وهى الشركة القومية للأسمنت.