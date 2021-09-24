اقتصاد وأسواق

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 24-9-2021 في مصر

يتراوح سعر الطن تسليم أرض المصنع بين 765 وحتى 950 جنيها
دعاء حسني 8:36 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21 8:36 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21

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أسعار الأسمنت سجلت اليوم الجمعة 24-9-2021 ، زيادة بقيمة 50 جنيها للطن على مدار الأسبوع الجاري، ليتراوح سعر الطن تسليم أرض المصنع بين 765 وحتى 950 جنيها، وفقًا لأحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر طن الأسمنت للمستهلك اليوم

ويضيف الزيني، أن سعر طن الأسمنت للمستهلك يتراوح بين 1000 إلى 1100 جنيه للطن.

سعر الأسمنت الأسود اليوم في مصر

ويوضح الزيني، أن مصانع الأسمنت تلجأ إلي خفض إنتاجها، موضحاً ان المطروح في السوق من الأسمنت كميات مخفضة.

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وكان جهاز حماية المنافسة وافق علي طلب الإعفاء من الحظر الوارد بالمادة (6) من قانون حماية المنافسة المقدم من الشركات المنتجة للأسمنت بشأن الاتفاق المقترح فيما بينهم لتخفيض الطاقات الإنتاجية الخاصة بمنتج الأسمنت البورتلاندي الموجهة للبيع بالسوق المحلية في مصر بما يضمن الكفاءة الاقتصادية المحققة لهذا الاتفاق وتشغيل كافة المصانع العاملة في هذا القطاع ويقلل من مخاطر خروج بعضها من منظومة الإنتاج لمواجهة التداعيات التي لحقت بهذا القطاع نتيجة انتشار فيروس كورنا العالمي.

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ليصدر قرار حماية المنافسة منتصف يوليو وليطبق لمدة عام.

وطالبت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الزيني، بإلغاء القرار علي أثر تسببه في أرتفاع أسعار الأسمنت للمستهلك.

ويبلغ عدد منتجي الأسمنت في مصر قرابة 23 شركة، وفقاً للشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

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بقلم دعاء حسني

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