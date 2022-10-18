أسعار الأسمنت اليوم في مصر 18-10-2022.. والفهد يرفع الطن 30 جنيها

أعلن مصنع الفهد للأسمنت عن ارتفاع أسعار الأسمنت اليوم في مصر بواقع 30 جنيها للطن، وتم الإعلان عن تلك الزيادة على أن تطبق من اليوم 18-10-2022، وفقا لمحب شفيق أحد تجار مواد البناء لـ”المال” بعد إعلان لافارج مصر زيادة أسعارها حوالي 100 جنيه للطن مطلع الأسبوع الجاري.

وقال محب شفيق في تصريحاته، إن مصنع الفهد أخطر عملاءه في رسالة تتضمن أنه نظرًا لما تشهده صناعة الأسمنت من ارتفاع مفاجئ في تكاليف الإنتاج خاصة أسعار الطاقة نودّ التأكيد بأنه سيتم زيادة أسعار الأسمنت اليوم ليرتفع القطع ويسجل 1320 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.

شركات الأسمنت

وأشار إلى أن أسعار الأسمنت اليوم الفهد كان يبلغ 1290 جنيه للطن ارض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد أصدر قراراً الاسبوع الماضي يتضمن زيادة سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لصناعة الأسمنت من 5.75 إلى 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وكان المهندس أحمد شيرين رئيس شعبة منتجى الأسمنت فى اتحاد الصناعات، قد أوضح في تصريحات سابقة للمال إنه سيتم دراسة تأثير القرار على الصناعة وتكلفة الإنتاج النهائية والبدائل المتاحة أمام المصانع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – أن نسبة استخدام الغاز فى صناعة الأسمنت تقارب %40 من مزيج الوقود المستخدم، مشيرا إلى أن الفحم والمازوت والمخلفات هى المصادر الأساسية حاليا.

وأكد أن الكميات الموردة من الغاز الطبيعى للمصانع ضئيلة وكانت تساعد على خفض تكاليف الإنتاج بشكل محدود مؤخرا، متابعا إن الشركات ستضطر للتوسع فى استخدام الفحم رغم ارتفاع أسعاره عالميا مؤخرا مما يضعها فى مأزق ، وقد يرفع سعر الأسمنت في مصر الفترة المقبلة.