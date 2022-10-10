أسعار الأسمنت اليوم 10-10-2022 بعد قرار الحكومة بزيادة سعر الغاز الطبيعي 108% للمصانع

استقرت أسعار الأسمنت اليوم في مصر الاثنين 10-10-2022 على مدار الأسبوع بعد إعلان الحكومة زيادة أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت، لتسجل 12 دولارا للمليون وحدة حرارية، حيث يتراوح سعر طن الأسمنت اليوم ما بين 1500-1600 جنيه للطن للمستهلك النهائي.

وأعلنت الجريدة الرسمية اليوم قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والمتضمن زيادة سعر الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمنت بنسبة 109%، بحسب الجريدة الرسمية ، ليباع سعر بيع الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت إلى 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك مقارنة بـ 5.75 دولار قبل الزيادة. بزيادة قدرها 108%

مصطفى مدبولى

قال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية ، أن أسعار الأسمنت اليوم تتراوح ما بين 1240 إلى 1400 جنيه للطن للتجار قبل إضافة قيمة النقل ” النولون للمستهلك خلال الاسبوع الجاري.

وأضاف الزيني أن طن أسمنت المسلح سجل 15000 جنيه في الطن، كما سجل أسمنت النصر 1500 جنيه للطن، والعسكري سجل 1375 جنيهًا، وأسمنت الممتاز 1600 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

وسجل أسمنت السويدي 1500 جنيه في الطن، وسجل أسمنت المخصوص 1480 جنيهًا في الطن، كما سجل أسمنت وادي النيل 1470 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت حلوان 1490 جنيهًا في الطن.

سعر الأسمنت اليوم

وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 1000 إلى 1100 جنيه، بينما الأسمنت المقاوم بين 1465 و1490 جنيها، والأسمنت الأبيض بين 2600 إلى 2700 جنيه.

كان جهاز حماية المنافسة العام الماضي أصدر قرارًا في يوليو 2021 يسمح بخفض إنتاج مصانع الأسمنت لمدة عام.

وقال أحمد شيرين رئيس شعبة مصنعى الأسمنت فى غرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات أن صناعة الأسمنت إحدى الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة حيث تقوم أساسا على حرق المواد الخام داخل أفران خاصة لإنتاج الأسمنت وبالتالى صناعة وثيقة الصلة بالطاقة وأسعار الطاقة عالميا حيث تمثل تكلفة الطاقة من 50 إلى %60 من تكلفة المنتج النهائى، مشيرا إلى أن جميع مصانع الأسمنت فى مصر تعتمد على ثلاثة أنواع من الطاقة، الفحم، والمازوت، والغاز الطبيعى وجميعها ترتبط بالأسعار العالمية.