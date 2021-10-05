أسعار الأسمنت اليوم 5-10-2021 في مصر.. تحلق عند 1200 جنيه للطن

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 5-10-2021، سجلت أرتفاعات جديدة، وأجرت عدد من الشركات المنتجة للأسمنت زيادات بين 10 وحتي 50 جنيها للطن خلال الأسبوع الجاري، ليبلغ سعر طن الأسمنت بين 610 جنيهات للطن كأقل سعر سائد في السوق وحتي…

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 5-10-2021، سجلت أرتفاعات جديدة، وأجرت عدد من الشركات المنتجة للأسمنت زيادات بين 10 وحتي 50 جنيها للطن خلال الأسبوع الجاري، ليبلغ سعر طن الأسمنت بين 610 جنيهات للطن كأقل سعر سائد في السوق وحتي 1050 جنيها كأعلي سعر للطن تسليم أرض المصنع.

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

وكشف أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية لـ”المال”، عن أن سعر الأسمنت اليوم للمستهلك من 800 وحتي 1200 جنيه للطن، لافتًا إلي أنه لأول مرة اليوم تلامس أسعار الأسمنت 1200 جنيه للطن.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

سجل سعر طن الأسمنت اليوم في مصر 1200 جنيه للطن كحد أقصي، بعد ارتفاعات متوالية بدأت منذ منتصف يوليو، ومستمرة حتي الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري، واتفقت عدد من الشركات علي زيادات بين 10-50 جنيها للطن خلال الأسبوع الجاري فقط، بخلاف الزيادات التي شهدها سعر طن الأسمنت علي مدار شهر سبتمبر الماضي،وفقًأ للشعبة العامة لمواد البناء.

ووافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإجتكارية في شهر يوليو الماضي، علي خفض شركات الأسمنت البورتلاندي الموجه للبيع محليًا بنسب بين 10 وحتي 14% تدريجيًا، وذلك كأحد الآليات لمواجهة أزمة كورونا، في قرار يستمر من منتصف يوليو الماضي حتي يوليو 2022.

ويبلغ عدد شركات الأسمنت العاملة في السوق المحلي قرابة 23 شركة.

ويقدر أن يصل حجم إنتاج مصر من الأسمنت حاليًا قرابة 50 مليون طن سنويًأ، وهو نفس الإستهلاك المحلي تقريبًأ، وفقًا للزيني.

سعر طن الأسمنت الأسود اليوم

ويوضح رئيس الشعبة العامة لمواد البناء ، أن سعر الأسمنت تسليم أرض المصنع لأسمنت العريش يبلغ 795 جنيها للطن للأسمنت المستخدم في الخرسانة المسلحة، و610 جنيهات لطن للأسمنت للتشطيبات.

ورغم انخفاض سعره، إلا أن مصنعه يغطي مناطق العريش وإسماعيلية والشرقية ، خاصة وأن تكلفة نولون النقل من سيناء إلي الدلتا كبيرة، وتصل حتي 165 جنيه للطن.

سعر شيكارة الأسمنت اليوم

سعر شيكارة الأسمنت اليوم الثلاثاء سجلت قرابة 50 جنيها، ويصل وزنها لقرابة 50 كيلو