أسعار الأسمنت اليوم في مصر 25-9-2022 .. واستقرار طن لافارج

استقرت أسعار الأسمنت اليوم في مصر الأحد 25-9-2022 خلال الأسبوع الجاري عند مستويات تتراوح ما بين 1400 وحتى 1500 جنيه للطن في المصنع غير شامل تكلفة النقل للمستهلك النهائي، وسط ترقب لإعلان المصانع عن أسعار البيع الخاصة بشهر أكتوبر المقبل.

سعر الأسمنت اليوم

وترصد المال في التقرير التالي أسعار الأسمنت اليوم الأحد 25-9-2022 كما يلي:

سعر طن أسمنت المسلح ليسجل 1470 جنيها.

سعر أسمنت النصر ليسجل 1435 جنيها للطن.

سعر أسمنت لافارج ليسجل 1440 جنيها للطن

سعر أسمنت وادي النيل مسجلا 1400 جنيه للطن.

سعر طن أسمنت حلوان 1460 جنيها للطن.

سعر أسمنت السويدي ليسجل 1500 جنيه للطن الواحد.

وتعتبر تلك الأسعار هي تسليم أرض مصنع، ويضاف إليها تكاليف الشحن والنقل وهامش ربح.

ويعد الأسمنت أحد أهم مدخلات البناء في مصر ، وسجلت الشركات هبوط في الطلب على المنتج نتيجة توقف حركة البناء بشكل جزئي مع ترقب الجميع للتعديلات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء والمرتقب مناقشته وإقراره من جانب البرلمان والحكومة خلال أكتوبر المقبل.

ويبلغ عدد منتجي الأسمنت في مصر قرابة 23 شركة، وفقًا للشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ووفقًا لمصادر في قطاع مواد البناء فإن قرار جهاز حماية المنافسة بخفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت لمدة عام قد يساعد في زيادة سعر الطن في السوق المحلية.

وتراجع إنتاج مصانع الأسمنت خلال شهر أبريل الماضي حوالي مليون طن مقارنة بشهر مارس الماضي، حيث بلغ الإنتاج خلال أبريل حوالي 3 ملايين طن، مقارنة بـ 4 ملايين طن بالشهر السابق له.

وتعد صناعة الأسمنت في مصر من أقدم الصناعات، يرجع تاريخ إنشاء أول مصنع أسمنت في مصر إلى العشرينيات من القرن الماضي، كما تمثل صناعة مواد البناء والتشييد حصة كبيرة من الاقتصاد المصري تقدر بنحو 6- 8.8% من الإجمالي، وهي صناعة ذات كثافة عمالية عالية، وتعتبر صناعة الأسمنت هي أحد المحركات الرئيسية لصناعة التشييد ومواد البناء، وتساهم صناعة الأسمنت وحدها بحوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي، (حوالي 10% من الإنتاج القومي الإجمالي للصناعة المصرية).