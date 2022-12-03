أسعار الأسمنت اليوم السبت 3-12-2022

استقرت أسعار الأسمنت اليوم السبت ما بين 1360 إلى 1400 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وفقًا لأحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام الغرف التجارية.

ويتراوح سعر الأسمنت للمستهلك ما بين 1600 إلى 1700 جنيه للطن حسب تكلفة النقل من المصنع الأسمنت إلى موقع التاجر بالمحافظات

وقال الزيني إن أسعار الأسمنت للشهر الحالي شهدت ارتفاعا بمقدار 100 إلى 200 جنيه للطن، مقارنة بالشهر الماضي نوفمبر بسبب ارتفاع الدولار.

وأكد أن أسعار الأسمنت سوف تستقر خلال الفترة المقبلة نظرًا للوفرة فى الإنتاج.

وتستعرض “المال” أسعار منتجات أهم الشركات المتعارف عليها فى السوق المحلية :

العربية للأسمنت منتج مسلح وصل سعر طن الأسمنت إلى 1425 جنيها.

أسمنت وادى النيل 1360 جنيها للطن.

أسمنت العريش منتج العسكري 1400 جنيه للطن.

أسمنت شورى منتج شورى 1400 جنيه للطن.

أسمنت بورتالاند طرة وصل 1400 جنيه للطن.