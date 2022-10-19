أسعار الأسمنت اليوم 19-10-2022.. وتراجع كبير في الطلب بالأسواق

علمت “المال” من أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في الاتحاد العام للغرف التجارية، باستقرار أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 19-10-2022 في بعض المصانع، فيما أعلن البعض الآخر زيادة الأسعار مؤخرًا؛ ومنها لافارج والفهد وبني سويف، بعد زيادة أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت بواقع 109%، الأحد الماضي، لتسجل المليون وحدة حرارية 12 دولارًا.

وقال رئيس شعبة مواد البناء إن أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء تتراوح بين 1300 و1550 جنيه للطن تسليم أرض المصنع غير شاملة نولون النقل للمستهلك النهائي، وتسجل لافارج مصر المالكة لأسمنت الممتاز أعلى سعرًا بواقع 1550 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة

من جانبه أوضح أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، أن نسبة استهلاك الغاز الطبيعي في الأسمنت لم تتجاوز 20% من إجمالي الطاقات المستخدمة، منوهًا بأن 80% من الطاقة الإنتاجية للأسمنت تعتمد على الفحم والمازوت وبعض بدائل الوقود الأخرى.

وقال محب شفيق، أحد تجار مواد البناء، إن أسعار الأسمنت اليوم تشهد ثباتًا ملحوظًا، بالإضافة إلى تراجع كبير في الطلب نظرًا لعدم الانتهاء من تعديلات قانون البناء وصعوبة استخراج التراخيص الخاصة بالبناء.

وأضاف شفيق أن أسمنت المسلح يسجل 1500 جنيه في الطن، كما سجل أسمنت النصر 1500 جنيه للطن، والعسكري سجل 1375 جنيهًا، وأسمنت الممتاز 1550 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

أسعار الأسمنت اليوم

ويبلغ سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 1470 جنيهًا في الطن، فيما بلغ أسمنت حلوان 1490 جنيهًا في الطن، كما بلغ سعر الأسمنت اليوم لدي مصنع السويدي 1500 جنيه في الطن، وسجل أسمنت المخصوص 1480 جنيهًا في الطن.

وسجلت صادرات مصر من الأسمنت، خلال الفترة من يناير حتى مايو من العام الحالي 2022، ارتفاعًا بنسبة 94%، مقارنة بالفترة نفسهامن العام الماضي 2021،

وبلغ إجمالى الصادرات من الأسمنت المصري 272 مليون دولار في أول 5 أشهر من 2022، مقارنة بالعام الماضي 2021 الذى سجلت فيه الصادرات 140 مليون دولار، وفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء.