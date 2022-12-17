أسعار الأسمنت اليوم السبت 17-12-2022

استقرت أسعار الأسمنت اليوم السبت ما بين 1360 إلى 1400 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وفقًا لأحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ويتراوح سعر الأسمنت للمستهلك ما بين 1600 إلى 1700 جنيه للطن، حسب تكلفة النقل من المصنع الأسمنت إلى موقع التاجر بالمحافظات.

وقال الزيني إن أسعار الأسمنت للشهر الحالي شهدت ارتفاعًا بمقدار 100 إلى 200 جنيه للطن، مقارنة بالشهر الماضي نوفمبر ، بسبب ارتفاع الدولار.

وأكد أن أسعار الأسمنت سوف تستقر، خلال الفترة المقبلة، نظرًا لوفرة الإنتاج.

وتستعرض “المال” أسعار منتجات أهم الشركات المتعارف عليها في السوق المحلية:

العربية للأسمنت منتج مسلح وصل سعر طن الأسمنت إلى 1425 جنيهًا.

أسمنت وادى النيل 1360 جنيهًا للطن