أسعار الأسمنت تتراجع.. والطن يسجل 800 جنيه للمستهلك

تراجعت أسعار الأسمنت 50 جنيها للطن خلال الأسبوع الحالي، ليبلغ السعر للمستهلك 800 جنيه، مقابل 850 جنيها قبل أسبوع، فيما لا يزال سعر البيع على أرض المصنع بين 640 إلى 730 جنيها لطن الأسمنت، وفقًا لأحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وتابع الزيني، أن زيادة المعروض عن الطلب بنسب تقترب من 20% في ظل برودة الطقس، وتراجع نولون النقل، وزيادة المنافسة السبب وراء تراجع الأسعار خلال الفترة الحالية.

كانت أسعار حديد التسليح قد تراجعت بشكل طفيف، وخفضت شركة حديد عز أسعارها 370 جنيهًا للطن منذ مطلع يناير، تبعها خفض الشركات الأخرى لأسعارها بين 100-150 جنيهًا للطن، ليتراوح سعر الطن للمستهلك 10200 بدلاً من 10570 جنيها.

ويرجع خفض الأسعار رغم من صعودها عالميَا إلى الركود الكبير بالمبيعات، إضافة إلى تراكم المخزون لدى الشركات والمصانع المنتجة، ما أجبر الشركات لخفض هامش الربحية لتحريك السوق.

كان أحمد الزينى قد أشار فى تصريحات سابقة إلى أن الإقبال على استخدام الخرسانة الجاهزة، خفض الطلب المباشر على الأسمنت، وأن الأغلب يلجأ إلى الخرسانة الجاهزة بدلا من شراء رمل وزلط وخلافه، وخلطها لاستخدامها فى البناء، وهو الأمر الذى قد يكون خفض الاستهلاك نسبياً على الأسمنت.

ويبلغ عدد الشركات التى تمثل منتجى الأسمنت، 19 شركة، منها 18 مملوكة للقطاع الخاص، بواقع %52 استثمارات أجنبية، وطاقة إنتاجية 83 مليون طن بفائض 33 مليون طن عن حجم الطلب خلال 2018، وفقاً لشعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات.

وتتوزع مصانع الأسمنت على مستوى المحافظات بمحافظات الصعيد فى من أسوان، وقنا، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، وبنى سويف، فضلاً عن مصانع بمحافظات إسكندرية وسيناء والسويس.

وارتفعت صادرات الأسمنت خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2019، 17% لتبلغ 104 ملايين دولار، مقابل 89 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لآخر تقرير صادر عن المجلس التصدير لمواد البناء.

وخلال 8 أشهر الأولى من 2019 كانت الصادرات إلى 58 دولة منها 17 دولة تم التصدير لها لأول مرة هذا العام، بقيمة 2.581 مليون دولار.

وتضمنت (زامبيا روديسيا الشمالية- فيتنام- فرنسا – ألمانيا- الصين الشعبية- جزر سليمان- سانت فنسنت، بنما، قبرص، إيطاليا، اليونان، اليابان، سلوفينيا، إثيوبيا، رومانيا، إسبانيا، مالاوي)، وفقًا للتقرير.