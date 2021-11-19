أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 19-11-2021

أسعار الأسمنت استقرت اليوم الجمعة حتي 1200 جنيه للطن للمستهلك، وفقاً لما أكدته الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية

حققت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة19-11-2021، استقراراً بين 850 وحتي 1050 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، وفقاً لأحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار الأسمنت للمستهلك اليوم

ويتراوح سعر الأسمنت للمستهلك اليوم الجمعة، بين 1030 حتى 1200 جنيه للطن، وفقًا لما أكده رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار مواد البناء في مصر

وشهدت أسعار الأسمنت التي تعد من أساسيات مواد البناء ارتفاعات قاربت 300 جنيه للطن من منتصف يوليو الماضي وحتي نهاية أكتوبر.

وذلك عقب قرار جهاز حماية المنافسة في يوليو الماضي، بالسماح لشركات الأسمنت بخفض إنتاجها من الأسمنت الموجه السوق المحلية.

وجاءت الارتفاعات عقب قرار جهاز حماية المنافسة بالسماح لشركات الأسمنت بخفض إنتاجها للسوق المصرية، لمواجهة التداعيات التي لحقت بهذا القطاع نتيجة أزمة كورونا

ويبلغ عدد منتجي الأسمنت في مصر قرابة 23 شركة، وفقًا للشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر شيكارة الأسمنت

وسجلت سعر شيكارة الأسمنت، اليوم 60 جنيها للشيكارة.