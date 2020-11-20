أسعار الأسمنت اليوم في مصر 20-11-2020.. الطن يتراوح بين 790-810 جنيهات

في ظل تراجع نسبته تقترب من 30٪ في الطلب خلال تلك الفترة عن العام الماضي

قال عبدالخالق فرحات، رئيس شركة المتحدة إن أسعار الأسمنت اليوم في مصر 20-11-2020 تراوحت بين 790-810 جنيهات للطن للمستهلك، وذلك في ظل تراجع نسبته تقترب من 30٪ في الطلب خلال تلك الفترة عن العام الماضي.

وكشف فرحات لـ “المال”، أن الطلب يسجل تراجعًا بقوة بسبب عدم صدور شروط البناء حتى الآن لبعض الأماكن، وهو القرار المنتظر ما خفض من الطلب على الأسمنت بنحو 20% عن العام الماضي ، مع تذبذب أسعار الأسمنت اليوم في مصر.

وأضاف أن سعر أسمنت السويدي نحو 820 جنيهًا للطن، فيما سجل أسمنت الممتاز جنيهًا للطن، مقابل 790 جنيهًا لأسمنت السويس وهي نفس أسعار أسمنت المسلح.

الطلب على الأسمنت مرتكز في مشروعات الدولة والمدن الجديدة فقط

وتابع أن الطلب حاليًا على الأسمنت يقتصر على المدن الجديدة، ومشروعات الدولة فقط، فيما هناك ركود لدى أغلب التجار.

وقال إن التراجع الذي سجلته مبيعات الأسمنت مقارنة بمبيعات العام الماضي، يعد نسبة مقبولة، في ظل أزمة كورونا وتوقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر.

ويبلغ عدد الشركات التى تمثل منتجى الأسمنت، 19، منها 18 مملوكة للقطاع الخاص، بواقع 52% استثمارات أجنبية، وفقاً لشعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات.

وتتوزع مصانع الأسمنت على مستوى المحافظات بالصعيد من أسوان، وقنا، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، وبنى سويف، فضلاً عن مصانع بمحافظات الإسكندرية وسيناء والسويس.

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 745 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 753 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 748 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدى المقاوم 755 جنيهًا للطن.

وكان رئيس هيئة التنمية الصناعية، اللواء محمد الزلاط، اجتمع مع أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعًا تناول عدد من المحاور الرئيسية لتعميق الصناعة الوطنية.

واستعرض رئيس الهيئة، العديد من أنشطة الهيئة التي تقوم بها ومنها تبسيط الإجراءات وتقليل المدد الزمنية لإصدار الترخيص، إلى جانب إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للهيئة ورفع مستوى الأداء، من خلال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، إضافة إلى إنشاء مركز معلومات بالشراكة مع اتحاد الصناعات.