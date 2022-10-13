أسعار الأسمنت اليوم الخميس 13-10-2022.. استقرار «السويدي» وارتفاع «الممتاز»

كشف احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في الاتحاد العام للغرف التجارية ، أرتفاع أسعار الأسمنت اليوم الخميس 13-10-2022 في بعض المصانع فيما اعلن البعض الاخر استقرار السعر وعدم تغير السعر رغم رفع الحكومة أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت بواقع 109% الأحد الماضي لتسجل المليون وحدة حرارية 12 دولار.

وأضاف الزيني في تصريحات لـ “المال” أن أسعار الأسمنت اليوم في مصر تتراوح ما بين 1300 – 1550 جنيه للطن تسليم أرض المصنع غير شامله نولون النقل للمستهلك النهائي ، وتسجل لافارج مصر المالكة لأسمنت الممتاز اعلي سعراً بواقع 1550 جنيهاً للطن تسليم ارض المصنع.

رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية

وأوضح الزيني ان بعض المصانع تسعي لاستغلال قرار الحكومة زيادة أسعار الغاز الطبيعي للقيام بزيادات جديدة في الأسمنت داخل الاسواق المحلية ، علي الرغم من أن الغالبية من تلك المصانع لا تعتمد علي الغاز الطبيعي في الانتاج .

واضاف ان المصانع تعتمد على المازوت والفحم والمخلفات في الانتاج ، وان نسبة استخدام الغاز تتراوح ما بين 10-20% لدي البعض الاخر من المصانع.

وعلمت المال من محب شفيق احد تجار مواد البناء ، أن أسعار الأسمنت اليوم تشهد ثبات ملحوظ ، بالاضافة إلى هدوء كبير في الطلب على السلعة التى تدخل في عملية البناء داخل السوق المحلي نظراً لعدم الانتهاء من تعديلات قانون البناء وصعوبة استخراج التراخيص الخاصة بالبناء .

وأضاف شفيق أن أسمنت المسلح يسجل 1500 جنيه في الطن، كما سجل أسمنت النصر 1500 جنيه للطن، والعسكري سجل 1375 جنيهًا، وأسمنت الممتاز 1550 جنيه للطن تسليم ارض المصنع.

أسعار الأسمنت اليوم

وأوضح شفيق ان أسمنت وادي النيل سجل متوسط نحو 1470 جنيهًا في الطن، فيما بلغ أسمنت حلوان 1490 جنيهًا في الطن ، كما بلغ سعرالأسمنت اليوم لدي مصنع السويدي 1500 جنيه في الطن، وسجل أسمنت المخصوص 1480 جنيهًا في الطن

وتقوم مصر بتصدير الأسمنت ضمن خطتها لزيادة صادراتها والوصول بها الى صادرات مصر من الأسمنت مليار دولار وسجلت صادرات مصر من الاسمنت خلال الفترة من يناير حتي مايو من العام الجاري 2022 ارتفاعاً بنسبة 94% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021 ، وبلغ إجمالى الصادرات من الأسمنت المصري 272 مليون دولار أول 5 أشهر من 2022 مقارنة بالعام الماضي 2021 الذى سجلت فيه الصادرات 140 مليون دولار وفقاً لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء.