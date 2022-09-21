أسعار الأسمنت اليوم 21-9-2022 .. واستقرار الطن بالأسواق المحلية

أستقرت أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء في مصر 21-9-2022 ، بشكل ملحوظ في الأسواق المحلية بعد ارتفاع الأسبوع الماضي، فيما تترقب الأسواق نتائج اجتماع البنك المركزي غدا الخميس حول سعر الفائدة والسياسات النقدية ومدى تأثيره على المنتجات وخاصة المصانع المحلية.

وتقوم جريدة المال في التقرير التالي برصد أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء في مصر، حيث يتراوح سعر الطن لدى التجار ما بين 1375 إلى 1520 جنيها للطن، بالتزامن مع انخفاض المعروض ما ساهم في زيادة الأسعار داخل السوق المحلية مؤخرا وسط مطالب بضرورة الرقابة على الأسواق وشركات الأسمنت.

وبلغ أسمنت المسلح 1495 جنيهًا في الطن، كما سجل سعر أسمنت النصر 1500 جنيه للطن، والعسكري سجل 1375 جنيهًا، وأسمنت الممتاز الأشهر في مصر والذي بلغ 1500 جنيه غير شامل تكلفة النقل.

سعر الأسمنت اليوم

من جانبه قال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه منذ اصدار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بخفض الطاقة الإنتاجية 23 شركة أسمنت عاملة في السوق، ارتفعت أسعار الأسمنت نحو 80% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر 21 سبتمبر 2022

أسمنت لافارج

استقر سعر أسمنت لافارج «المخصوص» اليوم، ليسجل 1445 جنيهًا للطن.

أسمنت وادي النيل

وثبت متوسط طن أسمنت وادي النيل، ليصل سعره إلى 1415 جنيه للطن.

أسمنت السويدي

سجل متوسط سعر أسمنت السويدي ثباتًا، ليصل إلى 1535 جنيهًا للطن.

سعر طن الأسمنت اليوم

وسجلت أسعار الأسمنت المقاوم بين 1465 و1490 جنيهًا، والأسمنت الأبيض بين 2600 إلى 2700 جنيه.

كان جهاز حماية المنافسة العام الماضي، أصدر قرارًا في يوليو 2021 يسمح بخفض إنتاج مصانع الأسمنت لمدة عام.

وصعدت صادرات مصر من الأسمنت لنحو 336 مليون دولار خلال النصف الاول من العام الجاري، مقابل 197 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 71%، حيث تم التصدير لحوالي 62 دولة.