اقتصاد وأسواق

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 17-9-2021

يتراوح سعر الطن بين 840 وحتى 1055 جنيها للطن
دعاء حسني 12:30 ص, الجمعة, 17 سبتمبر 21 12:30 ص, الجمعة, 17 سبتمبر 21

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سجلت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 17-9-2021 في مصر ، زيادة بقيمة 70 جنيه للطن تسليم أرض المصنع ، وذلك مقارنة بالجمعة الماضية، ليتراوح سعر الطن بين 840 وحتى 1055 جنيها للطن، مقابل 770 إلى 985 جنيها سعر الطن الأسبوع الماضي.

سعر طن الأسمنت للمستهلك اليوم الجمعة

أوضحت مصادر مسؤولة لـ”المال” أن سعر الأسمنت للمستهلك يتراوح بين 1130 و1030 جنيها للطن.

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وأضافت المصادر، أن شركات الأسمنت أجرت رفعًا لأسعار منتجاتها 3 مرات متتالية، خلال أسبوع فقط، وفي اتفاق مسبق بين الشركات على الرفع وأخطرت وكلاءها من التجار بالزيادات الجديدة.

وتراوحت الزيادات التي أجرتها الشركات علي أسعار الأسمنت بين 10 وحتى 70 جنيهًا للطن الواحد على مدار الأسبوع كاملًا، في زياداتٍ تدريجية تمّت على أكثر من مرة.

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بقلم دعاء حسني

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