أسعار الأسمنت اليوم 12-10-2022.. وارتفاع الممتاز والعريش بالأسواق

أعلن عدد من المصانع زيادة أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 12-10-2022 بقيمة تتراوح ما بين 50 إلى 100 جنيه للطن بعد قرار الحكومة زيادة أسعار الغاز الطبيعي على مصانع الأسمنت بنسبة 109% ليسجل 12 دولار للمليون وحدة حرارية بدلاً من 5.75 دولار سابقا.

وقال محب شفيق، أحد تجار مواد البناء، إن شركة لافارج أعلنت أمس عن زيادة أسعار أسمنت الممتاز بواقع 100 جنيه للطن على دفعتين خلال الأسبوع الجاري والمقبل، فيما أعلن أسمنت العريش زيادة سعر الطن بنحو 50 جنيها للطن.

شركات الأسمنت

وأضاف شفيق أن أسمنت المسلح يسجل 1500 جنيه في الطن، كما سجل أسمنت النصر 1500 جنيه للطن، والعسكري سجل 1375 جنيهًا، وأسمنت الممتاز 1550 جنيه للطن تسليم ارض المصنع.

وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك تراجع في الطلب على الأسمنت احد اهم ادوات البناء في مصر ، نتيجة صعوبة حصول الغالبية من المواطنين على ترارخيص البناء وانتظار البعض لانتهاء الحكومة من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء .

أسعار الأسمنت اليوم

وقال الزيني لـ “المال” إن المصانع لا تعتمد على الغاز الطبيعي في الانتاج ، لافتا إلى أن سعر طن الأسمنت يتراوح في مصر ما بين 1340-1500 جنيه للطن لدي التجار وليس للمستهلك النهائي .

وسجل أسمنت وادي النيل 1470 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت حلوان 1490 جنيهًا في الطن ، كما بلغ سعرالأسمنت اليوم لدي مصنع السويدي 1500 جنيه في الطن، وسجل أسمنت المخصوص 1480 جنيهًا في الطن

وقال المهندس أحمد شيرين رئيس شعبة منتجى الأسمنت فى اتحاد الصناعات، إنه سيتم دراسة تأثير القرار على الصناعة وتكلفة الإنتاج النهائية والبدائل المتاحة أمام المصانع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – أن نسبة استخدام الغاز فى صناعة الأسمنت تقارب %40 من مزيج الوقود المستخدم، مشيرا إلى أن الفحم والمازوت والمخلفات هى المصادر الأساسية حاليا.

وأكد أن الكميات الموردة من الغاز الطبيعى للمصانع ضئيلة وكانت تساعد على خفض تكاليف الإنتاج بشكل محدود مؤخرا، متابعا إن الشركات ستضطر للتوسع فى استخدام الفحم رغم ارتفاع أسعاره عالميا مؤخرا مما يضعها فى مأزق.

وسجلت صادرات مصر من الأسمنت خلال الفترة من يناير حتي مايو من العام الجاري 2022 ارتفاعاً بنسبة 94% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021 ، وبلغ إجمالى الصادرات من الأسمنت المصري 272 مليون دولار أول 5 أشهر من 2022 مقارنة بالعام الماضي 2021 الذى سجلت فيه الصادرات 140 مليون دولار وفقاً لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء.