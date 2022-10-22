أسعار الأسمنت اليوم 22-10-2022 .. واستقرار الطن مع تراجع الطلب

كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية ، عن أستمرار ثبات أسعار الأسمنت اليوم في مصر 22-10-2022 ، عند مستوياته التى سجلها الأسبوع الماضي بعد ارتفاع أسعار 3 مصانع بواقع يتراوح ما بين 30 إلى 100 جنيه للطن.

وأضاف الزيني في تصريحات لـ”المال” أن أسعار الأسمنت اليوم في مصر تتراوح ما بين 1350 إلى 1550 جنيهاً للطن تسليم أرض المصنع يضاف إليها قيمة النولون الخاصة بالنقل للمستهلك النهائي ، فيما يتراجع ويسود الكساد بسوق مواد البناء بشكل عنيف خلال الفترة الحالية.

سعر الأسمنت

وترصد المال في التقرير التالي أسعار الأسمنت اليوم للطن الواحد تسليم أرض المصنع كما يلي:

سعر طن أسمنت المسلح مسجلا 1450 جنيها.

كما استقر سعر أسمنت النصر مسجلا 1435 جنيها.

سعر أسمنت لافارج مسجلا 1500 جنيها.

وسجل سعر أسمنت وادي النيل 1450 جنيه للطن.

واستقر سعر طن أسمنت حلوان عند 1450 جنيها.

واستقر سعر أسمنت السويدي ليصل مسجلا 1495 جنيها.

وأعلنت مصانع لافارج وبني سويف والفهد ارتفاع سعر الأسمنت عقب قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال الشهر الجاري والمتضمن زيادة سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لصناعة الأسمنت من 5.75 إلى 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وكان المهندس أحمد شيرين رئيس شعبة منتجى الأسمنت فى اتحاد الصناعات، قد أوضح أنه سيكون هناك تأثير علي بعض المصانع نتيجة القرار ، لافتاً إنه سيتم دراسة تأثير القرار على الصناعة وتكلفة الإنتاج النهائية والبدائل المتاحة أمام المصانع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – أن نسبة استخدام الغاز فى صناعة الأسمنت تقارب %40 من مزيج الوقود المستخدم، مشيرا إلى أن الفحم والمازوت والمخلفات هى المصادر الأساسية حاليا.

وأكد أن الكميات الموردة من الغاز الطبيعى للمصانع ضئيلة وكانت تساعد على خفض تكاليف الإنتاج بشكل محدود مؤخرا، متابعا إن الشركات ستضطر للتوسع فى استخدام الفحم رغم ارتفاع أسعاره عالميا مؤخرا مما يضعها فى مأزق.