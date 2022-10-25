أسعار الأسمنت اليوم 25-10-2022.. والطن عند مستويات مرتفعة

واصلت أسعار الأسمنت اليوم في مصر الثلاثاء 25-10-2022 ثباتها عن نفس مستوياتها بعد إعلان بعض الشركات زيادة أسعارها، الأسبوع الماضي، بنسب متفاوتة بينهما ما يتراوح بين 30 و100 جنيه للطن.

وعلمت “المال” من أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الأسمنت اليوم ما زالت عند أعلى مستوياتها ليتراوح الطن من 1350 إلى 1550 جنيهًا تسليم أرض المصنع يُضاف إليها قيمة النولون الخاصة بالنقل للمستهلك النهائي.

صادرات مصر من الأسمنت

وتقوم المال في التقرير التالي برصد أسعار الأسمنت اليوم تسليم أرض المصنع كما يلي:

وسجل سعر أسمنت وادي النيل 1450 جنيهًا للطن.

واستقر سعر طن أسمنت حلوان عند 1450 جنيهًا.

واستقر سعر أسمنت السويدي ليصل إلى 1495 جنيهًا.

وسجل سعر طن أسمنت المسلح 1450 جنيهًا.

وبلغ سعر أسمنت النصر 1435 جنيهًا.

ووصل سعر أسمنت لافارج إلى 1500 جنيه.

وأضاف الزيني أن شركات لافارج للأسمنت وبني سويف والفهد رفعت أسعارها مؤخرًا عقب قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال الشهر الحالي، والمتضمن زيادة سعر بيع الغاز الطبيعى المورَّد لصناعة الأسمنت من 5.75 إلى 12 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأكد وجود تراجع كبير في الطلب على الأسمنت داخل السوق المحلية رغم ارتفاع سعر الأسمنت نتيجة صعوبة الحصول على رخص للبناء للقطاع المنزلي، وخاصة لمن تقدَّم بملفات للتصالح في مخالفات البناء، وسط ترقب الجميع للانتهاء من تعديلات القانون.

يُذكر أن صادرات مصر من الأسمنت سجلت ارتفاعًا، خلال الفترة من يناير حتى مايو من العام الحالي، بنسبة 94%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2021.

وبلغ إجمالى الصادرات من الأسمنت المصري 272 مليون دولار، أول 5 أشهر من 2022، مقارنة بالعام الماضي 2021، الذى سجلت فيه الصادرات 140 مليون دولار، وفقًا للمجلس التصديري لمواد البناء.