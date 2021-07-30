أسعار الأسمنت اليوم 30-7-2021 في مصر.. توقعات بتحركها خلال يومين

حافظت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 30-7-2021، على استقرارها بين 800 إلى 1000 جنيه للطن للمستهلك، وفقًا لمصدر بالشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر الأسمنت الأسود اليوم

وكانت 23 شركة أسمنت قد تقدمت لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بطلب لخفض الطاقات الإنتاجية للسوق المحلية، وهو ما وافق عليه الجهاز مطلع يوليو الجاري.

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

وقال مصدر بشعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن سعر طن الأسمنت مستقر بين 800 و1000 جنيه للمستهلك، وسط هدوء الطلب بالسوق المحلية، عقب فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

ورجح المصدر أن تشهد أسعار الأسمنت تغييرات للمستهلك خلال يومين.

وكانت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، قد أوصت بمراجعة قرار جهاز حماية المنافسة الخاص بموافقته على خفض الطاقة الإنتاجية للمصانع بناء علي تأثيرات القرار علي سعر الأسمنت للمستهلك وبشكل مستمر كل أسبوعين لتجنب أرتفاع أسعار الأسمنت للمستهلك، خاصة أنها شهدت ارتفاعًا منتصف يوليو الحالي فور صدور موافقة الجهاز على مطلب الشركات.

ويبلغ حجم الاستثمارات في صناعة الأسمنت في مصر، أكثر من 255 مليار جنيه.

وتتوزع مصانع الأسمنت على مستوى المحافظات بالصعيد من أسوان، وقنا، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، وبنى سويف، فضلاً عن مصانع بمحافظات الإسكندرية وسيناء والسويس.

سعر شيكارة الأسمنت اليوم

ويبلغ سعر شيكارة الأسمنت 50 جنيها للشيكارة للمستهلك.