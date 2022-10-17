أسعار الأسمنت اليوم 17-10-2022 .. وبني سويف يرفع الطن 50 جنيهاً

أعلنت شركة بني سويف للأسمنت زيادة أسعار الأسمنت اليوم في مصر بواقع 50 جنيه للطن على منتجاتها ، وتم الإعلان عن تلك الزيادة أمس 16-10-2022 ، وفقاً لمحب شفيق أحد تجار مواد البناء لـ “المال”.

وأضاف شفيق أن بني سويف أخطرت عملائها ووكلائها في رسالة تتضمن أنه نظرًا لما تشهده صناعة الأسمنت من ارتفاع مفاجئ في تكاليف الإنتاج خاصة أسعار الطاقة نودّ التأكيد بأنه سيتم زيادة أسعار الأسمنت اليوم ليرتفع القطع السائب مقاوم ويسجل 1280 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

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فيما سيتم زيادة أسعار الأسمنت اليوم لدي الشركة أيضاً لنوع السلاح ليصل إلى 1500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد أصدر قراراً الاسبوع الماضي يتضمن زيادة سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لصناعة الأسمنت من 5.75 إلى 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

أسمنت النصر 1425 جنيها للطن

أسمنت المعلم 1410 جنيهات للطن

اسمنت وادى النيل 1400 جنيه للطن

أسمنت المخصوص 1430 جنيها للطن

أسمنت أسوان 1400 جنيه للطن

أسمنت سيناء 1410 جنيهات للطن

وقال المهندس أحمد شيرين رئيس شعبة منتجى الأسمنت فى اتحاد الصناعات، إنه سيتم دراسة تأثير القرار على الصناعة وتكلفة الإنتاج النهائية والبدائل المتاحة أمام المصانع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – أن نسبة استخدام الغاز فى صناعة الأسمنت تقارب %40 من مزيج الوقود المستخدم، مشيرا إلى أن الفحم والمازوت والمخلفات هى المصادر الأساسية حاليا.

وأكد أن الكميات الموردة من الغاز الطبيعى للمصانع ضئيلة وكانت تساعد على خفض تكاليف الإنتاج بشكل محدود مؤخرا، متابعا إن الشركات ستضطر للتوسع فى استخدام الفحم رغم ارتفاع أسعاره عالميا مؤخرا مما يضعها فى مأزق.