أسعار الأسمنت اليوم للمستهلك 26-9-2021.. زيادات جديدة تعرف عليها

متوسط أسعار الأسمنت اليوم تسليم أرض المصنع تبدأ من 875 جنيها للتشطيبات، وحتى 1100 جنيه للأسمنت الأساس

سجلت أسعار الأسمنت اليوم الأحد 26-9-2021، زيادات جديدة بلغت 50 جنيها للطن.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية لـ “المال”، إن عددا من شركات الأسمنت أبلغت الوكلاء اليوم بزيادات جديدة على أسعار الأسمنت.

وذكر الزيني، أن متوسط أسعار الأسمنت اليوم تسليم أرض المصنع تبدأ من 875 جنيها للتشطيبات، وحتى 1100 جنيه للأسمنت الأساس.

ووفقا لرئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، فإن سعر طن الأسمنت للمستهلك يتراوح بين 1050 وحتي 1150 جنيها للطن ، مقابل 1000 إلي 1100 سعر الطن حتي أمس السبت.

وتعتزم شركات الأسمنت إجراء زيادات جديدة قبل نهاية سبتمبر الجاري.

وبدأت شركات الأسمنت في رفع مستمر لأسعار الأسمنت خلال الشهرين الماضيين، وسجلت الزيادة في سعر طن الأسمنت قرابة 200 جنيه خلال الشهر الجاري فقط.

ومن المعروف، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وافق لشركات الأسمنت على خفض طاقاتها الإنتاجية كإحدى الآليات لمواجهة أزمة كورونا.

وبدأ قرار حماية المستهلك التنفيذ منذ منتصف يوليو الماضي، ويستمر لمدة عام.

ويبلغ عدد الشركات المنتجة للأسمنت قرابة 23 شركة.

وكانت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية قد حذرت من تأثير تداعيات قرار السماح لشركات الأسمنت بخفض طاقاتها الإنتاجية على السوق، وحذرت من تأثر المستهلك سلبياً لما يترتب عليه من رفع السعر في اتفاق معلن لشركات الأسمنت وبدون أية عقوبات ستوقع عليهم.