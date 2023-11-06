أسعار الأسمنت اليوم في مصر .. السويدي يعلن خفض الطن 400 جنيه بالأسواق

شهدت أسواق مواد البناء تراجع قوي لأول مرة منذ أشهر في أسعار الأسمنت اليوم الأثنين 6-11-2023 بعد إعلان مصنع السويدي للأسمنت خفض سعر الطن بواقع 400 جنيه بعد زيادات متكررة على مدار الاسابيع الماضي.

وكشف عبدالخالق فرحات رئيس شركة نيو دلتا لمواد البناء ، في تصريحات لـ”المال” أن السويدي للأسمنت اخطرت وكلائها وموزعيها بما يفيد بتراجع أسعار الأسمنت في مصر حيث سجل سعر الطن السويدي بورتلاندي 2530 جنيها للتجار، ونحو 2600 جنيه للمستهلك.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

وأكد أن سعر الأسمنت السويدي مقاوم سينخفض إلى 2470 جنيهًا للتجار على أن يصل لنحو 2530 جنيه للطن للمستهلك.

وأرجع فرحات الإنخفاض الكبير في سعر الطن إلى توقف حركة البناء في بعض المحافظات مجددأ بعد قيام الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على المباني المخالفة مؤخرًا ما ادي الى انخفاض الطلب وتراجع الأسعار

ووجهت وزارة التنمية المحلية الأجهزة المختصة بعمل حصر لمحال بيع مواد البناء والمصانع المنتجة لمواد البناء وإخطارها رسميا بعدم بيع أي مواد بناء إلا بموجب تصريح رسمي موقع من رئيس المركز ومختار بشعار الجمهورية.

مصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة ما لم يكن هناك تصريح معتمد ومختوم صادر من المركز.

وكان عدد من الشركات المحلية عاملة في مجال انتاج الاسمنت قد طالبت جهاز حماية المنافسة بتمديد قرار خفض الإنتاج لمدة عام آخر.

ويصل قيمة إنتاج السوق المصرية من الأسمنت لنحو 80 مليون طن، بينما الإنتاج الفعلي للأسمنت يقدر بما يقرب من 55 مليون طن وذلك بحسب أحدث التقارير الصادرة عن اتحاد الصناعات المصرية.