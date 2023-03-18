أسعار الأسمنت اليوم السبت 18-3-2023.. استقرار الأسعار بالسوق المحلية

استقرت أسعار الأسمنت اليوم السبت، ويتراوح سعر الطن ما بين 1800 إلى 1920جنيها أرض مصنع، وفقا لأحمد شرين كريم رئيس شعبة مصنعى الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات.

وارتفع سعر الأسمنت للطن الواحد ما بين 300 إلى 400 جنيه خلال نهاية ديسمير العام الماضى، ثم عاد ليرتفع 100 جنيه للطن خلال منتصف شهر يناير قبل الماضى مع الاحتفاظ بمعدل الأسعار فى فبراير السابق ومارس الجاري.

وأرجع كريم استمرار معدل الأسعار بسبب الركود فى الطلب على المعروض بسبب توقف بناء عدد من المشروعات القومية، مضيفا أن ارتفاع الدولار مقابل العملة المحلية انعكس على أسعار الشركات المنتجة التى لجأت إلى التسعير يتماشي مع تلك التغييرات، مؤكدا أن السعر المتدوال حاليا عادل بالنسبة للتكلفة.

وتوقع استمرار معدلات أسعار طن الأسمنت إلى ما بعد عيد الفطر المبارك شريطة ألا يحدث تعويم جديد.

وتستعرض “المال” أسعار طن الأسمنت أهم الشركات المتعارف عليها في السوق المحلية أرض المصنع:

الشركة العربية للأسمنت 1870 جنيها للطن الواحد

وأسمنت التعمير بلغ 1840 جنيها للطن الواحد

وأسمنت المنيا بلغ سعر الطن الواحد 1855 جنيها

وأسمنت وادى النيل 1820 جنيها للطن

ولافارج للأسمنت بلغ سعر طن 1860 جنيها

وأسمنت سيناء بلغ سعر الطن 1840

أسمنت حلوان 1870 جنيها للطن

السويدى 1920 جنيها للطن الواحد

الشركة الوطنية للأسمنت بنى سويف 1800 جنيه للطن.