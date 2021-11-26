أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 26-11-2021 في الأسواق

تراوحت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 26-11-2021، بين 875 إلي 1050 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، وفقا لأحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ويصل عدد منتجي الأسمنت الي 23 شركة عاملة في السوق المصرية.

أسعار مواد البناء في مصر

فيما يوضح الزيني، أن أسعار الأسمنت بين 1025 وحتي 1150 جنيها للطن للمستهلك.

وكانت أسعار الأسمنت التي تعد من أساسيات مواد البناء قد ارتقعت بما يقارب 300 جنيه للطن من منتصف يوليو الماضي وحتي نهاية أكتوبر، وذلك عقب قرار جهاز حماية المنافسة في يوليو الماضي، بالسماح لشركات الأسمنت بخفض إنتاجها من الأسمنت الموجه السوق المحلية.

وكانت الارتفاعات التي تمت علي أسعار الأسمنت خلال الفترة من يوليو حتي اكتوبر، جاءت عقب قرار جهاز حماية المنافسة بالسماح لشركات الأسمنت بخفض إنتاجها للسوق المصرية، لمواجهة التداعيات التي لحقت بهذا القطاع نتيجة أزمة

سعر شيكارة الأسمنت

وسجلت سعر شيكارة الأسمنت، اليوم 60 جنيها للشيكارة.