أسعار الأسمنت اليوم 19-10-2021

سجلت استقراراً عند مستوياتها المرتفعة التي سجلتها منذ أسبوعين بين 900 وحتي 1200 جنيه للطن للمستهلك

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 19-10-2021، سجلت استقراراً عند مستوياتها المرتفعة التي سجلتها منذ أسبوعين بين 900 وحتي 1200 جنيه للطن للمستهلك، وفقاً لما أكده أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وكانت أسعار الأسمنت منخفضة حتي شهر يوليو، قبل أن ترتفع بين 200 و400 جنيه في الطن الواحد للمستهلك.

وبدأت أرتفاعات أسعار الأسمنت عقب قرار جهاز حماية المنافسة بالموافقة علي طلب الإعفاء من الحظر الوارد بالمادة (6) من قانون حماية المنافسة المقدم من الشركات المنتجة للأسمنت بشأن الاتفاق المقترح فيما بينهم لتخفيض الطاقات الإنتاجية الخاصة بمنتج الأسمنت البورتلاندي الموجهة للبيع بالسوق المحلية في مصر بما يضمن الكفاءة الاقتصادية المحققة لهذا الاتفاق وتشغيل كافة المصانع العاملة في هذا القطاع ويقلل من مخاطر خروج بعضها من منظومة الإنتاج لمواجهة التداعيات التي لحقت بهذا القطاع نتيجة انتشار فيروس كورنا العالمي، ليصدر قرار حماية المنافسة منتصف يوليو وليطبق لمدة عام.

وطالبت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الزيني، بإلغاء القرار علي أثر تسببه في أرتفاع أسعار الأسمنت للمستهلك.

ويبلغ عدد منتجي الأسمنت في مصر قرابة 23 شركة، وفقاً للشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.