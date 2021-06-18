أسعار الأسمنت اليوم 18-6-2021 في مصر

سجل سعر طن الأسمنت الأسود اليوم أرقاما متفاوتة بين شركة وأخرى

أسعار الأسمنت سجلت اليوم الجمعة 18-6-2021، بين 790 إلى 990 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

أسعار طن الأسمنت للمستهلك سجلت اليوم الجمعة، نحو 990 جنيها للطن للمستهلك لاسكندرية بورتلاند، و1040 جنيها للطن لأسمنت العامرية، و850 جنيها للطن لأسمنت السويس بما يشمله (أسمنت طرة، أسمنت حلوان، أسمنت السويس)، وذلك وفقا لمحمود مخيمر رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية.

وأوضح مخيمر أن أسعار الأسمنت سجلت 875 جنيها للطن لأسمنت المصريين، و840 جنيها للطن لأسمنت العريش، و890 جنيها للطن لأسمنت السويدي.

سعر شيكارة الأسمنت اليوم في مصر

سجل سعر شيكارة الأسمنت اليوم الجمعة بين 42 إلي 52 جنيها للشيكارة حسب نوع الأسمنت والشركة المنتجة له.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر، تراوح بين 1040 جنيها كحد أقصي للسعر، و840 جنيها كحد ادني، وذلك للمستهلك.

سعر طن الأسمنت الأسود اليوم

سجل سعر طن الأسمنت الأسود اليوم أرقاما متفاوتة بين شركة وأخري وسجلت أعلى سعر شركة العامرية، وأقل سعر شركة العريش.

ويقول مخيمر، إن الطلب علي الأسمنت يشهد تراجعا خلال الفترة الحالية، حيث إن حجم الطلب منخفض مقابل المعروض لدي الوكلاء والتجار في المخازن.

ويبلغ عدد الشركات المنتجة للأسمنت، 19، منها 18 مملوكة للقطاع الخاص، بواقع 52% استثمارات أجنبية، وفقاً لشعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات.

ويبلغ حجم الاستثمارات في صناعة الأسمنت في مصر، أكثر من 255 مليار جنيه.

وتتوزع مصانع الأسمنت على مستوى المحافظات بالصعيد من أسوان، وقنا، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، وبنى سويف، فضلاً عن مصانع بمحافظات الإسكندرية وسيناء والسويس.