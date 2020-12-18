أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 18-12-2020 في مصر

شهدت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 18-12-2020 صعودا بشكل ملحوظ ، بمتوسط نحو 20-30 جنيها للطن، حيث ارتفع سعر طن الأسمنت ليسجل متوسط ما بين 870-880 جنيهًا للطن للمستهلك بالسوق المحلي مع اخر الزيادات التى تم تطبيقها الاسبوع الجاري. وعلمت المال…

شهدت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 18-12-2020 صعودا بشكل ملحوظ ، بمتوسط نحو 20-30 جنيها للطن، حيث ارتفع سعر طن الأسمنت ليسجل متوسط ما بين 870-880 جنيهًا للطن للمستهلك بالسوق المحلي مع اخر الزيادات التى تم تطبيقها الاسبوع الجاري.

وعلمت المال من عبدالخالق فرحات، رئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء، أن بعض مصانع الاسمنت تقوم بشكل مستمر بزيادة أسعار الاسمنت من المرتقب أن يواصل سعر طن الأسمنت ارتفاعه ولو بنسبة ضئيلة خلال الأيام المقبلة.

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

وقال فرحات أن سعر أسمنت السويدي سجل نحو 860 جنيهًا للطن، فيما سجل أسمنت الممتاز 890 جنيهًا للطن، مقابل 840 جنيهًا لأسمنت السويس، وهي نفس أسعار أسمنت المسلح، فيما سجل سعر أسمنت سيناء 740 جنيهًا.

مصانع الأسمنت

وأكد أن أغلب المحال والتجار بقطا الاسمنت يعانون من تراجع الإقبال والمبيعات مع زيادة أعبائهم وصعوبة تصريف المخزون وزيادة متتالية من جانب الشركات مما يزيد من جراح الوكلاء

واوضح فرحات أن الطلب حاليًّا على الأسمنت يقتصر على المدن الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى الكباري وتوسعه الدائري وغيرها من مشروعات الدولة فقط.

وقال إن التراجع الذي سجلته مبيعات الأسمنت خلال الفترة الحالية نتيجة توقف البناء وازمة كورونا مقارنة ، يعد نسبة مقبولة، في ظل أزمة كورونا وتوقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر ماضية.

وأظهرت البيانات الحكومية مؤخرا أن عدد الشركات العاملة بالسوق المحلية، والتى تمثل قطاع منتجي الأسمنت، نحو 19، منها 18 مملوكة للقطاع الخاص، بواقع 52% استثمارات أجنبية، وفقًا لشعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات.

يذكر ان مصانع الأسمنت على مستوى المحافظات بالصعيد من أسوان، وقنا، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، وبنى سويف، فضلًا عن مصانع بمحافظات الإسكندرية وسيناء والسويس.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

كما استقر متوسط أسعار الأسمنت، اليوم الجمعة ، حيث سجل الأسمنت المقاوم للملوحة 760 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 760 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 760 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدى المقاوم 755 جنيهًا

جدير بالذكر ان قطاع صناعة الأسمنت ينتظر شكل الدعم الجديد المقرر إعلانه نهاية يناير المقبل من قبل وزارة الصناعه ، لاسيما مع معاناة كبيرة لهذا القطاع وسط فائض انتاجي ضخم، وتراجع الطلب الداخلي والخارجي بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا، وبسبب بعض المشاكل الأمنية في بعض دول الجوار والتي كانت تستوعب جزء من انتاج الأسمنت مثل السوق الليبي.